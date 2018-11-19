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00:09 (мск), источник: БЕЛТА

Криушенко: Победа над Сан-Марино могла быть крупнее

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победа над Сан-Марино (2:0 — прим. БЕЛТА) могла быть крупнее. Такое мнение высказал пресс-службе Белорусской федерации футбола после матча главный тренер национальной сборной Игорь Криушенко, сообщает БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

«После победы над Люксембургом уже говорил, что важно восстановить как физические силы, так и эмоциональные. Победа над Сан-Марино таких эмоций не принесла. Наши ребята вышли, сделали свою работу, добились победы. Понятно, успех мог быть крупнее, были моменты, которые мы не реализовали. Важно, что спокойно довели матч до победы», — отметил Игорь Криушенко.

Наставник белорусской сборной подчеркнул, что быстрый гол Станислава Драгуна помог снять напряжение у игроков. Также Игорь Криушенко удовлетворен тем, что сборная Беларуси не пропустила ни одного гола в матчах Лиги наций.

В следующем сезоне белорусские футболисты выступят в лиге С турнира с более сильными соперниками в группе.

Сан-Марино 0:2
Первый тайм: 0:1
Беларусь
18.11.2018, 20:00 Групповой этап: Группа 2 Olimpico Serravalle
Главные тренеры
Франко Варрелла Игорь Криушенко
Голы
  Станислав Драгун 8′
  Антон Сарока 52′
Составы
Элия Бенедеттини 23
Мирко Палацци 3
Фабио Витайоли 5
Давиде Симончини (к) 6
33′ Мануэль Баттистини 11
Энрико Голинуччи 8
Данило Ринальди 16
Алессандро Голинуччи 17
61′ Алекс Гасперони 7
77′ Фабио Томассини 22
62′ Никола Нанни 9
Маттиа Гьярди 18
89′ Адольфо Хирш 20
Давиде Чезарини 2
12 Сергей Черник
3 Александр Мартынович (к)
4 Игорь Шитов
5 Денис Поляков
6 Сергей Политевич
2 Станислав Драгун
22 Игорь Стасевич
11 Антон Сарока
10 Александр Глеб 69′
14 Антон Путило
18 Иван Маевский 79′
15 Сергей Кисляк
8 Павел Савицкий 65′
20 Максим Скавыш
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
1 Удары (всего) 19
0 Удары в створ 9
0 Штанги, перекладины 2
0 Угловые 13
19 Фолы 11
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Георгий Круашвили (Грузия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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