Определены все участники финальной стадии Лиги наций
В Лиге наций определились все участники финальной стадии турнира, который состоится в Португалии с 5 по 9 июня 2019 года.
В Лиге наций определились все участники финальной стадии турнира, который состоится в Португалии с 5 по 9 июня 2019 года.
На нём встретятся четыре сборные, занявшие первые места в своих группах в Лиге А: Нидерланды (Группа 1), Швейцария (Группа 2), Португалия (Группа 3) и Англия (Группа 4).
Победители четырёх групп Лиги A 3 декабря примут участие в жеребьевке финальной стадии, которая будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала.
В Лигу B вылетели Германия (Группа 1), Исландия (Группа 2), Польша (Группа 3) и Хорватия (Группа 4). Сборная Исландии стала единственной командой Лиги А, не набравшей ни одного очка.