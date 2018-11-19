Гол 20-летнего форварда не спас сборную Казахстана от поражения в последнем матче Лиги наций

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Игра первой группы дивизиона D проходила 19 ноября в Тбилиси и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Игра не имела турнирного значения, поэтому тренерский штаб сборной Казахстана позволил себе эксперименты из-за травм и решения дать отдохнуть некоторым футболистам — так, в Грузию не поехали вратарь Ненад Эрич, полузащитники Бауыржан Исламхан, Георгий Жуков и Еркебулан Тунгышбаев.

В стартовом составе сборной Казахстана в прошедшем матче случился дебют — впервые за национальную команду сыграл натурализованный украинский голкипер Дмитрий Непогодов из «Тобола».

Первый тайм команды провели без голов, а во втором грузины дважды поразили ворота Непогодова и добились победы. На 59-й минуте отличился полузащитник польской «Вислы Плоцк» Георгий Меребашвили, а на 83-й — полузащитник бельгийского «Гента» Георги Чакветадзе, который в сентябре уже забивал сборной Казахстана (2:0), став автором первого гола в истории Лиги наций.

В самой концовке сборная Казахстана смогла отыграть один мяч. На 89-й минуте на поле появился 20-летний форвард «Шахтера» Оралхан Омиртаев, а на 90-й дебютант забил свой первый гол в национальной команде.

У Грузии в прошедшей игре все 90 минут отыграли два полузащитника «Тобола» — Ника Квеквескири и Джаба Канкава, который вышел с капитанской повязкой.

С 16 очками сборная Грузии заняла первое место в группе, а Казахстан с шестью баллами финишировал вторым.