Германия — Нидерланды: Промес сыграет в составе гостей с первых минут
Стали известны стартовые составы сборных Германии и Нидерландов на матч 6-го тура группового этапа Лиги наций.
Стали известны стартовые составы сборных Германии и Нидерландов на матч 6-го тура группового этапа Лиги наций.
Встреча команд состоится сегодня, 19 ноября, на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене.
Германия: Нойер, Хуммельс, Зюле, Рюдигер, Шульц, Керер, Кроос, Киммих, Зане, Вернер, Гнабри.
Нидерланды: Силлессен, Блинд, ван Дейк, де Лигт, Тете, Вайналдум, Ф. де Йонг, де Рон, Бабель, Депай, Промес.