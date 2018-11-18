Хорваты справились с похмельем после ЧМ-2018. В Англии они могут оформить победу в группе Лиги наций

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После первых двух матчей на групповом этапе Лиги наций у вице-чемпионов мира хорватов в активе было всего одно очко. Сегодняшняя победа над Англией позволит им выиграть группу, обойдя Испанию. Команда Златко Далича пережила многое после финала ЧМ.

Конец сказки

Вернувшуюся из России сборную Хорватии на улицах Загреба встречало полмиллиона человек. Каждый из игроков в звании вице-чемпиона мира отправился на малую родину, чтобы во всех уголках многострадальной страны люди получили ощущение праздника. Однако любой праздник рано или поздно подходит к концу.

Первым напомнил об этом Ведран Чорлука. Защитник московского «Локомотива» 10 августа объявил о завершении карьеры в сборной. В течение нескольких дней его примеру последовали Марио Манджукич и Даниэль Субашич, здорово проявившие себя на ЧМ. Ходили слухи, что больше за Хорватию не будут выступать Лука Модрич и Иван Ракитич.

Все слухи развеялись, только когда главный тренер национальной команды Златко Далич объявил состав на товарищеский матч с Португалией. Но уже к этому моменту скандалов вокруг хорватской сборной накопилось больше, чем поводов для приятной ностальгии:

Далич заявил, что в хорватской федерации работают люди, которые хотят сместить его с поста. Специалист-триумфатор не спешил опровергать информацию о том, что он перейдет к клубной работе за большие деньги.

Хорватского футбольного комментатора Драго Кошича обвинили в незаконной продаже билетов на матчи чемпионата мира. Расследование ФИФА привело не только к увольнению Кошича, но и к подозрениям в отношении членов хорватской федерации футбола и даже игроков сборной.

На главную вечеринку по случаю возвращения сборной домой пригласили одиозного певца Марко Перковича Томпсона, считающегося иконой правого националистического движения в стране. Его выступление разделило хорватский народ пополам.

Все это происходило на фоне обвинений в лжесвидетельстве в отношении Луки Модрича и Деяна Ловрена. Лидеры сборной, как утверждает следствие, попытались незаконно оправдать бывшего руководителя хорватского футбола Здравко Мамича, бежавшего в Боснию из-за подозрений в аферах.

За околофутбольными неудачами быстро последовали футбольные.

Худшее поражение в истории

Поездка в Испанию на первый матч Лиги наций обернулась для хорватской команды катастрофой — унизительное поражение со счетом 0:6 стало самым крупным в истории страны. «Мы просто распались на части», — говорил после матча Далич. И хотя подобный результат был сенсационным для большей части болельщиков по всему миру, предпосылки прослеживались заранее.

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Кадровый кризис не ограничивался теми игроками, что завершили карьеру в сборной. Обычно подменявший Манджукича форвард Никола Калинич поругался с тренером Даличем еще во время ЧМ — Калинич покинул расположение команды в разгар турнира и не вернулся до сих пор. У Ивана Стринича, основного левого защитника, врачи обнаружили проблемы с сердцем. Не были готовы выйти на поле игроки из основной обоймы Деян Ловрен, Анте Ребич и Андрей Крамарич.

Да и сам Далич, видимо, не слишком хорошо мотивировал подопечных, раз перед игрой говорил журналистам о том, что матчи Лиги наций «помогут команде подготовиться к будущей квалификации». Похоже, это был единственный тренер в Европе, воспринявший новый турнир от ФИФА как товарищеский. Иначе трудно объяснить появление эмоционально выгоревших футболистов на непривычных позициях. К примеру, опорный хав Матео Ковачич играл на правом фланге и привез гол в свои ворота.

Отпуск Модрича

«Будет здорово, если я могу поддерживать нынешний уровень игры», — говорил лидер сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич в сентябре, когда получал индивидуальную награду от ФИФА. Однако старт нового сезона для одного из главных героев 2018 года откровенно не задался.

В первых трех официальных встречах «Реала» под руководством Хулена Лопетеги Модрич остался на скамейке запасных, а в последующих пяти из шести не доигрывал матч до конца. 481 минута без забитого мяча и полное ощущение того, что «десятка» хорватской сборной просто физически не готов к возвращению на поле. Неудивительно, учитывая, каким длительным получился предыдущий сезон для 33-летнего полузащитника.

К середине ноября Модрич начал набирать былую форму. Это совпало с назначением Сантьяго Солари на пост главного тренера «Реала», а также с периодом решающих встреч для национальной команды. Хавбек отыграл свой лучший матч клубного сезона против «Сельты», отдав голевой пас на Карима Бензема и подарив Солари один из самых ярких тренерских дебютов в истории клуба.

«Мне лучше. Чемпионат мира многое забрал в эмоциональном плане, но главное, чего мне не хватало, — это нормальной предсезонки. Уже через месяц после финала ЧМ я вновь вышел на поле, мне нужен был период подготовки. Сейчас я чувствую себя лучше как физически, так и морально», — рассказал Модрич после той победы.

Возвращение

В матче-реванше против сборной Испании Модрич сделал голевой пас и был одним из лучших в команде, хотя главным героем игры стал запасной левый защитник Тин Йедвай, оформивший дубль. Команда Далича в равной игре вырвала победу на третьей добавленной минуте и вновь напомнила Хорватии, в каком настроении страна пребывала в конце лета.

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Футбол Лига наций А 2018/2019 18.11.2018, 17:00 Англия - Хорватия -

Ничего экстраординарного не произошло. Главный тренер стал серьезнее относиться к матчам Лиги наций, бросил эксперименты и вернулся к базовому построению 4−3−3. Лидеры полузащиты — Модрич и Ракитич — набрали форму благодаря клубным играм, а их помощники в других линиях восстановились после травм. Отгремели и осели в архивах прессы скандалы. Остался только футбол, в который хорваты умеют играть получше многих.

Кампания в Лиге наций, начавшаяся для вице-чемпионов мира хуже, чем для любой другой команды на континенте, все еще может завершиться триумфом. Победа над Англией на «Уэмбли» дает Хорватии первую строчку в группе. Результативная ничья оставит наверху Испанию, но из Лиги A вылетит Англия. Хорватов не устраивает только поражение или нулевая ничья.

У англичан был шанс взять три очка в игре с ослабленной Хорватией на пустующем «Максимире», но тогда команды обошлись без голов. Сейчас футболисты Далича больше похожи на самих себя образца ЧМ. Летом в России хорваты разбили Англию в полузащите и одержали итоговую победу. Нечто подобное может произойти и сегодня.