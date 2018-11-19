Хавбек «Астаны» помог своей сборной победить лидера группы в последней игре Лиге наций

Игра второй группы дивизиона С завершилась со счетом 2:0. На 29-й минуте у венгров забил Адам Салаи, а на 37-й — Адам Наги. Полный матч у хозяев отыграл полузащитник «Астаны» Ласло Кляйнхайслер.

С 12 очками Финляндия заняла первое место в группе. Второй с 10 баллами финишировала Венгрия. Девять очков набрала Греция, а четыре — Эстония.