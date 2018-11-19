Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Катар1
Исландия0
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Андорра0
Латвия0
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Грузия1
Казахстан0
Футбол. Лига наций
22:45
Германия
Нидерланды
Футбол. Лига наций
22:45
Чехия
Словакия
Футбол. Лига наций
22:45
Дания
Ирландия
Футбол. Лига наций
22:45
Болгария
Словения
Футбол. Лига наций
22:45
Кипр
Норвегия
Футбол. Лига наций
22:45
Македония
Гибралтар
Футбол. Лига наций
22:45
Лихтенштейн
Армения
Все события
Фоторепортажи
13Кто не сыграет за Россию в Швеции. Это целая команда
7№ 1 в «Зените». И в сборной?
20:43 (мск), источник: ТАСС

Гранквист заявил, что будет рад встрече с Дзюбой в матче между сборными России и Швеции

СТОКГОЛЬМ, 19 ноября. /ТАСС/. Капитан сборной Швеции по футболу Андреас Гранквист заявил, что будет рад встрече с нападающим российской национальной команды Артемом Дзюбой. Об этом он рассказал журналистам.

Наверх
Источник: Reuters

Матч между сборными Швеции и России пройдет на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме, начало — 22:45 мск. Обслужит игру французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном.

Футбол
Лига наций B 2018/2019
20.11.2018, 22:45
Швеция
-Россия-

«Буду рад встретиться с нападающим сборной России Артемом Дзюбой. Я неоднократно играл против него в чемпионате России и знаю, что он отличается хорошей физической готовностью и против него тяжело играть. Будет приятно, если он будет в стартовом составе. Что касается моего бывшего одноклубника по “Краснодару” Ари, то он больше дриблер, играет в бразильском стиле и пытается все сделать красиво, но в любом случае я буду рад сыграть и против него», — сказал Гранквист.

«Мы проанализировали игру сборной России. На чемпионате мира заиграла их тактика, команда играет на контратаках, Россию устраивает ничья. Основное их действие — это заброс мяча на Дзюбу. Не думаю, что их тактика будет отличаться от матча в Калининграде», — добавил Гранквист.

В первом матче команд 11 октября в Калининграде была зафиксирована ничья — 0:0.

Три бразильца и два немца в сборной — это нормально?
Во время загрузки произошла ошибка.
16 ноября© Ньюстюб
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Швеция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига наций А
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций B
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций C
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций D
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чемпион сочинской Олимпиады вышел на соревнования пьяным
Что грозит Аленичеву за отказ от медосвидетельствования
Как Кононов меняет «Спартак»
Олег Романцев прокомментировал инцидент с задержанием Аленичева
Глава Ла Лиги призвал исключить «ПСЖ» и «Манчестер Сити» из ЛЧ
15 российских клубов подозреваются в участии в договорных матчах
Антуан Гризманн назвал лучшего тренера для сборной Франции
Криштиану Роналду: До сих пор сержусь на Месута Озила
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь