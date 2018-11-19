Криушенко: Победа над Сан-Марино могла быть крупнее

«После победы над Люксембургом уже говорил, что важно восстановить как физические силы, так и эмоциональные. Победа над Сан-Марино таких эмоций не принесла. Наши ребята вышли, сделали свою работу, добились победы. Понятно, успех мог быть крупнее, были моменты, которые мы не реализовали. Важно, что спокойно довели матч до победы», — отметил Игорь Криушенко.