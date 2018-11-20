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01:28 (мск), источник: ТАСС

Сборная Нидерландов сыграла вничью с немцами и пробилась в плей-офф Лиги наций

ТАСС, 20 ноября. Футболисты сборной Нидерландов сыграли вничью с командой Германии в заключительном матче группы 1 лиги А Лиги наций. Встреча прошла в немецком Гельзенкирхене.

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Источник: Reuters

В составе голландской команды голы забили бывший футболист московского «Спартака» Квинси Промес (85-я минута) и Вирджил ван Дейк (91), у немцев отличились Тимо Вернер (9) и Лерой Сане (20). На 66-й минуте на поле появился форвард сборной Германии Томас Мюллер, вышедший на замену вместо Сержа Гнабри. Для 29-летнего Мюллера матч стал 100-м в составе немецкой национальной команды, он выступает за сборную с 2010 года, в его активе 38 забитых голов и 36 результативных передач.

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20.11.2018, 22:45
Португалия
-Польша-

Сборная Нидерландов вышла в финальную стадию Лиги наций с первого места в группе 1 (7 очков в четырех матчах), опередив чемпиона мира 2018 года сборную Франции по дополнительным показателям.

В финальной стадии, помимо голландцев, сыграют команды Португалии, Швейцарии и Англии. Плей-офф Лиги наций пройдет в Португалии, жеребьевка полуфинальных пар состоится 3 декабря. Полуфиналы запланированы на 5 и 6 июня 2019 года, матч за третье место и финал состоятся 9 июня.

Остальные результаты игрового дня

В группе 4 лиги В победитель группы и вылетевшая команда были известны. В заключительном матче сборная Дании сыграла вничью с ирландцами со счетом 0:0. Датская команда вышла в лигу А с первого места, ирландцы вылетели в лигу С. В группе 1 сборная Чехии одержала победу над словаками (1:0) и сохранила место в лиге В, команда Словакии выбыла в лигу С. В этой группе повышение в классе себе досрочно обеспечила сборная Украины.

Сборная Болгарии сыграла вничью со словенцами со счетом 1:1 в матче группы 3 лиги С и не смогла занять первое место в таблице, команда Словении покинет третью по силе лигу. В другом матче группы 3 норвежцы добились победы над киприотами (2:0) и вышли в лигу В.

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Лига наций B 2018/2019
20.11.2018, 22:45
Швеция
-Россия-

Грузины одержали победу над сборной Казахстана со счетом 2:1 во встрече группы 1 лиги D, они досрочно заняли первое место в группе и пробились в лигу С. В другом матче первой группы сборная Андорры сыграла вничью с латвийцами — 0:0. В матче группы 4 лиги D македонцы разгромили команду Гибралтара со счетом 4:0 и вышли в лигу С, в параллельной встрече команда Армении сыграла вничью со сборной Лихтенштейна (2:2) и осталась на втором месте в группе.

Заключительные встречи группового раунда Лиги наций пройдут во вторник. Сборная России, лидирующая в группе 2 лиги В с 7 очками, проведет встречу со шведами в Стокгольме. Для выхода в лигу А команде Станислава Черчесова достаточно добиться ничейного результата.

Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), призванный заменить товарищеские матчи, команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга. Победители групп в лиге А выходят в полуфинал и борются за главный трофей турнира. Победители групп остальных лиг будут повышены в классе, команды, занявшие последние места, — понижены, также участники Лиги наций разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года.

Германия 2:2
Первый тайм: 2:0
Нидерланды
19.11.2018, 22:45 Групповой этап: Группа 1 Veltins-Arena (Arena AufSchalke)
Главные тренеры
Йоахим Лев Роналд Куман
Голы
9′ Тимо Вернер  
19′ Лерой Сане  
  Квинси Промес 85′
  Виргил ван Дейк 90+1′
Составы
Мануэль Нойер (к) 1
14′ Матс Хуммельс 5
Никлас Зюле 15
Антонио Рюдигер 16
Тило Керер 2
Нико Шульц 14
52′ Тони Кроос 8
68′ Джошуа Киммих 18
80′ Лерой Сане 19
Леон Горецка 6
66′ Серж Гнабри 20
Томас Мюллер 13
63′ Тимо Вернер 9
Марко Ройс 11
1 Яспер Силлессен
2 Кенни Тете
5 Дэйли Блинд
3 Маттейс де Лигт
4 Виргил ван Дейк (к)
6 Мартен де Рон
7 Френки де Йонг
10 Мемфис Депай
9 Квинси Промес
8 Джорджиньо Вайналдум 60′ 38′
21 Тонни Вилхена
11 Райан Бабел 45′
20 Явайро Дилросюн 66′
19 Люк де Йонг
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 4
5 Угловые 4
14 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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