Президент «Зенита»: Дзюба сам сможет определить, сыграет ли он за сборную

Дзюба не смог полететь на товарищеский матч сборных Германии и России из-за травмы. Форвард остался в Москве и занимался по специально разработанной для него программе. В субботу стало известно, что в воскресенье Дзюба присоединится к сборной в Стокгольме.

«В расположении национальной команды за Дзюбой следит врач сборной. Мы находимся с ним в постоянном контакте. Естественно здоровье нашего футболиста является приоритетом номер один. Я думаю, что Дзюба во многом сможет определить сам, сыграет ли он. Потому что с одной стороны он — патриот сборной. С другой — его здоровье очень важно для него и клуба. И врач, и сам он решат, сможет ли он выйти на поле», — сказал Фурсенко, которого цитирует официальный сайт «Зенита».