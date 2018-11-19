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22:27 (мск), источник: Vesti.kz

Гол 20-летнего форварда не спас сборную Казахстана от поражения в последнем матче Лиги наций

Сборная Казахстана проиграла Грузии в гостевом матче заключительного, шестого, тура Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Игра первой группы дивизиона D проходила 19 ноября в Тбилиси и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Игра не имела турнирного значения, поэтому тренерский штаб сборной Казахстана позволил себе эксперименты из-за травм и решения дать отдохнуть некоторым футболистам — так, в Грузию не поехали вратарь Ненад Эрич, полузащитники Бауыржан Исламхан, Георгий Жуков и Еркебулан Тунгышбаев.

В стартовом составе сборной Казахстана в прошедшем матче случился дебют — впервые за национальную команду сыграл натурализованный украинский голкипер Дмитрий Непогодов из «Тобола».

Первый тайм команды провели без голов, а во втором грузины дважды поразили ворота Непогодова и добились победы. На 59-й минуте отличился полузащитник польской «Вислы Плоцк» Георгий Меребашвили, а на 83-й — полузащитник бельгийского «Гента» Георги Чакветадзе, который в сентябре уже забивал сборной Казахстана (2:0), став автором первого гола в истории Лиги наций.

В самой концовке сборная Казахстана смогла отыграть один мяч. На 89-й минуте на поле появился 20-летний форвард «Шахтера» Оралхан Омиртаев, а на 90-й дебютант забил свой первый гол в национальной команде.

У Грузии в прошедшей игре все 90 минут отыграли два полузащитника «Тобола» — Ника Квеквескири и Джаба Канкава, который вышел с капитанской повязкой.

С 16 очками сборная Грузии заняла первое место в группе, а Казахстан с шестью баллами финишировал вторым.

Таким образом, Грузия в следующей Лиге наций сыграет в дивизионе С и получит шанс побороться за путевку на Евро-2020. Этого успеха команда добилась под руководством словака Владимира Вайсса, который с 2013 по 2015 год работал в «Кайрата».

Грузия 2:1
Первый тайм: 0:0
Казахстан
19.11.2018, 20:00 Групповой этап: Группа 1 Boris Paichadze
Главные тренеры
Владимир Вайсс Станимир Стойлов
Голы
59′ Георгий Меребашвили  
84′ Георгий Чакветадзе  
  Оралхан Омиртаев 90′
Составы
Георгий Лория 1
Гурам Кашия 4
Соломон Кверквелия 5
Лаша Двали 23
Ника Квеквескири 6
Джаба Канкава (к) 7
Валерий Казаишвили 8
Георгий Меребашвили 17
86′ Отар Какабадзе 2
Давид Хочолава 3
90′ Георгий Чакветадзе 10
Георгий Абурджания 15
75′ Валериане Гвилия 21
Ника Качарава 13
22 Дмитрий Непогодов
2 Сергей Малый
16 Гафуржан Суюмбаев 90+4′
21 Абзал Бейсебеков
23 Юрий Логвиненко (к)
5 Исламбек Куат
7 Серикжан Мужиков 45+1′
19 Бактиер Зайнутдинов
13 Алексей Щеткин 74′
18 Юрий Перцух
14 Роман Муртазаев 88′
15 Бауыржан Турысбек
20 Максим Федин 88′
17 Оралхан Омиртаев
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 10
6 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
13 Угловые 6
9 Фолы 13
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Тиагу Мартинш (Португалия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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