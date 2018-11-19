Гранквист заявил, что будет рад встрече с Дзюбой в матче между сборными России и Швеции

Матч между сборными Швеции и России пройдет на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме, начало — 22:45 мск. Обслужит игру французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном.
«Буду рад встретиться с нападающим сборной России Артемом Дзюбой. Я неоднократно играл против него в чемпионате России и знаю, что он отличается хорошей физической готовностью и против него тяжело играть. Будет приятно, если он будет в стартовом составе. Что касается моего бывшего одноклубника по “Краснодару” Ари, то он больше дриблер, играет в бразильском стиле и пытается все сделать красиво, но в любом случае я буду рад сыграть и против него», — сказал Гранквист.
«Мы проанализировали игру сборной России. На чемпионате мира заиграла их тактика, команда играет на контратаках, Россию устраивает ничья. Основное их действие — это заброс мяча на Дзюбу. Не думаю, что их тактика будет отличаться от матча в Калининграде», — добавил Гранквист.
В первом матче команд 11 октября в Калининграде была зафиксирована ничья — 0:0.