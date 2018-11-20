Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Австралия1
Ливан0
Футбол. Сборные
13:00
Узбекистан
Южная Корея
Футбол. Сборные
13:20
Япония
Киргизия
Футбол. Сборные
18:00
Иран
Венесуэла
Футбол. Сборные
18:00
Нигерия
Уганда
Футбол. Сборные
20:00
Тунис
Марокко
Футбол. Сборные
20:00
ЮАР
Парагвай
Футбол. Сборные
20:30
Турция
Украина
Футбол. Сборные
22:00
Албания
Уэльс
Футбол. Сборные
22:30
Бразилия
Камерун
Футбол. Лига наций
22:45
Португалия
Польша
Футбол. Лига наций
22:45
Швеция
Россия
Футбол. Лига наций
22:45
Шотландия
Израиль
Футбол. Лига наций
22:45
Сербия
Литва
Футбол. Лига наций
22:45
Черногория
Румыния
Футбол. Лига наций
22:45
Косово
Азербайджан
Футбол. Лига наций
22:45
Мальта
Фарерские острова
Футбол. Сборные
22:45
Италия
США
Футбол. Сборные
23:00
Франция
Уругвай
Футбол. Лига наций
19.11
Германия2
Нидерланды2
Футбол. Лига наций
19.11
Чехия1
Словакия0
Футбол. Лига наций
19.11
Дания0
Ирландия0
Футбол. Лига наций
19.11
Болгария1
Словения1
Футбол. Лига наций
19.11
Кипр0
Норвегия2
Футбол. Лига наций
19.11
Македония4
Гибралтар0
Футбол. Лига наций
19.11
Лихтенштейн2
Армения2
Все события
Фоторепортажи
10Сборная России крупно проиграла команде Германии
7№ 1 в «Зените». И в сборной?
10:28 (мск), источник: Vesti.kz

Стойлов назвал причину поражения Грузии и рассказал о проблемах в сборной

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станимир Стоилов подвел итоги матчу заключительном туре группового этапа Лиги наций с командой Грузии (1:2).

Наверх
Источник: Reuters

Встреча первой группы дивизиона D прошла 19 ноября в Тбилиси и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

— Думаю, сегодня был хороший матч. Обе команды старались. Грузия победила заслуженно. У нас в первом тайме игроки хорошо прикрывали зоны. Был стопроцентный момент, который мы не забили. Во втором тайме не сумели справиться с игроком под № 10 (Гиорги Чакветадзе), который создал нам большие проблемы. Я думаю, что этот футболист выиграл обе игры с нашей сборной.

— В первом матче важнейший гол на счету Чакветадзе. Сегодня он игру, можно сказать, сделал — «гол+пас». Не было ли задачи играть против него персонально?
— Верно подмечено, что № 10 грузинской сборной решил исход обеих игр. Хорошие голы и хороший футболист. Наши крайние защитники не сумели справиться в обороне.

— Нет ли у Вас претензий к игрокам в плане мотивации?
— Скорее не хватало больше класса и уверенности, нежели мотивации. У нас не приняли сегодня участие игроки более опытные, которые могли дольше удерживать мяч под своим контролем.

— Как Вы оцените игру дебютантов?
— Сегодня мы должны были посмотреть несколько игроков, которые ранее не играли в основном составе. Они стараются и у них есть будущее. Но видно, что еще многому нужно учиться и есть над чем работать. Наша атакующая линия сегодня не показала себя должным образом. Был стопроцентный момент, который нужно было реализовывать.

— Казалось, что фортуна была на стороне Грузии, которая забила Казахстану четыре гола в двух встречах, а в ответ получила один. Сказывается разница в классе?
— Еще вчера на пресс-конференции я говорил, что первое место в группе Грузия заняла заслуженно. У них уверенные футболисты. У нас имеются определенные проблемы в обороне, над которыми мы работаем. Не всегда получается хорошо комбинировать и осуществлять точные пасы. Также есть некоторые сложности в линии атаки, что сказывается на завершении создаваемых моментов. К тому же, что немаловажно для многих футболистов — на протяжении всего турнира было недостаточно везения, действительно.

— Вчера Вы говорили, что рады полному стадиону и не боитесь этого. Что Вы скажете сегодня?
— Мы извлекли из этого нужный нам опыт. Была хорошая атмосфера. Я всегда рад ей. Люди пришли смотреть футбол и команды его показали. Думаю, что на таких матчах со столь серьезным противником, наша сборная будет расти.

Добавим, что Грузия с 16 очками заняла первое место и переходит в дивизион С, а заодно получит шанс побороться за путевку на Евро-2020. Вторым стал Казахстан (6), а Латвия (4) финишировала третьей, опередив Андорру (4) по разнице мячей.

Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Грузия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига наций А
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций B
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций C
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций D
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Игрок НБА швырнул кроссовок на трибуны и поплатился тысячами долларов
Дзюба «жив, здоров, готов». А сборная — готова?
«Очень подавлена»: Орсер откровенно рассказал о Медведевой
Неймар назвал главное условие перехода в «Реал»
Овечкин вышел на второе место в списке бомбардиров НХЛ (видео)
«Питтсбург» потерпел четвертое поражение подряд в НХЛ (видео)
Джоэл Боломбой получил разрешение выступать за сборную России
Что скрывает скип? Анна Сидорова разрушает мифы о себе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь