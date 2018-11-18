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22:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Северная Ирландия проиграла Австрии и вылетела в дивизион С

Сборная Австрии обыграла Северную Ирландию в гостевом матче группового этапа Лиги наций (2:1).

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Победный гол на 90-й минуте забил полузащитник Валентино Лазаро.

Северная Ирландия вылетела в дивизион С. Австрия заняла второе место в группе 3 Лиги B.

Лига наций B

Группа 3

Северная Ирландия — Австрия — 1:2 (0:0)

Голы: Шлагер, 49 (0:1). К. Эванс, 57 (1:1). Лазаро, 90+3 (1:2).

Северная Ирландия: Карсон, Дж. Эванс, Маколи, Смит, Дэйвис, К. Эванс (Макнэйр, 88), Даллас, Сэвилл, Джонс, Макгинн (Лафферти, 74), Бойс (Уайт, 74).

Австрия: Линднер, Драгович, Ульмер, Хинтереггер, Лайнер, Баумгартлингер, Алаба, Ильзанкер (Жуль, 46), Лазаро, Шлагер, Грегорич (Арнаутович, 71).

Предупреждения: Баумгартлингер, 53. Маколи, 79. Алаба, 79.

Судья: Лардо (Бельгия).

18 ноября. Белфаст. Стадион «Windsor Park»

Северная Ирландия 1:2
Первый тайм: 0:0
Австрия
18.11.2018, 20:00 Групповой этап: Группа 3 Windsor Park
Главные тренеры
Майкл О`Нилл Франко Фода
Голы
57′ Корри Эванс  
  Ксавер Шлагер 49′
  Валентино Лазаро 90+3′
Составы
Тревор Карсон 1
79′ Гарет Маколи 4
Джонатан Эванс 5
Майкл Смит 22
Джордж Сэвилл 6
Стивен Дэйвис (к) 8
Стюарт Даллас 14
Джордан Джонс 15
88′ Корри Эванс 13
Патрик Макнэйр 17
74′ Ниалл Макгинн 7
Кайл Лафферти 10
74′ Лайам Бойс 9
Гэвин Уайт 16
1 Хайнц Линднер
2 Андреас Ульмер
3 Александр Драгович
4 Мартин Хинтереггер
20 Штефан Лайнер
8 Давид Алаба 79′
14 Юлиан Баумгартлингер (к) 53′
22 Валентино Лазаро
23 Ксавер Шлагер
6 Штефан Ильзанкер 45′
16 Петер Жуль
11 Михаэль Грегорич 71′
7 Марко Арнаутович
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 9
2 Удары в створ 2
5 Угловые 1
9 Фолы 11
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Джонатан Лардо (Бельгия)
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Вторая желтая карточка
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