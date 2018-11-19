Гол 20-летнего форварда не спас сборную Казахстана от поражения в последнем матче Лиги наций
Сборная Казахстана проиграла Грузии в гостевом матче заключительного, шестого, тура Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана проиграла Грузии в гостевом матче заключительного, шестого, тура Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра первой группы дивизиона D проходила 19 ноября в Тбилиси и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Игра не имела турнирного значения, поэтому тренерский штаб сборной Казахстана позволил себе эксперименты
В стартовом составе сборной Казахстана в прошедшем матче случился дебют — впервые за национальную команду сыграл натурализованный украинский голкипер Дмитрий Непогодов из «Тобола».
Первый тайм команды провели без голов, а во втором грузины дважды поразили ворота Непогодова и добились победы. На 59-й минуте отличился полузащитник польской «Вислы Плоцк» Георгий Меребашвили, а на 83-й — полузащитник бельгийского «Гента» Георги Чакветадзе, который в сентябре уже забивал сборной Казахстана (2:0), став автором первого гола в истории Лиги наций.
В самой концовке сборная Казахстана смогла отыграть один мяч. На 89-й минуте на поле появился 20-летний форвард «Шахтера» Оралхан Омиртаев, а на 90-й дебютант забил свой первый гол в национальной команде.
У Грузии в прошедшей игре все 90 минут отыграли два полузащитника «Тобола» — Ника Квеквескири и Джаба Канкава, который вышел с капитанской повязкой.
С 16 очками сборная Грузии заняла первое место в группе, а Казахстан с шестью баллами финишировал вторым.
Таким образом, Грузия в следующей Лиге наций сыграет в дивизионе С и получит шанс побороться за путевку на Евро-2020. Этого успеха команда добилась под руководством словака Владимира Вайсса, который с 2013 по 2015 год работал в «Кайрата».
|Владимир Вайсс
|Станимир Стойлов
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|10
|6
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|13
|Угловые
|6
|9
|Фолы
|13
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Тиагу Мартинш (Португалия)