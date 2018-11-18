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22:09 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по футболу победила Сан-Марино и вышла в плей-офф Лиги наций

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по футболу победила на выезде Сан-Марино со счетом 2:0 и вышла в плей-офф Лиги наций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Матч шестого тура проходит в Серравалле. Белорусская команда с первых минут чаще владела мячом, и Станислав Драгун, воспользовавшись пасом Антона Сароки, на 8-й минуте открыл счет ударом из штрафной площади.

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Гости имели еще несколько перспективных моментов, которые могли позволить им увеличить преимущество в счете, но не смогли использовать выгодные моменты.

После перерыва, на 53-й минуте матча, белорусы провели быструю атаку правым флангом. Станислав Драгун сделал передачу в центр вратарской площади, где Антон Сарока переправил мяч в сетку — 2:0.

В первом круге Лиги наций (лига D) белорусские футболисты разгромили Сан-Марино на поле минского стадиона «Динамо» со счетом 5:0. подопечные Игоря Криушенко дважды победили Люксембург — 1:0 (дома) и 2:0 (в гостях), а также два раза сыграли вничью с Молдовой с одинаковым счетом 0:0. Команда Беларуси осталась единственной из 55 участников Лиги наций, кто не пропустил ни одного гола на групповой стадии.

Сан-Марино 0:2
Первый тайм: 0:1
Беларусь
18.11.2018, 20:00 Групповой этап: Группа 2 Olimpico Serravalle
Главные тренеры
Франко Варрелла Игорь Криушенко
Голы
  Станислав Драгун 8′
  Антон Сарока 52′
Составы
Элия Бенедеттини 23
Мирко Палацци 3
Фабио Витайоли 5
Давиде Симончини (к) 6
33′ Мануэль Баттистини 11
Алессандро Голинуччи 11
Данило Ринальди 16
Энрико Голинуччи 17
61′ Алекс Гасперони 7
77′ Фабио Томассини 22
62′ Никола Нанни 9
Маттиа Гьярди 18
89′ Адольфо Хирш 20
Давиде Чезарини 2
12 Сергей Черник
3 Александр Мартынович (к)
4 Игорь Шитов
5 Денис Поляков
6 Сергей Политевич
2 Станислав Драгун
22 Игорь Стасевич
11 Антон Сарока
10 Александр Глеб 69′
14 Антон Путило
18 Иван Маевский 79′
15 Сергей Кисляк
8 Павел Савицкий 65′
7 Максим Скавыш
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
1 Удары (всего) 19
0 Удары в створ 9
0 Угловые 13
18 Фолы 10
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Георгий Круашвили (Грузия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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