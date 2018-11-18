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14:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Икера Касильяса хотят вернуть в сборную Испании. Он уже сказал, что готов

Де Хеа продолжает косячить в матчах за страну.

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Источник: Reuters

Испанцы опять недовольны. Поражение сборной от Хорватии привело к необходимости переживать за результаты в других матчах, хотя все могли решать сами. Третий гол Хорватии на 90-й минуте все повесили на Давида Де Хеа, который отбил мяч прямо на ногу Тину Едваю. В стране в целом вернулось недовольство игрой сборной, которое пропадало после первых матчей при Луисе Энрике.

Как написал колумнист Marca: «Казалось, что они строят замок, а получился карточный домик». В Испании не очень понимают принципов, по которым Лучо выстраивает свою команду. Например, в пяти играх под своим руководством Мистер ни разу не повторил стартовый состав, использовав 27 футболистов. При этом с такой активной ротацией все равно есть игроки, место которых не подвергается сомнению: Серхио Рамос, Сауль и Давид Де Хеа.

Энрике практически на каждой пресс-конференции спрашивают об игре его вратаря, но после работы в «Барселоне» Луис научился отвечать вообще на любые выпады.

Команда находится в хорошем психологическом состоянии. Нас ждёт товарищеский матч, так что игровую практику получат футболисты, которые нечасто появлялись на поле в последнее время. Что касается критики в адрес де Хеа, то она должна касаться всей команды и тренера. Футбол — коллективный вид спорта, и вратарь не пропускает голы, когда мяч не доходит до него.
Луис Энрике
главный тренер сборной Испании

При этом почти никто не сомневается, что в товарищеской игре против Боснии в воротах сборной сыграет Кепа, потому что по всем инсайдам Испания планирует использовать этот матч как просмотр всех потенциальных игроков для сборной.

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Но болельщики явно хотят перемен глобального характера и решительных действий. Издание AS запустило опрос на тему того, кто должен играть в воротах сборной. И из 100 тысяч голосов больше половины (50,34%) верят в то, что вернуться в команду должен Икер Касильяс. Голкипер «Порту» в отличие от многих других футболистов не объявлял, что заканчивает с международной карьерой — так что вопрос только в желании тренерского штаба. А Де Хеа даже не второй и не третий в голосовании: в Кепу и даже Пау Лопеса верит больше болельщиков.

Сам Касильяс уже подтвердил, что готов вновь сыграть за сборную. «Думаю, если бы я остался в “Реале” три года назад, то продолжение у моей карьеры было намного хуже, чем есть сейчас. Но если меня позовут назад, конечно, я вернусь. То же самое могу сказать и о сборной — с радостью приеду, если поступит соответствующее предложение», — признался Касильяс.

Тут же нашлась статистика, которую используют в пользу пропаганды идеи возвращения в сборную Икера. 70% матчей в нынешнем сезоне чемпионата Португалии Касильяс закончил на ноль. Всего у него 50 матчей за «Порту» без пропущенных мячей. По статистике он проводит свой сильнейший сезон с момента переезда в Португалию. Он пропускает лишь каждые 135 минут, лучше показатели только у Кепы — гол в 160 минут. При этом даже в Испании учитывают, что уровень сопротивления соперников у «Порту» в чемпионате страны намного ниже, чем у команд Де Хеа, Кепы и даже Пау Лопеса.

Но есть и другая статистика. Если сравнивать показатели Де Хеа и Касильяса в матчах за сборную Испании за последние годы, то Икер пропускал лишь раз в 200 минут. Де Хеа — раз в 127 минут. «Когда Касильяс только пропускает второй, Де Хеа уже вытаскивает третий», — подводит итог AS.
С таким уровнем истерии возвращение в сборную Икера Касильяса даже не выглядит невозможным.

Павел Пучков

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