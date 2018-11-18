Сборная Беларуси по футболу победила Сан-Марино и вышла в плей-офф Лиги наций

Матч шестого тура проходит в Серравалле. Белорусская команда с первых минут чаще владела мячом, и Станислав Драгун, воспользовавшись пасом Антона Сароки, на 8-й минуте открыл счет ударом из штрафной площади.
Гости имели еще несколько перспективных моментов, которые могли позволить им увеличить преимущество в счете, но не смогли использовать выгодные моменты.
После перерыва, на 53-й минуте матча, белорусы провели быструю атаку правым флангом. Станислав Драгун сделал передачу в центр вратарской площади, где Антон Сарока переправил мяч в сетку — 2:0.
В первом круге Лиги наций (лига D) белорусские футболисты разгромили Сан-Марино на поле минского стадиона «Динамо» со счетом 5:0. подопечные Игоря Криушенко дважды победили Люксембург — 1:0 (дома) и 2:0 (в гостях), а также два раза сыграли вничью с Молдовой с одинаковым счетом 0:0. Команда Беларуси осталась единственной из 55 участников Лиги наций, кто не пропустил ни одного гола на групповой стадии.