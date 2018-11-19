Хавбек «Астаны» помог своей сборной победить лидера группы в последней игре Лиге наций
Сборная Венгрии обыграла Финляндию в домашнем матче заключительного, шестого, тура Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Венгрии обыграла Финляндию в домашнем матче заключительного, шестого, тура Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра второй группы дивизиона С завершилась со счетом 2:0. На 29-й минуте у венгров забил Адам Салаи, а на 37-й — Адам Наги. Полный матч у хозяев отыграл полузащитник «Астаны» Ласло Кляйнхайслер.
С 12 очками Финляндия заняла первое место в группе. Второй с 10 баллами финишировала Венгрия. Девять очков набрала Греция, а четыре — Эстония.
Таким образом, Финляндия в следующем розыгрыше Лиги наций будет выступать в дивизионе B и получит шанс побороться за путевку на Евро-2020.
|Марко Росси
|Маркку Канерва
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|2
|2
|Угловые
|2
|17
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Славко Винчич (Словения)