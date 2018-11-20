Определены все участники финальной стадии Лиги наций

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На нём встретятся четыре сборные, занявшие первые места в своих группах в Лиге А: Нидерланды (Группа 1), Швейцария (Группа 2), Португалия (Группа 3) и Англия (Группа 4).

Победители четырёх групп Лиги A 3 декабря примут участие в жеребьевке финальной стадии, которая будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала.