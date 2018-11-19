Дзюба спешит на помощь сборной

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В субботу в Лиге наций Швеция обыграла Турцию (1:0). Таким образом, завтрашний матч в Стокгольме имеет решающее значение для России. Вчера в сборную экстренно вернулся Артем Дзюба.

Футбол Лига наций B 2018/2019 20.11.2018, 22:45 Швеция - Россия -

Игра против Швеции в Стокгольме внезапно стала решающей. Скандинавский характер позволил нашему сопернику победить Турцию и выйти на последний матч с четкой задачей — опрокинуть и Россию. Расклад очень прост: победа гарантирует шведам первое место, любой другой результат — в пользу сборной Станислава Черчесова.

Сейчас, когда наша команда ослаблена кучей травм (список вчера пополнил Рауш) и деморализована разгромом от Германии (0:3), у шведов, кажется, неплохие шансы. Так, во всяком случае, считают в Стокгольме.

Но у Черчесова другие планы.

Да, наши футболисты болезненно восприняли поражение, но все же сумели его переварить. Команда с головой ушла в тренировочный процесс — много работала над тактикой, пробовала разные сочетания, готовилась к конкретному сопернику. С точки зрения стиля — более тяжелого и неприятного для нас в сравнении с турками.

Черчесов давал достаточно информации, чтобы головы были заняты матчем в Стокгольме, а не тем, что произошло в Лейпциге. Как сообщил пресс-атташе сборной Игорь Владимиров, все планы — медицинские, восстановительные — были выполнены. «Сбор прошел так, как и ожидали, с точки зрения результата терять сейчас нечего, все настроены на важный матч».

Проведя вчера заключительную тренировку в Германии, примерно в семь вечера по московскому времени команда взяла курс на север. И пока один самолет подруливал к терминалу стокгольмского аэропорта Арланда, другой грел двигатели в России — и на его борту находился Артем Дзюба.

На фоне череды травм и матча с бундестим его возвращение стало первой хорошей новостью за эти дни. Дзюба — это усиление на поле, поддержка в раздевалке и, конечно, характер — об этом в штабе сборной тоже говорят открыто.

Нападающий присоединился к товарищам около полуночи, а уже сегодня выйдет вместе со всеми на предматчевую тренировку.

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Сборной нельзя проигрывать Швеции — иначе все хорошее, что было этой осенью, обесценится. Мы не просто потеряем первое место в своей группе в Лиге наций, мы вернемся в уныние и скепсис. Я видел реакцию после разгрома от Германии, а ведь это — всего лишь товарняк с грандом. Очевидно, что неудача в официальном матче с равным соперником даст повод для еще более жестких оценок.

Черчесов не любит мыслить негативно. Сознательно избегает многих слов типа «проблемы» и «опасения», может, из суеверия. И предыдущий абзац этого текста наверняка ему не понравится — «проигрывать», «потеряем», «обесценится», «уныние», «скепсис». Многовато негатива для четырех предложений.

Но откуда взяться оптимизму, если у нас реальные проблемы (и это сейчас правильное слово) с составом. Из основных игроков времен ЧМ против Германии в ноябре вышли только Газинский и Кузяев.

Лучший вратарь Акинфеев, лучший защитник Мариу Фернандес, лучшие хавбеки Зобнин и Головин. Все — вне сборной. И прекрасный Черышев тоже! На бумаге выглядело не так страшно, но немцы показали, что разница все-таки есть.

Безусловно, Черчесов выстроил систему, которая работает без строгой привязки к именам. Но она не может функционировать совсем без них. Одно дело — не зависеть от одного Головина. Другое — остаться без стартового состава.

Футбол Товарищеские матчи 2018 15.11.2018, 22:45 Германия 3 Россия 0

И люди удивляются, зачем Черчесов позвал Ари. Потому что играть некем, за мячи цепляться, объем давать!

С немцами у Ари не получилось, как и у всей команды. Натурализованный бразилец не смог заменить Дзюбу, а команда не увидела впереди других вариантов, кроме тех, что отработаны с Артемом на острие.

И вот прямо с восстановительных процедур в Стокгольм едет тот, кто лучше всех исполнит роль Дзюбы — сам Дзюба. Возвращается в сложный момент, чтобы тащить.

Если это просто психологический маневр, ход все равно сильный. Даже хромой Дзюба может спасти команду. Харизма Артема, которая полностью раскрылась летом, и сейчас — сила.