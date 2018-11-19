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22:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Германия — Нидерланды: Промес сыграет в составе гостей с первых минут

Стали известны стартовые составы сборных Германии и Нидерландов на матч 6-го тура группового этапа Лиги наций.

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Встреча команд состоится сегодня, 19 ноября, на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене.

Германия: Нойер, Хуммельс, Зюле, Рюдигер, Шульц, Керер, Кроос, Киммих, Зане, Вернер, Гнабри.

Нидерланды: Силлессен, Блинд, ван Дейк, де Лигт, Тете, Вайналдум, Ф. де Йонг, де Рон, Бабель, Депай, Промес.

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