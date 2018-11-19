Швейцария начала с 0:2 и уничтожила Бельгию

Источник: AFP 2018

Уже вышли: Англия, Португалия, Швейцария.

Футбол Лига наций А 2018/2019 18.11.2018, 22:45 Швейцария 5 Бельгия 2

Удивительная развязка в группе 2 Лиги Наций. Бельгия спокойно дважды раскатала Исландию, но в домашнем матче со Швейцарией испытывала серьёзные проблемы. При равной игре за 10 минут до финального свистка держался ничейный счёт. В матчах с Исландией швейцарцы также очков не теряли, в том числе дома разнесли со счётом 6:0 (примечательно, что все голы забивали разные игроки), так что всё решалось в последнем туре.

Когда в Люцерне Торган Азар к 20-й минуте забил дважды, показалось, что гости спокойно пройдут дальше. Показалось. В следующие 25 минут Швейцария забила три. Защита бельгийцев оказалась уязвима к проникающим пасам из глубины, прострелам с флангов, подачам с угловых… В общем, ко всему.

Кошмарная игра в защите, но поражение 2:3 устраивало Бельгию за счёт гола на чужом поле. Во втором тайме команды обменялись опасными моментами, а потом Бельгия неожиданно развалилась. Сначала Нико Эльведи исправился за грубую ошибку, которая привела к первому голу. Он забил головой после углового. И тут Бельгию перестал устраивать счёт. Гости побежали спасаться, пропустили пятый гол. Снова после навеса и удара головой. Невероятно. После этого хет-трика Харис Сеферович может и в топ-клуб получить приглашение: это форвард, который даёт результат в самый важный момент.

Футбол Лига наций А 2018/2019 18.11.2018, 17:00 Англия 2 Хорватия 1

Сборная Англии за 10 минут до финального свистка занимала последнее место в своей группе, но забила два гола и выиграла группу.

Теперь Англия сыграет в полуфинале, а Хорватия отправится дивизионом ниже.

Да, Лига Наций оказалась довольно конкурентным турниром. Ни одного проходного матча.

Футбол Лига наций А 2018/2019 17.11.2018, 22:45 Италия 0 Португалия 0

Португальцы без Криштиану Роналду неожиданно легко прошли группу с двумя соперниками, которым было что доказывать.

Италию обыграли дома за явным преимуществом, хотя и с минимальным счётом, потом нанесли Польше первое домашнее поражение за пять лет, а вчера унесли ноги из Италии.

Команда Роберто Манчини выглядела намного лучше, но не смогла реализовать преимущество.

Так Португалия вышла в полуфинал даже до своего последнего матча с Польшей.

Футбол Лига наций B 2018/2019 16.11.2018, 22:45 Словакия 4 Украина 1

Уже вышли: Украина, Босния, Дания.

Украинцы выиграли первые три тура в своей группе. Каждая победа давалась с трудом, но это не имеет значения: к заключительной встрече со словаками сборная Андрея Шевченко уже забронировала место в высшем дивизионе. И тут же проиграла разгромом. Теперь у Словакии есть шансы не вылететь: надо в гостях обыграть Чехию. А у Украины всё хорошо.

Футбол Лига наций B 2018/2019 18.11.2018, 20:00 Северная Ирландия 1 Австрия 2

Борьба Боснии с Австрией за выход в Лигу А шла до последнего тура.

Австрийцы могли всё решать в домашнем матче, но не забили и были скорее ближе к поражению, чем к победе.

В итоге, Босния комфортно закончила группу: три победы и ничья в четырёх играх, а Эдин Джеко — лучший бомбардир группы с тремя голами.

Ещё одна группа, в которой всё решилось заранее.

Футбол Лига наций B 2018/2019 16.11.2018, 22:45 Уэльс 1 Дания 2

Дания гарантировала первое место за три матча, и на четвёртый может приехать отдыхать.

Роль Кристиана Эриксена в этом успехе невозможно переоценить.

Его дубль в домашней игре с Уэльсом обозначил расстановку сил в группе.

В ответном матче Уэльс давил, но Дания забила гол в раздевалку, а в концовке ещё один. Гол Бэйла уже не помог.

Футбол Лига наций C 2018/2019 15.11.2018, 22:45 Греция 1 Финляндия 0

Финляндия

В группе 2 борьба между Грецией и Финляндией была по-настоящему острой. Всё решил один гол, который забил Глен Камара на 89-й минуте: благодаря этому голу финны превзошли греков по личным встречам (2:0 дома и 0:1 в гостях).

Разница в три очка между командами сохранилась и перед последним туром, но это уже не имело значения.

Футбол Лига наций D 2018/2019 15.11.2018, 22:45 Андорра 1 Грузия 1

Грузия, Беларусь

В группе 1 последней лиги борьбы не получилось. Грузия оказалась на голову сильнее соперников. Сразу три лучших бомбардира группы — из Грузии. Это Чакветадзе с тремя голами, Канкава и Казаишвили с двумя. Но, несмотря на их усилия, героями стоит назвать других игроков: связку центральных защитников Квирквелия — Кашия и вратаря Лорию. Один пропущенный гол в пяти турах — прекрасное достижение. Кстати, его забил Алешандре Мартинес из Андорры — форвард, который к 20 годам до конца не определился с видом спорта, и играет за сборную не только в футбол, но и в пляжный футбол. Возвращаясь к одному пропущенному Грузией голу в пяти матчах: это здорово, но кое-что сумел добиться даже лучшего результата.

Футбол Лига наций D 2018/2019 18.11.2018, 20:00 Сан-Марино 0 Беларусь 2