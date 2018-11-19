А вы спрашивали, зачем нужна Лига наций! Убойный день в Европе

Источник: AFP 2018

Сумасшествие в Люцерне

К инициаторам создания Лиги наций больше нет вопросов. Непредсказуемые развязки в двух группах дивизиона А — лучшая реклама новому турниру.

Футбол Лига наций А 2018/2019 18.11.2018, 22:45 Швейцария 5 Бельгия 2

В группе 2 Бельгии нужно было просто сыграть вничью в выездном матче со Швейцарией. Команда Роберто Мартинеса могла даже уступить со счетом 2:3, 3:4, 4:5 и так далее — и все равно ее лидерство не пошатнулось бы. И старт встречи, казалось, гарантировал Бельгии выход в полуфинал: два быстрых гола младшего Азара почти похоронили Швейцарию. 0:2 к 17-й минуте, а значит хозяевам нужно забивать четыре.

В это трудно поверить, но 75 процентов работы швейцарцы выполнили уже к перерыву. За 20 минут Родригес реализовал пенальти, а Сеферович успел оформить дубль.

Перерыв подоспел вовремя для бельгийцев, но швейцарцы и во втором тайме не утратили хватку и всего через четверть часа Эльведи замкнул подачу Шачири. Забавно, что именно Эльведи напрямую виноват в первом пропущенном голе — он неловко ковырнул мяч в своей штрафной и подарил его Торгану Азару.

Мартинес разменял Шадли на Батшуайи, а Бельгия усилила напор. Но в концовке гости зевнули контратаку и, в частности, гениальную передачу Шачири пяткой.

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5:2 — невероятная победа Швейцарии и место в полуфинале Лиги наций.



И В Н П М О 1. Швейцария 4 3 0 1 14-5 9 2. Бельгия 4 3 0 1 9-6 9 3. Исландия 4 0 0 4 1-13 0

It’s coming home

«Он возвращается домой, он возвращается домой», — мы слышали эти слова весь июнь. Болельщики сборной Англии песней Football’s coming home приманивали кубок чемпионата мира и в Москве, и в Саранске, и в Калининграде. Но не приманили.

Футбол Лига наций А 2018/2019 18.11.2018, 17:00 Англия 2 Хорватия 1

«Всегда думал, что Лига наций когда-нибудь вернется домой», — написал в Твиттере известный шутник Гари Линекер после победы над Хорватией. Дома у Лиги наций быть не может, но в марте 2020-го в Португалии англичане точно будут звать ее к себе.

Расклад перед финальным матчем группы был замысловатым. Если бы Англия с Хорватией сыграли вничью, то в решающий раунд вышла бы Испания. А победа выводила хорватов или англичан в полуфинал и отправляла в дивизион В проигравшего.

Финалисты чемпионата мира открыли счет в начале второго тайма — и этот гол вы обязаны пересмотреть. Крамарич уложил на газон всю оборону англичан и послал мяч в верхний угол. Чистое наслаждение техникой.

Вплоть до эндшпиля «шашечные» побеждали, но на выручку британцам пришли наработки Юргена Клоппа — этим летом «Ливерпуль» нанял тренера по броскам из-за боковой, и именно аут защитника «Ливерпуля» Гомеса воплотился в гол Лингарда.

Ничья 1:1 Англию не устраивала — она бы вылетела из дивизиона А. Но за оставшееся время до конца встречи Кейн вытащил сборную из зоны вылета в полуфинал. Самое время, чтобы остановить 747-минутное молчание в играх за сборную.

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И В Н П М О 1. Англия 4 2 1 1 6-5 7 2. Испания 4 2 0 2 12-7 6 3. Хорватия 4 1 1 2 4-10 4

Британское разочарование

Футбол Лига наций B 2018/2019 18.11.2018, 20:00 Северная Ирландия 1 Австрия 2

В этой группе к старту матча все было ясно: Босния досрочно гарантировала себе победу и выход в высший дивизион, а североирландцы потеряли шансы остаться в лиге. Формально эта встреча носила характер товарищеской, так что и составы были экспериментальные. Но эмоций игра не была лишена.

Ко второму тайму судья добавил всего две минуты, и у команд не было причин лезть вперед. Однако нападающий «Герты» Лазаро очень хотел красиво забить и сделал это, когда на секундомере горели цифры 92:04.

У североирландцев просто не было времени отыграться, так что главному тренеру Майклу О’Нилу оставалось бить от досады скамейку запасных.

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И В Н П М О 1. Босния 4 3 1 0 5-1 10 2. Австрия 4 2 1 1 3-2 7 3. Сев. Ирландия 4 0 0 4 2-7 0

Финляндия закончила за упокой

Дивизион С. Группа 2

Венгрия — Финляндия — 2:0 (Солои, 29. Надь, 37)

Греция — Эстония — 0:1 (Ламбропулос, 44)

В этом квартете тоже все решилось в прошлом туре. Финляндию с первого места никто бы уже не сдвинул, а Эстония досрочно отправилась в низший дивизион. Северяне вообще сенсационно выиграли четыре стартовых встречи, однако в последних двух турах сдали и уступили. Эстония, напротив, в заключительный игровой день обыграла Грецию, хотя вылета не избежала. В общем, будничные результаты, но голевой пас венгра Кальмара на Солои вам стоит увидеть.



И В Н П М О 1. Финляндия 6 4 0 2 5-3 12 2. Венгрия 6 3 1 2 9-6 10 3. Греция 6 3 0 3 4-5 9 4. Эстония 6 1 1 4 4-8 4

Белоруссия — в двух шагах от чемпионата Европы

Дивизион D. Группа 2

Молдавия — Люксембург — 1:1 (Гынсарь, 58, с пенальти — Бенси, 70)

Сан-Марино — Белоруссия — 0:2 (Драгун, 8. Сорока, 52)

Самое веселое в Лиге наций — это дивизион D. Кто-то из команд предпоследнего или последнего эшелонов Европы обязательно попадет на чемпионат Европы, и одной из этих сборных могут стать наши белорусские соседи, если победят в полуфинале и финале. До последнего они сражались с Люксембургом за первое место и все-таки обошли его. Отдельно отметим, что ни в одном из шести матчей Белоруссия не пропустила. Таких команд в Лиге наций больше нет.



И В Н П М О 1. Белоруссия 6 4 2 0 10-0 14 2. Люксембург 6 3 1 2 11-4 10 3. Молдавия 6 2 3 1 4-5 9 4. Сан-Марино 6 0 0 6 0-16 0