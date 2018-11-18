Вайсс: Мы не стали чемпионами с «Кайратом», но с Грузией я обыграл команду Стойлова

Результат предстоящей игры не будет иметь турнирного значения. Еще в четвертом туре Грузия обеспечила себе первое место, а Казахстан лишился шансов подняться выше второй строчки.

— Сборная Казахстана провела недавно домашний матч против Латвии, в котором было множество голевых моментов, но, к сожалению, подвела реализация. Изучали ли вы эту игру и что можете о ней сказать?

Футбол Лига наций D 2018/2019 19.11.2018, 20:00 Грузия - Казахстан -

— Да, я смотрел эту игру, анализировал ее. Было действительно достаточно много моментов. Латвию выручал вратарь, но у Казахстана были проблемы в реализации созданных моментов. Эти проблемы были видны в выездных играх с Андоррой и Латвией. Благодаря этому мы выполнили свои задачи: набрали очки в группе и добились положительного результата.

— Будете ли вы на примере сборной Казахстана наигрывать молодых футболистов или выставите против нашей сборной основной состав?

— Завтра мы будем играть на результат. Нет времени экспериментировать, многие футболисты травмированы. У нас не хватает ведущих и важных игроков. Но это футбол и никто не будет жаловаться или плакать. Те футболисты, которые есть, заняли первое место в группе, я уже их поблагодарил. Рад за них и за тех, кто воспользовался своим шансом. Это такие футболисты, как молодой Чакветадзе, Табидзе, Хочолава.

Приблизительно тот состав, что играл в Латвии и Андорре, и выйдет завтра на матч с Казахстаном. Завтра будет несколько вынужденных изменений, но ничего сверхъестественного не нужно ожидать, потому что других футболистов у нас нет.

— Заметили ли вы изменения в игре сборной Казахстана по сравнению с той, которая была в Астане?

— С приходом Стоилова многое в игре сборной Казахстана изменилось в лучшую сторону. Стали играть более организованно и уверенно. Мне сложно анализировать его стиль. Знаю, что он старался использовать похожую манеру игры, что и в «Астане».

Мне не удалось завоевать чемпионство, когда я тренировал «Кайрат», но с Грузией мне удалось обыграть его команду на выезде. Его работа еще даст свои плоды и результаты будут, я уверен. Он — грамотный тренер. И нам, и Казахстану не хватает качественного завершения атак. Над этим нужно еще много работать.

Напомним, что Вайсс работал с «Кайратом» с 2013 по 2015 год. За три сезона клуб дважды был бронзовым призером КПЛ и один раз — серебряным, завоевал два Кубка Казахстана и остановился в шаге от группы Лиги Европы в сезоне 2015/16.