Гранквист заявил, что будет рад встрече с Дзюбой в матче между сборными России и Швеции

«Буду рад встретиться с нападающим сборной России Артемом Дзюбой. Я неоднократно играл против него в чемпионате России и знаю, что он отличается хорошей физической готовностью и против него тяжело играть. Будет приятно, если он будет в стартовом составе. Что касается моего бывшего одноклубника по “Краснодару” Ари, то он больше дриблер, играет в бразильском стиле и пытается все сделать красиво, но в любом случае я буду рад сыграть и против него», — сказал Гранквист.