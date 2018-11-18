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22:36 (мск), источник: Sports.kz

Грузия — Казахстан. На холодную голову и с горячим сердцем

В шестом поединке первого в истории турнира Лиги наций УЕФА национальная дружина Казахстана встретится в Тбилиси со сборной Грузии. Это противостояние будет венчать групповое соревнование — сколь успешное для наших закавказских соперников, столь же и неудачное для подопечных Станимира Стоилова. Неудачное в плане конкретно результата — что ни говори, а игру на протяжении трех осенних месяцев футболисты казахстанской команды демонстрировали достаточно симпатичную.

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Источник: Reuters

В целом, можно, представляется, говорить о том, что, наконец, у нас имеется на данный момент в наличии настоящая национальная сборная — дружина с собственным игровым почерком, каждый из футболистов которой прекрасно осознает, что он должен делать на поле, и готов сражаться за родное государство до последнего. Однозначно, нынешняя Лига наций УЕФА оказалась очень полезной в плане построения обновленной казахстанской команды. Но даже в условиях, когда никаких турнирных задач перед нашей первой сборной здесь, казалось бы, уже не стоит — дружины Латвии и Андорры в состоянии претендовать на второе место в квартете только при условии, если одна из них разнесет другую на Пиренеях с совсем уж неприличным счетом, — одно весьма немаловажное дело к грузинам у нас все же пока еще остается: необходимо поквитаться с командой Владимира Вайсса за сентябрьское поражение на «Астана Арене».

Футбол
Лига наций D 2018/2019
19.11.2018, 20:00
Грузия
-Казахстан-

Триумфально выигравшая всухую стартовые четыре поединка соревнования, сборная Грузии оступилась несколько дней назад в Андорре-ла-Велье. Следует отметить, что в том матче гости выставили фактически экспериментальный состав: не поехали в крошечное государство меж Испанией и Францией травмированные Жано Ананидзе, Торнике Окриашвили, Леван Мчедлидзе, Гиорги Квилитая и Гиорги Папунашвили, на скамейке запасных словацким специалистом были оставлены Гурам Кашия, Соломон Квирквелия и Джаба Канкава. У лидера «Тоболу», к слову, имелось на тот момент незначительное повреждение. Доказать свое право на выступления в основном составе национальной дружины получили Джемал Табидзе, Давид Хочолава, Вако Гвилия, Отар Китеишвили и Бачана Арабули. И, справедливости ради, похоже, эксперимент этот Владимиру Вайссу не слишком удался.

По игре грузины, конечно, доминировали над хозяевами поля, однако матч завершился ничьей — 1:1. Единственное взятие чужих ворот записал на свой счет у визитеров их вундеркинд Гиорги Чакветадзе — тот самый, что открыл в сентябре счет в матче, проходившем Астане. Между прочим, на игру в Андорру-ла-Велью специально посмотреть на 19-летнего футболиста «Гента» вживую приезжали представители «Барселоны»…

Думается, перед родными болельщиками сборная Грузии предстанет все же в составе, максимально приближенном к оптимальному на данный момент. Финиш успешного группового турнира на мажорной ноте выглядел бы для хозяев, действительно, красиво. Но не менее важно достойно завершить соревнование на этом этапе и для казахстанской дружины. И ждать от нее в этот вечер мы будем точно не поражения.

У грузин не сыграет несколько основных футболистов, у Казахстана — тоже. Однако те игроки, что выйдут на поле в футболках национальной сборной нашей страны, очень хочется верить, сделают для достижения положительного результата все возможное. Один раз эта команда уже нас в матче с Грузией огорчила — причем на своем же поле. Для такого скоротечного соревнования, как групповой турнир Лиги наций, расстройств для казахстанских болельщиков, пожалуй, более чем достаточно…

В Тбилиси будет очень сложно — в этом никто и близко не сомневается. Однако месть — то блюдо, которое, как известно, в интересах наибольшей эффективности, должно подаваться холодным. За два с лишним месяца горячие казахстанские головушки, думается, должны были поостынуть…

Ждем. Надеемся. Верим.

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