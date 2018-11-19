Текущие события
Футбол. Лига наций
18.11
Швейцария5
Бельгия2
Футбол. Лига наций
18.11
Венгрия2
Финляндия0
Футбол. Лига наций
18.11
Греция0
Эстония1
Футбол. Сборные
18.11
Испания1
Босния и Герцеговина0
Футбол. Лига наций
18.11
Северная Ирландия1
Австрия2
Футбол. Лига наций
18.11
Молдавия1
Люксембург1
Футбол. Лига наций
18.11
Сан-Марино0
Беларусь2
Футбол. Первый дивизион
18.11
Зенит-20
Луч1
Футбол. Лига наций
18.11
Англия2
Хорватия1
Футбол. Первый дивизион
18.11
Балтика2
Чертаново0
Футбол. Первый дивизион
18.11
Факел3
Авангард К2
Футбол. Первый дивизион
18.11
Армавир1
Тюмень0
Футбол. Первый дивизион
18.11
Краснодар-21
Мордовия2
Футбол. Первый дивизион
18.11
Нижний Новгород1
Тамбов0
Футбол. Первый дивизион
18.11
Химки0
Сочи0
Футбол. Первый дивизион
18.11
Спартак-21
Шинник4
Все события
Фоторепортажи
13Кто не сыграет за Россию в Швеции. Это целая команда
13Тренировка сборной: мороз и солнце в день рождения Лунева
01:40 (мск), источник: ТАСС

Дзюба считает, что сборная России не должна играть на ничью в матче Лиги наций со шведами

ТАСС, 19 ноября. Сборной России не нужно играть на ничью в заключительном матче группового этапа Лиги наций против команды Швеции. Такое мнение высказал нападающий российской сборной Артем Дзюба в интервью пресс-службе команды.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Футболист петербургского «Зенита» присоединялся к национальной команде в воскресенье. Он пропустил товарищеский матч со сборной Германии (0:3), который прошел 15 ноября в Лейпциге. Форвард остался в Москве и проходил лечение травмы коленного сустава.

«В матче с “Ахматом” я получил болезненный удар в колено. Но сейчас я здесь, я готов и надеюсь помочь сборной. Я полон сил и желания, а дальше будет решать тренерский штаб», — сказал Дзюба.

«Видел матч с немцами, с ними в принципе тяжело играть. Первый тайм был не очень удачный, второй — намного лучше. Думаю, тренерский штаб разберет эту игру и укажет, как нужно действовать и что нужно исправлять. У нас много травмированных, это проблема для любой сборной, но у команды есть резервы, это шанс для других игроков», — отметил нападающий.

В турнирной таблице группы 2 лиги B Лиги наций сборная Швеции 20 ноября на своем поле сыграет с командой России. В этой игре определится, какая из двух команд займет первое место в группе и получит путевку в высший дивизион Лиги наций — лигу A. Для сохранения лидирующей позиции в группе российским футболистам необходимо не проиграть шведам.

«В матче со сборной Швеции нам нужно сплотиться, выстоять. Будет непросто, особенно первые 15−20 минут, а дальше нужно будет гнуть свою линию. На ничью точно играть нельзя, это будет очень опасно для нас», — считает Дзюба.

Вызов Ари пойдет на пользу сборной

В матче с немцами за сборную России дебютировал нападающий «Краснодара» уроженец Бразилии Ари, получивший российский паспорт в конце июля этого года.

«С Ари у меня хорошие отношения, мы играли вместе в “Спартаке”, уже обменялись с ним парой шуточек. Я рад его видеть, чем выше конкуренция в сборной, тем лучше», — отметил Дзюба.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Швеция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига наций А
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций B
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций C
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций D
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Черчесов рассказал, почему россияне проиграли немцам
Каррере нашли работу в Италии
Дзюба спешит на помощь сборной: анонс матча Лиги наций
Пять пострадавших: 17-летняя гонщица устроила жуткую аварию
Швейцария начала с 0:2 и уничтожила Бельгию в Лиге наций
Англия мстит хорватам за ЧМ. До победы в Лиге наций — два матча
Загитова отказалась говорить о Медведевой
Россиянин впервые выиграл этап КМ по прыжкам с трамплина
Испания переиграла боснийцев в товарищеском матче
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь