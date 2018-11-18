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19:08 (мск), источник: Советский спорт

Сборная Англии одержала волевую победу над Хорватией и вышла в плей-офф Лиги наций

Сборная Англии обыграла Хорватию в домашнем матче 6-го тура группового этапа Лиги наций со счетом 2:1.

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Источник: AP 2018

В составе английской сборной отличились Джесси Лингард и Гарри Кейн. У хорватов голом отметился Андрей Крамарич.

Футбол
Лига наций А 2018/2019
18.11.2018, 17:00
Англия
2Хорватия1

Таким образом, Англия набрала семь очков, заняла первую строчку в турнирной таблице группы 4 и вышла в финальный турнир Лиги наций. Хорватия, имея в активе четыре балла, расположилась на последнем месте и вылетела в Лигу В.

Лига наций
6-й тур

Англия Хорватия — 2:1 (0:0)

Гол: 0:1 Крамарич (57), 1:1 Лингард (78), 2:1 Кейн (85).

Англия: Пикфорд, Стоунз, Гомес, Чилуэлл, Делф (Лингард, 73), Баркли (Алли, 63), Дайер, Стерлинг, Уокер, Рэшфорд (Санчо, 73), Кейн.

Хорватия: Калинич, Ловрен, Едвай, Врсалько (Милич, 26), Вида, Влашич (Рог, 79), Брозович, Перишич, Модрич, Ребич (Брекало, 46), Крамарич.

Предупреждения: Баркли (26), Едвай (67), Брозович (67), Ловрен (89).

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