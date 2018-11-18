Англия мстит хорватам за чемпионат мира. До победы в Лиге наций — два матча

Источник: AP 2018

Главное о матче Лиги наций УЕФА, в котором сборная Англии обыграла Хорватию (2:1).

Встреча на «Уэмбли» таила самую мощную интригу последних дней Лиги наций. Победитель выходил выходил на первое место в группе, ничья оставляла бы в лидерах Испанию. При этом результативная ничья была выгоднее Хорватия: в этом случае Англия выбыла бы в дивизион B.

Футбол Лига наций А 2018/2019 18.11.2018, 17:00 Англия 2 Хорватия 1

До этого воскресенья Хорватия ни разу в этом году не проигрывала Англии, как побеждать ее на «Уэмбли», помнит прекрасно. К тому же именно здесь Англия потерпела два своих единственных домашних поражения за предыдущей 27 матчей.

У хорватов с первых минут не сыграли четыре футболиста, которые побеждали Англию в полуфинале чемпионата мира. В стартовом составе команды Гарета Саутгейта по сравнению с той встречей шесть изменений.

В основе сборной Хорватии впервые в 2018-м вышел Никола Влашич. Год перед арендой в ЦСКА он отыграл именно в Англии — за «Эвертон». Экс-хавбек «Спартака» Марио Пашалич остался в запасе, Ивана Ракитича не оказалось даже там.

Поначалу казалось, что «Уэмбли» далеко до аншлага: матч начинался в два часа дня по местному времени. Но все же арены дошли более 78 тысяч человек.

Англичане бойко начали встречу: за первые 25 минут — восемь ударов, из них четыре в створ (и ни одного у хорватов), уйма угловых. Неоднократно приходилось вступать в игру вратарю Ловре Калиничу. На хорватах сказывался недавний матч с Испанией: в четверг они рубились на «Максимире» и в изнурительной борьбе вырвали победу 3:2.

Ко всем проблемам добавилась еще и травма Шиме Врсалько — очевидно, поэтому Златко Далич выпустил вместо защитника «Интера» Антонио Милича. В перерыве главный тренер хорватов поменял еще и Ребича на Брекало, который в этом сезоне прославился только отказом надевать ЛГБТ-повязку.

Футбол Лига наций А 2018/2019 15.11.2018, 22:45 Хорватия 3 Испания 2

На 57-й минуте Йосип запустил результативную атаку. Пас Брекало нашел в штрафной Влашича, который переправил мяч в центр на Крамарича. Андрей поиздевался над Стоунзом, подобрал мяч себе под удар и с помощью рикошета от Дайера прошил Пикфорда.

Англия пошла вперед еще мощнее прежнего, а Хорватия острила на контратаках. На камбэк хозяевам потребовалось 20 минут. На 78-й минуте при участии Харри Кейна счет сквитал Лингард, а вскоре фовард «Тоттенхэма» забил сам.

Англия выиграла группу и пробилась в финальную стадию Лиги наций (матчи пройдут в начале июня 2019-го в Португалии). Хорватия выбыла в дивизион B.

Англия — Хорватия — 2:1.

Голы: Крамарич, 57 — 0:1, Лингард, 78 — 1:1, Кейн, 85 — 2:1.

Англия: Пикфорд, Стоунз, Гомес, Чилуэлл, Делф (Лингард, 73), Баркли (Алли, 63), Дайер, Стерлинг, Уокер, Рэшфорд (Санчо, 73), Кейн.