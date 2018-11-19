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02:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Швейцария начала с 0:2 и уничтожила Бельгию

Беларусь, Грузия, Украина выиграли группы.

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Источник: AFP 2018

Лига А

Уже вышли: Англия, Португалия, Швейцария.

Футбол
Лига наций А 2018/2019
18.11.2018, 22:45
Швейцария
5Бельгия2

Удивительная развязка в группе 2 Лиги Наций. Бельгия спокойно дважды раскатала Исландию, но в домашнем матче со Швейцарией испытывала серьёзные проблемы. При равной игре за 10 минут до финального свистка держался ничейный счёт. В матчах с Исландией швейцарцы также очков не теряли, в том числе дома разнесли со счётом 6:0 (примечательно, что все голы забивали разные игроки), так что всё решалось в последнем туре.

Когда в Люцерне Торган Азар к 20-й минуте забил дважды, показалось, что гости спокойно пройдут дальше. Показалось. В следующие 25 минут Швейцария забила три. Защита бельгийцев оказалась уязвима к проникающим пасам из глубины, прострелам с флангов, подачам с угловых… В общем, ко всему.

Кошмарная игра в защите, но поражение 2:3 устраивало Бельгию за счёт гола на чужом поле. Во втором тайме команды обменялись опасными моментами, а потом Бельгия неожиданно развалилась. Сначала Нико Эльведи исправился за грубую ошибку, которая привела к первому голу. Он забил головой после углового. И тут Бельгию перестал устраивать счёт. Гости побежали спасаться, пропустили пятый гол. Снова после навеса и удара головой. Невероятно. После этого хет-трика Харис Сеферович может и в топ-клуб получить приглашение: это форвард, который даёт результат в самый важный момент.

Футбол
Лига наций А 2018/2019
18.11.2018, 17:00
Англия
2Хорватия1

Сборная Англии за 10 минут до финального свистка занимала последнее место в своей группе, но забила два гола и выиграла группу.

Теперь Англия сыграет в полуфинале, а Хорватия отправится дивизионом ниже.

Да, Лига Наций оказалась довольно конкурентным турниром. Ни одного проходного матча.

Футбол
Лига наций А 2018/2019
17.11.2018, 22:45
Италия
0Португалия0

Португальцы без Криштиану Роналду неожиданно легко прошли группу с двумя соперниками, которым было что доказывать.

Италию обыграли дома за явным преимуществом, хотя и с минимальным счётом, потом нанесли Польше первое домашнее поражение за пять лет, а вчера унесли ноги из Италии.

Команда Роберто Манчини выглядела намного лучше, но не смогла реализовать преимущество.

Так Португалия вышла в полуфинал даже до своего последнего матча с Польшей.

Футбол
Лига наций B 2018/2019
16.11.2018, 22:45
Словакия
4Украина1

Лига В

Уже вышли: Украина, Босния, Дания.

Украинцы выиграли первые три тура в своей группе. Каждая победа давалась с трудом, но это не имеет значения: к заключительной встрече со словаками сборная Андрея Шевченко уже забронировала место в высшем дивизионе. И тут же проиграла разгромом. Теперь у Словакии есть шансы не вылететь: надо в гостях обыграть Чехию. А у Украины всё хорошо.

Футбол
Лига наций B 2018/2019
18.11.2018, 20:00
Северная Ирландия
1Австрия2

Борьба Боснии с Австрией за выход в Лигу А шла до последнего тура.

Австрийцы могли всё решать в домашнем матче, но не забили и были скорее ближе к поражению, чем к победе.

В итоге, Босния комфортно закончила группу: три победы и ничья в четырёх играх, а Эдин Джеко — лучший бомбардир группы с тремя голами.

Ещё одна группа, в которой всё решилось заранее.

Футбол
Лига наций B 2018/2019
16.11.2018, 22:45
Уэльс
1Дания2

Дания гарантировала первое место за три матча, и на четвёртый может приехать отдыхать.

Роль Кристиана Эриксена в этом успехе невозможно переоценить.

Его дубль в домашней игре с Уэльсом обозначил расстановку сил в группе.

В ответном матче Уэльс давил, но Дания забила гол в раздевалку, а в концовке ещё один. Гол Бэйла уже не помог.

Футбол
Лига наций C 2018/2019
15.11.2018, 22:45
Греция
1Финляндия0

Лига С

Финляндия

В группе 2 борьба между Грецией и Финляндией была по-настоящему острой. Всё решил один гол, который забил Глен Камара на 89-й минуте: благодаря этому голу финны превзошли греков по личным встречам (2:0 дома и 0:1 в гостях).

Разница в три очка между командами сохранилась и перед последним туром, но это уже не имело значения.

Футбол
Лига наций D 2018/2019
15.11.2018, 22:45
Андорра
1Грузия1

Лига D

Грузия, Беларусь

В группе 1 последней лиги борьбы не получилось. Грузия оказалась на голову сильнее соперников. Сразу три лучших бомбардира группы — из Грузии. Это Чакветадзе с тремя голами, Канкава и Казаишвили с двумя. Но, несмотря на их усилия, героями стоит назвать других игроков: связку центральных защитников Квирквелия — Кашия и вратаря Лорию. Один пропущенный гол в пяти турах — прекрасное достижение. Кстати, его забил Алешандре Мартинес из Андорры — форвард, который к 20 годам до конца не определился с видом спорта, и играет за сборную не только в футбол, но и в пляжный футбол. Возвращаясь к одному пропущенному Грузией голу в пяти матчах: это здорово, но кое-что сумел добиться даже лучшего результата.

Футбол
Лига наций D 2018/2019
18.11.2018, 20:00
Сан-Марино
0Беларусь2

Беларусь уже провела все шесть матчей в группе и ни пропустила ни разу. Хотя, небольшую скидку можно сделать на уровень соперников: именно в группе 3 играет Сан-Марино: команда, которая не набрала ни одного очка в турнире и не забила ни одного гола. Наверное, самый слабый участник турнира, который дома разгромно проигрывает Люксембургу. Что касается сборной Беларуси, команда Игоря Криушенко по-братски дважды сыграла вничью с Молдовой (оба раза по нулям) и обыграла всех остальных. Станислав Драгун забил четыре гола, его звёздный партнёр по БАТЭ Александр Глеб — ни одного, но в матче с Люксембургом вышел с первых минут.

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