Сборная Англии одержала волевую победу над Хорватией и вышла в плей-офф Лиги наций
Сборная Англии обыграла Хорватию в домашнем матче 6-го тура группового этапа Лиги наций со счетом 2:1.
Сборная Англии обыграла Хорватию в домашнем матче 6-го тура группового этапа Лиги наций со счетом 2:1.
В составе английской сборной отличились Джесси Лингард и Гарри Кейн. У хорватов голом отметился Андрей Крамарич.
Таким образом, Англия набрала семь очков, заняла первую строчку в турнирной таблице группы 4 и вышла в финальный турнир Лиги наций. Хорватия, имея в активе четыре балла, расположилась на последнем месте и вылетела в Лигу В.
Лига наций
6-й тур
Англия Хорватия — 2:1 (0:0)
Гол: 0:1 Крамарич (57), 1:1 Лингард (78), 2:1 Кейн (85).
Англия: Пикфорд, Стоунз, Гомес, Чилуэлл, Делф (Лингард, 73), Баркли (Алли, 63), Дайер, Стерлинг, Уокер, Рэшфорд (Санчо, 73), Кейн.
Хорватия: Калинич, Ловрен, Едвай, Врсалько (Милич, 26), Вида, Влашич (Рог, 79), Брозович, Перишич, Модрич, Ребич (Брекало, 46), Крамарич.
Предупреждения: Баркли (26), Едвай (67), Брозович (67), Ловрен (89).