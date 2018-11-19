А вы спрашивали, зачем нужна Лига наций! Убойный день в Европе

Сумасшествие в Люцерне
К инициаторам создания Лиги наций больше нет вопросов. Непредсказуемые развязки в двух группах дивизиона А — лучшая реклама новому турниру.
В группе 2 Бельгии нужно было просто сыграть вничью в выездном матче со Швейцарией. Команда Роберто Мартинеса могла даже уступить со счетом 2:3, 3:4, 4:5 и так далее — и все равно ее лидерство не пошатнулось бы. И старт встречи, казалось, гарантировал Бельгии выход в полуфинал: два быстрых гола младшего Азара почти похоронили Швейцарию. 0:2 к 17-й минуте, а значит хозяевам нужно забивать четыре.
В это трудно поверить, но 75 процентов работы швейцарцы выполнили уже к перерыву. За 20 минут Родригес реализовал пенальти, а Сеферович успел оформить дубль.
Перерыв подоспел вовремя для бельгийцев, но швейцарцы и во втором тайме не утратили хватку и всего через четверть часа Эльведи замкнул подачу Шачири. Забавно, что именно Эльведи напрямую виноват в первом пропущенном голе — он неловко ковырнул мяч в своей штрафной и подарил его Торгану Азару.
Мартинес разменял Шадли на Батшуайи, а Бельгия усилила напор. Но в концовке гости зевнули контратаку и, в частности, гениальную передачу Шачири пяткой.
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5:2 — невероятная победа Швейцарии и место в полуфинале Лиги наций.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Швейцария
|4
|3
|0
|1
|14-5
|9
|2. Бельгия
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|3. Исландия
|4
|0
|0
|4
|1-13
|0
It’s coming home
«Он возвращается домой, он возвращается домой», — мы слышали эти слова весь июнь. Болельщики сборной Англии песней Football’s coming home приманивали кубок чемпионата мира и в Москве, и в Саранске, и в Калининграде. Но не приманили.
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«Всегда думал, что Лига наций когда-нибудь вернется домой», — написал в Твиттере известный шутник Гари Линекер после победы над Хорватией. Дома у Лиги наций быть не может, но в марте 2020-го в Португалии англичане точно будут звать ее к себе.
Расклад перед финальным матчем группы был замысловатым. Если бы Англия с Хорватией сыграли вничью, то в решающий раунд вышла бы Испания. А победа выводила хорватов или англичан в полуфинал и отправляла в дивизион В проигравшего.
Финалисты чемпионата мира открыли счет в начале второго тайма — и этот гол вы обязаны пересмотреть. Крамарич уложил на газон всю оборону англичан и послал мяч в верхний угол. Чистое наслаждение техникой.
Вплоть до эндшпиля «шашечные» побеждали, но на выручку британцам пришли наработки Юргена Клоппа — этим летом «Ливерпуль» нанял тренера по броскам из-за боковой, и именно аут защитника «Ливерпуля» Гомеса воплотился в гол Лингарда.
Ничья 1:1 Англию не устраивала — она бы вылетела из дивизиона А. Но за оставшееся время до конца встречи Кейн вытащил сборную из зоны вылета в полуфинал. Самое время, чтобы остановить 747-минутное молчание в играх за сборную.
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|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Англия
|4
|2
|1
|1
|6-5
|7
|2. Испания
|4
|2
|0
|2
|12-7
|6
|3. Хорватия
|4
|1
|1
|2
|4-10
|4
Британское разочарование
В этой группе к старту матча все было ясно: Босния досрочно гарантировала себе победу и выход в высший дивизион, а североирландцы потеряли шансы остаться в лиге. Формально эта встреча носила характер товарищеской, так что и составы были экспериментальные. Но эмоций игра не была лишена.
Ко второму тайму судья добавил всего две минуты, и у команд не было причин лезть вперед. Однако нападающий «Герты» Лазаро очень хотел красиво забить и сделал это, когда на секундомере горели цифры 92:04.
У североирландцев просто не было времени отыграться, так что главному тренеру Майклу О’Нилу оставалось бить от досады скамейку запасных.
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|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Босния
|4
|3
|1
|0
|5-1
|10
|2. Австрия
|4
|2
|1
|1
|3-2
|7
|3. Сев. Ирландия
|4
|0
|0
|4
|2-7
|0
Финляндия закончила за упокой
Дивизион С. Группа 2
Венгрия — Финляндия — 2:0 (Солои, 29. Надь, 37)
Греция — Эстония — 0:1 (Ламбропулос, 44)
В этом квартете тоже все решилось в прошлом туре. Финляндию с первого места никто бы уже не сдвинул, а Эстония досрочно отправилась в низший дивизион. Северяне вообще сенсационно выиграли четыре стартовых встречи, однако в последних двух турах сдали и уступили. Эстония, напротив, в заключительный игровой день обыграла Грецию, хотя вылета не избежала. В общем, будничные результаты, но голевой пас венгра Кальмара на Солои вам стоит увидеть.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Финляндия
|6
|4
|0
|2
|5-3
|12
|2. Венгрия
|6
|3
|1
|2
|9-6
|10
|3. Греция
|6
|3
|0
|3
|4-5
|9
|4. Эстония
|6
|1
|1
|4
|4-8
|4
Белоруссия — в двух шагах от чемпионата Европы
Дивизион D. Группа 2
Молдавия — Люксембург — 1:1 (Гынсарь, 58, с пенальти — Бенси, 70)
Сан-Марино — Белоруссия — 0:2 (Драгун, 8. Сорока, 52)
Самое веселое в Лиге наций — это дивизион D. Кто-то из команд предпоследнего или последнего эшелонов Европы обязательно попадет на чемпионат Европы, и одной из этих сборных могут стать наши белорусские соседи, если победят в полуфинале и финале. До последнего они сражались с Люксембургом за первое место и все-таки обошли его. Отдельно отметим, что ни в одном из шести матчей Белоруссия не пропустила. Таких команд в Лиге наций больше нет.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Белоруссия
|6
|4
|2
|0
|10-0
|14
|2. Люксембург
|6
|3
|1
|2
|11-4
|10
|3. Молдавия
|6
|2
|3
|1
|4-5
|9
|4. Сан-Марино
|6
|0
|0
|6
|0-16
|0
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