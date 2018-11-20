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10:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Определены все участники финальной стадии Лиги наций

В Лиге наций определились все участники финальной стадии турнира, который состоится в Португалии с 5 по 9 июня 2019 года.

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Источник: Reuters

На нём встретятся четыре сборные, занявшие первые места в своих группах в Лиге А: Нидерланды (Группа 1), Швейцария (Группа 2), Португалия (Группа 3) и Англия (Группа 4).

Победители четырёх групп Лиги A 3 декабря примут участие в жеребьевке финальной стадии, которая будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала.

В Лигу B вылетели Германия (Группа 1), Исландия (Группа 2), Польша (Группа 3) и Хорватия (Группа 4). Сборная Исландии стала единственной командой Лиги А, не набравшей ни одного очка.

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