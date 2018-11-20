Дзюба «жив, здоров, готов». А сборная — готова?

Источник: AFP 2018

«Я здесь, значит, жив, здоров, готов!».

После этой радостной весточки от Артема Дзюбы из Стокгольма вслед за его прилетом в расположение сборной — отлегло. Сборная России, попавшая под жуткий травматический сенокос, нуждалась в своем капитане как никогда прежде.

Футбол Лига наций B 2018/2019 20.11.2018, 22:45 Швеция - Россия -

В Лейпциге его очень не хватало в игре, но не только. Артем в нынешней сборной — главный объединяющий и мотивирующий фактор внутри команды, ее капитан не только по факту унаследованной от Игоря Акинфеева повязки, но и по сути. После ухода группы ветеранов (не только голкипера, но и Игнашевича, Жиркова, Самедова) он там сейчас авторитет номер один. Как бы хейтерам Дзюбы ни было неприятно подобное слышать, но это так. И не только в самой игре со Швецией, но и перед ней, и в перерыве роль Дзюбы будет огромна.

Вспомните: он говорил мощное последнее слово в раздевалке перед каждым матчем ЧМ-2018, и Станислав Черчесов почувствовал, что так надо. Артем же произносил яркие мотивирующие речи перед сериями пенальти с Испанией и Хорватией — пусть даже и не все наши известные тренеры убеждены в пользе подобных речей…

Дзюба одной шуткой может взбодрить партнеров на тренировке или в раздевалке. В том числе когда им тяжело и когда настроение не ахти. И одно — болтать, но не делать дело, и совсем другое — совмещать словесное мастерство с игровым. И с умением вести за собой в самые нужные моменты. По части всего этого за Дзюбой не заржавеет.

У него иной раз находятся правильные слова для партнера даже прямо на поле. В концовке матча с Саудовской Аравией перед штрафным Артем успел бросить Александру Головину: «Саша, ведем 4:0. “Лужники”. Просто кайфани! Расслабься. Пробей, как на тренировке». Саша услышал. Кайфанул. Пробил, как на тренировке. Забил.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/1kjdORUGXGU?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Плюс Дзюба, минус Линделеф

Жаль, что сейчас Головин не успевает вернуться в строй — даже когда он не в лучшей форме, то за счет желания (которого у него никогда не отнять) и мастерства способен отдать две голевые передачи, как с турками в Сочи. И он, и Мариу Фернандес, и Черышев, и Зобнин — фигуры основополагающие. Но что есть, то есть.

Отъезд Рауша по сравнению с этими потерями проблема небольшая, тем более что на его место заступил Щенников.

Был Кудряшов, который с его опытом в Швеции очень пригодился бы. Но вчера вечером стало известно, что он уехал из сборной. А значит, вероятность схемы в три центральных защитника минимальна.

Фоторепортаж Сборная России крупно проиграла команде Германии

А вот кого после провала Нойштедтера в Лейпциге ставить в пару к Джикии? Полагаю… того же Нойштедтера. Недаром всю осень они со спартаковцем играют в паре, и до Германии у защитника «Фенербахче» это получалось неплохо. А Черчесов — не Рианчо, чтобы ротировать центр обороны без предельной нужды.

Вернемся, однако, к Дзюбе. Вот сетуют, что Артем последнее время сдал: четыре тура, мол, после гола «Краснодару» — по нулям. Но невозможно же все время гореть предельным эмоциональным накалом, тем более отдав столько сил и эмоций на чемпионате мира! Плюс травма, да и спад у всего «Зенита». Но ведь не далее как 25 октября, то есть чуть больше трех недель назад, Дзюба солировал дома в Лиге Европы против «Бордо». Ударом головой в «девятку» открыл счет, а потом, не забив пенальти, исправился идеальным голевым пасом Кузяеву. То есть никакого длительного кризиса нет.

Обратим внимание на то, что одновременно с возвращением Дзюбы случилась травма Виктора Линделефа. Два этих события можно увязать в один узел. В Калининграде 187-сантиметровый защитник «МЮ» провел безупречный матч и вместе с Гранквистом не дал ни Дзюбе, ни другим нашим атакующим игрокам развернуться. Но одного Гранквиста, все-таки 33-летнего ветерана, выступающего за «Хельсингборг», на Артема может не хватить, а других защитников, сопоставимых по классу с 24-летним Линделефом, у скандинавов нет.

Конечно, возвращение в строй Дзюбы автоматически не означает, что к матчу со Швецией он подойдет в идеальных кондициях, — так не бывает. Но если вспомнить фразу Станислава Черчесова в Лейпциге, что «быть здоровым и быть готовым — разные вещи», то Дзюба произнес оба этих слова в комплексе. Кстати, вполне допускаю, что осознанно — «месседжи» от главного тренера его футболисты за время совместной работы научились улавливать.

Хорошо, что Сергей Семак создал позитивный фон вокруг возвращения капитана в сборную: «Дзюба — игрок, который нужен сборной. Тем более что матч сейчас приобрел статус важного. Если он готов, то должен играть». Если бы прозвучали нотки недовольства, то следовало бы напомнить, что на матч с ЦСКА Дзюба уже вышел с травмой колена, и это было известно. Но статус встречи тогда перевесил.

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Сейчас нас ждет тоже решающая игра, и Артем в Стокгольме на поле нужен чрезвычайно. Потому что ни Ари, ни Антон Заболотный «исполнять Дзюбу» в полной мере не способны, а Федор Чалов — форвард другого формата, чистый игрок штрафной. Потому, насколько мне известно, он с немцами и не играл. Сколько раз вы дойдете до немецкой штрафной, играя с бундестим на выезде? То-то же. От нападающего в таком матче, чтобы приносить стабильную пользу, требуется несколько иной функционал.

В Швеции будет очень много борьбы и необходимости цепляться за мячи, для чего нужны габариты. 20-летнему Чалову же, пусть он и лучший снайпер чемпионата, надо дать возможность спокойно освоиться в сборной — и в нужный момент оказаться на поле. Потому Черчесов и не форсирует ситуацию — ведь, выйдя с Германией и ничего не показав (а шанс на это был максимален), Федор психологически только откатился бы назад.

Всему свое время. В матче с «Зенитом» Чалов отметился первым в этом сезоне голом ведущему клубу. До того ни «Реалу» и «Роме», ни тем, кто идет выше ЦСКА в таблице РПЛ, — «Локомотиву», «Краснодару», «Спартаку» и «Ростову» он не забивал. Мяч питерцам стал для него очередным шагом вперед. Сам по себе вызов в сборную уже показателен. Черчесову виднее, когда наступит правильный момент, чтобы бросить его в бой.

Признаться, до матча Турция — Швеция очень хотелось надеяться, что в Стокгольме это слово — «бой» — актуальным не будет. Дикий обрез турок в центре поля, еще более дикий и бессмысленный удар по ногам в штрафной, когда скандинав уходил в сторону от ворот и не представлял никакой опасности, — и вот пенальти, и 0:1, и решающий очный матч в сильно ослабленном у нас составе. Что ж, придется решать свою судьбу самим.

Лига наций нам нужна

Насколько важно для России выиграть группу в лиге В? Считаю, важно.

Во-первых, это подстраховка на случай проигрыша отборочного турнира Евро-2020. Украина, Босния и Дания — соперники по потенциальному финальному турниру непростые, но не непобедимые. Тут уж в случае финала с украинцами, кстати, никак не разведешь…

это подстраховка на случай проигрыша отборочного турнира Евро-2020. Украина, Босния и Дания — соперники по потенциальному финальному турниру непростые, но не непобедимые. Тут уж в случае финала с украинцами, кстати, никак не разведешь… Во-вторых, игра в лиге А следующего сезона Лиги наций — очень полезная, хотя и не всегда приятная штука. Позволяющая понять, на каком свете ты находишься. Уверен, матчи с Аргентиной, Испанией, Бразилией и Францией помогли Черчесову подобрать верные рецепты для подготовки к ЧМ-2018.

игра в лиге А следующего сезона Лиги наций — очень полезная, хотя и не всегда приятная штука. Позволяющая понять, на каком свете ты находишься. Уверен, матчи с Аргентиной, Испанией, Бразилией и Францией помогли Черчесову подобрать верные рецепты для подготовки к ЧМ-2018. В-третьих, совсем не хотелось бы заканчивать прекрасный для сборной России год в миноре. Слишком хрупко пока это ощущение сильной, уверенной в себе сборной, которой мы можем гордиться. Четвертьфинала чемпионата мира у нее и у нас уже, конечно, никто не отнимет. Но нельзя, чтобы им все ограничилось.

Понятно, что даже проигрыш в Стокгольме — это будет далеко не Марибор, поскольку не нужно преувеличивать значение Лиги наций. Но чувство, возникшее на ЧМ, требуется закрепить. И поэтому — терпения и удачи тебе, сборная России. Чтобы ты вся во главе с Дзюбой была жива, здорова и готова!