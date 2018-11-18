Северная Ирландия проиграла Австрии и вылетела в дивизион С
Сборная Австрии обыграла Северную Ирландию в гостевом матче группового этапа Лиги наций (2:1).
Сборная Австрии обыграла Северную Ирландию в гостевом матче группового этапа Лиги наций (2:1).
Победный гол на 90-й минуте забил полузащитник Валентино Лазаро.
Северная Ирландия вылетела в дивизион С. Австрия заняла второе место в группе 3 Лиги B.
Лига наций B
Группа 3
Северная Ирландия — Австрия — 1:2 (0:0)
Голы: Шлагер, 49 (0:1). К. Эванс, 57 (1:1). Лазаро, 90+3 (1:2).
Северная Ирландия: Карсон, Дж. Эванс, Маколи, Смит, Дэйвис, К. Эванс (Макнэйр, 88), Даллас, Сэвилл, Джонс, Макгинн (Лафферти, 74), Бойс (Уайт, 74).
Австрия: Линднер, Драгович, Ульмер, Хинтереггер, Лайнер, Баумгартлингер, Алаба, Ильзанкер (Жуль, 46), Лазаро, Шлагер, Грегорич (Арнаутович, 71).
Предупреждения: Баумгартлингер, 53. Маколи, 79. Алаба, 79.
Судья: Лардо (Бельгия).
18 ноября. Белфаст. Стадион «Windsor Park»
|Северная Ирландия
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1:2
Первый тайм: 0:0
|Австрия
|Майкл О`Нилл
|Франко Фода
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|9
|2
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|1
|9
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Джонатан Лардо (Бельгия)