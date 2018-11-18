«Я могу уйти». Стойлов рассказал о задачах на последний матч сборной в Лиге наций и своем будущем

Результат предстоящей игры не будет иметь турнирного значения. Еще в четвертом туре Грузия обеспечила себе первое место, а Казахстан лишился шансов подняться выше второй строчки.

— В первую очередь хочу поздравить Грузию с победой в группе, — начал Стойлов. — Они безоговорочно заслужили первое место. Играли в уверенный хороший футбол. Команда хорошо организована.

До игры у нас произошло несколько изменений. Трех-четырех игроков отпустили готовиться к матчам Кубка Казахстана и Лиги Европы. Старая травма у Тунгышбаева напомнила о себе, и он тоже остался в Астане. Но это не значит, что мы завтра выйдем на прогулку.

Футбол Лига наций D 2018/2019 19.11.2018, 20:00 Грузия - Казахстан -

Напротив, в конце Лиги Наций хотим показать хороший футбол и продолжить развивать свой уровень. У нас длинная дорога впереди и завтра мы также будем работать над повышением своего уровня.

— Отсутствует несколько лидеров команды. В первом матче сыграли сильным составом, завтра будут на поле будут более молодые футболисты. Нет ли боязни перед тем, что грузины будут бороться за победу при полном стадионе своих болельщиков?

— Думаю, что наши футболисты также будут рады, если будет полный стадион. В команде достаточно лидеров и опытных игроков. Не думаю, что нужно бояться. Если бояться, то лучше не приезжать и не играть.

У нас есть футболисты, которые могут создать болельщикам праздник. Это будет отличный шанс для нашего тренерского штаба разглядеть уровень каждого футболиста. Увидеть, как они поведут себя при полных трибунах. Если не можешь показать себя при множестве людей, то когда это делать? Когда трибуны пустые играть может любой.

— К сожалению, для вас случилось так, что шанс выйти из группы сборная Казахстана потеряла уже после четвертого матча. Как вы объясните этот результат? Получается, что грузинский футбол сильнее казахстанского?

— Если сравнивать чемпионаты Грузии и Казахстана, то казахстанский намного сильнее. Если брать сборные, думаю, что по коэффициенту Грузия не случайно находится на первом месте в группе.

Преимущество грузинской сборной в том, что их футболисты играют в зарубежных чемпионатах и имеют больше международного опыта. Считаю, что в первой игре мы тоже играли хорошо и в чем-то даже были сильнее сборной Грузии.

— Какая у Вас завтра минимальная задача?

— Меня бы устроила победа. Это важно для нас. Когда завершаешь турнир с положительным результатом, еще и играя с соперником, который стал лучшим, то это самая достойная похвала. Завтра увидим, какой будет итог. Кто будет лучше, тот и победит.

— Говорят, что вам обещали хорошие премиальные в случае победы над Грузией. Это правда?

— Это заблуждение. У нас не было премий с начала турнира.

— Сборная Грузии недавно сыграла вничью с Андоррой. Вайсс отметил, что проблема их сборной такая же, как и у Казахстана, — в качественном завершении атак. Согласны ли вы с этим?

— У нас эта проблема стоит особняком. В местном чемпионате мало игроков на позиции нападающего, которые имеют казахстанский паспорт. Надеюсь, что футболисты сборной поднимут свой уровень и покажут себя. Что касается ничьей в матче Андорра — Грузия, возможно, произошла недооценка соперника. Они не играли там основным составом. К тому же, поле на стадионе в Андорре не позволяет играть в быстрый и хороший футбол.

— Вы — тренер, который может принять внезапное решение. К тому же, ходят разные слухи. Это будет ваш последний матч в качестве главного тренера?

— Я начал менять стиль команды и омолаживать состав. Мы провели большую работу. Думаю, что команда идет верным путем. При моем назначении мы договорились так, что, если моя работа не будет устраивать президента Казахстанской федерации футбола, то я уйду. И я могу уйти, если на это будут причины.