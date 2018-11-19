Дзюба считает, что сборная России не должна играть на ничью в матче Лиги наций со шведами

Источник: РИА "Новости"

Футболист петербургского «Зенита» присоединялся к национальной команде в воскресенье. Он пропустил товарищеский матч со сборной Германии (0:3), который прошел 15 ноября в Лейпциге. Форвард остался в Москве и проходил лечение травмы коленного сустава.

«В матче с “Ахматом” я получил болезненный удар в колено. Но сейчас я здесь, я готов и надеюсь помочь сборной. Я полон сил и желания, а дальше будет решать тренерский штаб», — сказал Дзюба.

«Видел матч с немцами, с ними в принципе тяжело играть. Первый тайм был не очень удачный, второй — намного лучше. Думаю, тренерский штаб разберет эту игру и укажет, как нужно действовать и что нужно исправлять. У нас много травмированных, это проблема для любой сборной, но у команды есть резервы, это шанс для других игроков», — отметил нападающий.

В турнирной таблице группы 2 лиги B Лиги наций сборная Швеции 20 ноября на своем поле сыграет с командой России. В этой игре определится, какая из двух команд займет первое место в группе и получит путевку в высший дивизион Лиги наций — лигу A. Для сохранения лидирующей позиции в группе российским футболистам необходимо не проиграть шведам.

«В матче со сборной Швеции нам нужно сплотиться, выстоять. Будет непросто, особенно первые 15−20 минут, а дальше нужно будет гнуть свою линию. На ничью точно играть нельзя, это будет очень опасно для нас», — считает Дзюба.

Вызов Ари пойдет на пользу сборной

В матче с немцами за сборную России дебютировал нападающий «Краснодара» уроженец Бразилии Ари, получивший российский паспорт в конце июля этого года.