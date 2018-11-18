Хорваты справились с похмельем после ЧМ-2018. В Англии они могут оформить победу в группе Лиги наций

После первых двух матчей на групповом этапе Лиги наций у
Вернувшуюся из России сборную Хорватии на улицах Загреба встречало полмиллиона человек. Каждый из игроков в звании
Первым напомнил об этом Ведран Чорлука. Защитник московского «Локомотива» 10 августа объявил о завершении карьеры в сборной. В течение нескольких дней его примеру последовали Марио Манджукич и Даниэль Субашич, здорово проявившие себя на ЧМ. Ходили слухи, что больше за Хорватию не будут выступать Лука Модрич и Иван Ракитич.
Все слухи развеялись, только когда главный тренер национальной команды Златко Далич объявил состав на товарищеский матч с Португалией. Но уже к этому моменту скандалов вокруг хорватской сборной накопилось больше, чем поводов для приятной ностальгии:
Далич заявил, что в хорватской федерации работают люди, которые хотят сместить его с поста.
Хорватского футбольного комментатора Драго Кошича обвинили в незаконной продаже билетов на матчи чемпионата мира. Расследование ФИФА привело не только к увольнению Кошича, но и к подозрениям в отношении членов хорватской федерации футбола и даже игроков сборной.
На главную вечеринку по случаю возвращения сборной домой пригласили одиозного певца Марко Перковича Томпсона, считающегося иконой правого националистического движения в стране. Его выступление разделило хорватский народ пополам.
Все это происходило на фоне обвинений в лжесвидетельстве в отношении Луки Модрича и Деяна Ловрена. Лидеры сборной, как утверждает следствие, попытались незаконно оправдать бывшего руководителя хорватского футбола Здравко Мамича, бежавшего в Боснию
За околофутбольными неудачами быстро последовали футбольные.
Поездка в Испанию на первый матч Лиги наций обернулась для хорватской команды катастрофой — унизительное поражение со счетом 0:6 стало самым крупным в истории страны. «Мы просто распались на части», — говорил после матча Далич. И хотя подобный результат был сенсационным для большей части болельщиков по всему миру, предпосылки прослеживались заранее.
Кадровый кризис не ограничивался теми игроками, что завершили карьеру в сборной. Обычно подменявший Манджукича форвард Никола Калинич поругался с тренером Даличем еще во время ЧМ — Калинич покинул расположение команды в разгар турнира и не вернулся до сих пор. У Ивана Стринича, основного левого защитника, врачи обнаружили проблемы с сердцем. Не были готовы выйти на поле игроки из основной обоймы Деян Ловрен, Анте Ребич и Андрей Крамарич.
Да и сам Далич, видимо, не слишком хорошо мотивировал подопечных, раз перед игрой говорил журналистам о том, что матчи Лиги наций «помогут команде подготовиться к будущей квалификации». Похоже, это был единственный тренер в Европе, воспринявший новый турнир от ФИФА как товарищеский. Иначе трудно объяснить появление эмоционально выгоревших футболистов на непривычных позициях. К примеру, опорный хав Матео Ковачич играл на правом фланге и привез гол в свои ворота.
«Будет здорово, если я могу поддерживать нынешний уровень игры», — говорил лидер сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич в сентябре, когда получал индивидуальную награду от ФИФА. Однако старт нового сезона для одного из главных героев 2018 года откровенно не задался.
В первых трех официальных встречах «Реала» под руководством Хулена Лопетеги Модрич остался на скамейке запасных, а в последующих пяти из шести не доигрывал матч до конца. 481 минута без забитого мяча и полное ощущение того, что «десятка» хорватской сборной просто физически не готов к возвращению на поле. Неудивительно, учитывая, каким длительным получился предыдущий сезон для 33-летнего полузащитника.
К середине ноября Модрич начал набирать былую форму. Это совпало с назначением Сантьяго Солари на пост главного тренера «Реала», а также с периодом решающих встреч для национальной команды. Хавбек отыграл свой лучший матч клубного сезона против «Сельты», отдав голевой пас на Карима Бензема и подарив Солари один из самых ярких тренерских дебютов в истории клуба.
«Мне лучше. Чемпионат мира многое забрал в эмоциональном плане, но главное, чего мне не хватало, — это нормальной предсезонки. Уже через месяц после финала ЧМ я вновь вышел на поле, мне нужен был период подготовки. Сейчас я чувствую себя лучше как физически, так и морально», — рассказал Модрич после той победы.
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Ничего экстраординарного не произошло. Главный тренер стал серьезнее относиться к матчам Лиги наций, бросил эксперименты и вернулся к базовому построению 4−3−3. Лидеры полузащиты — Модрич и Ракитич — набрали форму благодаря клубным играм, а их помощники в других линиях восстановились после травм. Отгремели и осели в архивах прессы скандалы. Остался только футбол, в который хорваты умеют играть получше многих.
Кампания в Лиге наций, начавшаяся для
У англичан был шанс взять три очка в игре с ослабленной Хорватией на пустующем «Максимире», но тогда команды обошлись без голов. Сейчас футболисты Далича больше похожи на самих себя образца ЧМ. Летом в России хорваты разбили Англию в полузащите и одержали итоговую победу. Нечто подобное может произойти и сегодня.
Станислав Рынкевич