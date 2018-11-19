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00:44 (мск), источник: ТАСС

Сборная Швейцарии разгромила команду Бельгии и вышла в финальную стадию Лиги наций

ТАСС, 19 ноября. Сборная Швейцарии по футболу одержала победу над командой Бельгии со счетом 5:2 в домашнем матче группы 2 лиги A Лиги наций.

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Источник: AFP 2018

Гости вели по ходу встречи со счетом 2:0, два гола забил Торган Азар (2-я и 17-я минуты). В составе победителей отличились Рикардо Родригес (26), Харис Сеферович (31, 44, 84) и Нико Эльведи (62).

Футбол
Лига наций А 2018/2019
18.11.2018, 22:45
Швейцария
5Бельгия2

В турнирной таблице группы швейцарцы по результатам личных встреч обошли бельгийцев и заняли первое место. Обе команды набрали по 9 очков. В первом матче между командами бельгийцы победили на своем поле со счетом 2:1. Сборная Швейцарии завоевала путевку в финальную стадию Лиги наций (5—9 июня), куда ранее пробились команды Англии и Португалии. Третье место в группе заняла сборная Исландии, не набравшая ни одного очка и вылетевшая в лигу B.

В группе 4 лиги B перед последним матчем места уже были распределены. В заключительной игре сборная Австрии обыграла команду Северной Ирландии со счетом 2:1 и финишировала второй с семью очками. Североирландцы без набранных очков стали третьими и отправились в лигу C, путевку в лигу A получила сборная Боснии и Герцеговины, набравшая 10 очков.

Сборная Венгрии в матче группы 2 лиги C со счетом 2:0 обыграла команду Финляндии, которая ранее обеспечила себе первое место в группе. В другой встрече сборная Эстонии оказалась сильнее команды Греции — 1:0. В итоге финны набрали 12 очков и в следующем розыгрыше Лиги наций сыграют в лиге B, венгры с 10 очками стали вторыми, греки — третьими (9), эстонцы — четвертыми (4).

Сборная Белоруссии в последнем туре группы 2 лиги D обыграла команду Сан-Марино со счетом 2:0 и заняла первое место, набрав 14 очков. Перед последним туром шансы на место в лиге C сохраняла сборная Люксембурга, которая, сыграв вничью с командой Молдавии (1:1), заняла с 10 очками второе место. Молдавские футболисты стали третьими (9), сборная Сан-Марино — четвертой (0).

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