Сборная Нидерландов сыграла вничью с немцами и пробилась в плей-офф Лиги наций

Источник: Reuters

В составе голландской команды голы забили бывший футболист московского «Спартака» Квинси Промес (85-я минута) и Вирджил ван Дейк (91), у немцев отличились Тимо Вернер (9) и Лерой Сане (20). На 66-й минуте на поле появился форвард сборной Германии Томас Мюллер, вышедший на замену вместо Сержа Гнабри. Для 29-летнего Мюллера матч стал 100-м в составе немецкой национальной команды, он выступает за сборную с 2010 года, в его активе 38 забитых голов и 36 результативных передач.

Футбол Лига наций А 2018/2019 20.11.2018, 22:45 Португалия - Польша -

Сборная Нидерландов вышла в финальную стадию Лиги наций с первого места в группе 1 (7 очков в четырех матчах), опередив чемпиона мира 2018 года сборную Франции по дополнительным показателям.

В финальной стадии, помимо голландцев, сыграют команды Португалии, Швейцарии и Англии. Плей-офф Лиги наций пройдет в Португалии, жеребьевка полуфинальных пар состоится 3 декабря. Полуфиналы запланированы на 5 и 6 июня 2019 года, матч за третье место и финал состоятся 9 июня.

Остальные результаты игрового дня

В группе 4 лиги В победитель группы и вылетевшая команда были известны. В заключительном матче сборная Дании сыграла вничью с ирландцами со счетом 0:0. Датская команда вышла в лигу А с первого места, ирландцы вылетели в лигу С. В группе 1 сборная Чехии одержала победу над словаками (1:0) и сохранила место в лиге В, команда Словакии выбыла в лигу С. В этой группе повышение в классе себе досрочно обеспечила сборная Украины.

Сборная Болгарии сыграла вничью со словенцами со счетом 1:1 в матче группы 3 лиги С и не смогла занять первое место в таблице, команда Словении покинет третью по силе лигу. В другом матче группы 3 норвежцы добились победы над киприотами (2:0) и вышли в лигу В.

Футбол Лига наций B 2018/2019 20.11.2018, 22:45 Швеция - Россия -

Грузины одержали победу над сборной Казахстана со счетом 2:1 во встрече группы 1 лиги D, они досрочно заняли первое место в группе и пробились в лигу С. В другом матче первой группы сборная Андорры сыграла вничью с латвийцами — 0:0. В матче группы 4 лиги D македонцы разгромили команду Гибралтара со счетом 4:0 и вышли в лигу С, в параллельной встрече команда Армении сыграла вничью со сборной Лихтенштейна (2:2) и осталась на втором месте в группе.

Заключительные встречи группового раунда Лиги наций пройдут во вторник. Сборная России, лидирующая в группе 2 лиги В с 7 очками, проведет встречу со шведами в Стокгольме. Для выхода в лигу А команде Станислава Черчесова достаточно добиться ничейного результата.