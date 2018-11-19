Сборная Швейцарии разгромила команду Бельгии и вышла в финальную стадию Лиги наций

Источник: AFP 2018

Гости вели по ходу встречи со счетом 2:0, два гола забил Торган Азар (2-я и 17-я минуты). В составе победителей отличились Рикардо Родригес (26), Харис Сеферович (31, 44, 84) и Нико Эльведи (62).

Футбол Лига наций А 2018/2019 18.11.2018, 22:45 Швейцария 5 Бельгия 2

В турнирной таблице группы швейцарцы по результатам личных встреч обошли бельгийцев и заняли первое место. Обе команды набрали по 9 очков. В первом матче между командами бельгийцы победили на своем поле со счетом 2:1. Сборная Швейцарии завоевала путевку в финальную стадию Лиги наций ( 5—9 июня ), куда ранее пробились команды Англии и Португалии. Третье место в группе заняла сборная Исландии, не набравшая ни одного очка и вылетевшая в лигу B.

В группе 4 лиги B перед последним матчем места уже были распределены. В заключительной игре сборная Австрии обыграла команду Северной Ирландии со счетом 2:1 и финишировала второй с семью очками. Североирландцы без набранных очков стали третьими и отправились в лигу C, путевку в лигу A получила сборная Боснии и Герцеговины, набравшая 10 очков.

Сборная Венгрии в матче группы 2 лиги C со счетом 2:0 обыграла команду Финляндии, которая ранее обеспечила себе первое место в группе. В другой встрече сборная Эстонии оказалась сильнее команды Греции — 1:0. В итоге финны набрали 12 очков и в следующем розыгрыше Лиги наций сыграют в лиге B, венгры с 10 очками стали вторыми, греки — третьими (9), эстонцы — четвертыми (4).