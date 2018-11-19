Текущие события
Футбол. Лига наций
18.11
Швейцария5
Бельгия2
Футбол. Лига наций
18.11
Венгрия2
Финляндия0
Футбол. Лига наций
18.11
Греция0
Эстония1
Футбол. Сборные
18.11
Испания1
Босния и Герцеговина0
Футбол. Лига наций
18.11
Северная Ирландия1
Австрия2
Футбол. Лига наций
18.11
Молдавия1
Люксембург1
Футбол. Лига наций
18.11
Сан-Марино0
Беларусь2
Футбол. Первый дивизион
18.11
Зенит-20
Луч1
Футбол. Лига наций
18.11
Англия2
Хорватия1
Футбол. Первый дивизион
18.11
Балтика2
Чертаново0
Футбол. Первый дивизион
18.11
Факел3
Авангард К2
Футбол. Первый дивизион
18.11
Армавир1
Тюмень0
Футбол. Первый дивизион
18.11
Краснодар-21
Мордовия2
Футбол. Первый дивизион
18.11
Нижний Новгород1
Тамбов0
Футбол. Первый дивизион
18.11
Химки0
Сочи0
Футбол. Первый дивизион
18.11
Спартак-21
Шинник4
Все события
Фоторепортажи
13Кто не сыграет за Россию в Швеции. Это целая команда
13Тренировка сборной: мороз и солнце в день рождения Лунева
01:43 (мск), источник: Vesti.kz

Хавбек «Астаны» помог своей сборной победить лидера группы в последней игре Лиге наций

Сборная Венгрии обыграла Финляндию в домашнем матче заключительного, шестого, тура Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Игра второй группы дивизиона С завершилась со счетом 2:0. На 29-й минуте у венгров забил Адам Салаи, а на 37-й — Адам Наги. Полный матч у хозяев отыграл полузащитник «Астаны» Ласло Кляйнхайслер.

С 12 очками Финляндия заняла первое место в группе. Второй с 10 баллами финишировала Венгрия. Девять очков набрала Греция, а четыре — Эстония.

Таким образом, Финляндия в следующем розыгрыше Лиги наций будет выступать в дивизионе B и получит шанс побороться за путевку на Евро-2020.

Венгрия 2:0
Первый тайм: 2:0
Финляндия
18.11.2018, 22:45 Групповой этап: Группа 2 Groupama Arena
Главные тренеры
Марко Росси Маркку Канерва
Голы
29′ Адам Солои  
37′ Адам Надь  
Составы
Петер Гулачи 1
Вилли Орбан 6
Балаж Джуджак (к) 7
Адам Надь 8
78′ Жольт Кальмар 11
Герге Ловренчич 14
Ласло Кляйнхайслер 15
Адам Солои 9
54′ Михай Корхут 3
Филип Холендер 18
45′ Тамаш Кадар 4
Паулу Винисиус 20
42′ 52′ Ботонд Барат 5
75′ Адам Ланг 2
12 Ессе Йоронен
2 Паулус Араюри (к)
5 Саули Вяйсянен
18 Йере Уронен
6 Глен Камара
7 Робин Лод 86′
10 Теему Пукки
20 Яссе Туоминен
3 Альбин Гранлунд 45′ 17′
4 Йоона Тойвио
19 Томас Лам 60′
11 Йони Кауко
8 Роберт Тэйлор 74′
21 Петтери Форселль
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 2
2 Угловые 2
17 Фолы 16
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Славко Винчич (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Венгрия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Финляндия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига наций А
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций B
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций C
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций D
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Хавбек "Астаны" помог своей сборной победить лидера группы в последней игре Лиге наций
Дзюба спешит на помощь сборной: анонс матча Лиги наций
Пять пострадавших: 17-летняя гонщица устроила жуткую аварию
Швейцария начала с 0:2 и уничтожила Бельгию в Лиге наций
Англия мстит хорватам за ЧМ. До победы в Лиге наций — два матча
Загитова отказалась говорить о Медведевой
Россиянин впервые выиграл этап КМ по прыжкам с трамплина
Испания переиграла боснийцев в товарищеском матче
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь