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14:43 (мск), источник: Р-Спорт

Президент «Зенита»: Дзюба сам сможет определить, сыграет ли он за сборную

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко заявил, что вызванный в сборную России на матч Лиги наций с командой Швеции нападающий Артем Дзюба во многом сам сможет определить, сможет ли он сыграть.

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Источник: РИА "Новости"

Дзюба не смог полететь на товарищеский матч сборных Германии и России из-за травмы. Форвард остался в Москве и занимался по специально разработанной для него программе. В субботу стало известно, что в воскресенье Дзюба присоединится к сборной в Стокгольме.

«В расположении национальной команды за Дзюбой следит врач сборной. Мы находимся с ним в постоянном контакте. Естественно здоровье нашего футболиста является приоритетом номер один. Я думаю, что Дзюба во многом сможет определить сам, сыграет ли он. Потому что с одной стороны он — патриот сборной. С другой — его здоровье очень важно для него и клуба. И врач, и сам он решат, сможет ли он выйти на поле», — сказал Фурсенко, которого цитирует официальный сайт «Зенита».

Матч Лиги наций Швеция — Россия состоится 20 ноября в Стокгольме. В нем будет определена судьба первого места в группе.

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