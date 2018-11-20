Стойлов назвал причину поражения Грузии и рассказал о проблемах в сборной
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станимир Стоилов подвел итоги матчу заключительном туре группового этапа Лиги наций с командой Грузии (1:2).
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станимир Стоилов подвел итоги матчу заключительном туре группового этапа Лиги наций с командой Грузии (1:2).
Встреча первой группы дивизиона D прошла 19 ноября в Тбилиси и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
— Думаю, сегодня был хороший матч. Обе команды старались. Грузия победила заслуженно. У нас в первом тайме игроки хорошо прикрывали зоны. Был стопроцентный момент, который мы не забили. Во втором тайме не сумели справиться с игроком под № 10 (Гиорги Чакветадзе), который создал нам большие проблемы. Я думаю, что этот футболист выиграл обе игры с нашей сборной.
— В первом матче важнейший гол на счету Чакветадзе. Сегодня он игру, можно сказать, сделал — «гол+пас». Не было ли задачи играть против него персонально?
— Верно подмечено, что № 10 грузинской сборной решил исход обеих игр. Хорошие голы и хороший футболист. Наши крайние защитники не сумели справиться в обороне.
— Нет ли у Вас претензий к игрокам в плане мотивации?
— Скорее не хватало больше класса и уверенности, нежели мотивации. У нас не приняли сегодня участие игроки более опытные, которые могли дольше удерживать мяч под своим контролем.
— Как Вы оцените игру дебютантов?
— Сегодня мы должны были посмотреть несколько игроков, которые ранее не играли в основном составе. Они стараются и у них есть будущее. Но видно, что еще многому нужно учиться и есть над чем работать. Наша атакующая линия сегодня не показала себя должным образом. Был стопроцентный момент, который нужно было реализовывать.
— Казалось, что фортуна была на стороне Грузии, которая забила Казахстану четыре гола в двух встречах, а в ответ получила один. Сказывается разница в классе?
— Еще вчера на
— Вчера Вы говорили, что рады полному стадиону и не боитесь этого. Что Вы скажете сегодня?
— Мы извлекли из этого нужный нам опыт. Была хорошая атмосфера. Я всегда рад ей. Люди пришли смотреть футбол и команды его показали. Думаю, что на таких матчах со столь серьезным противником, наша сборная будет расти.
Добавим, что Грузия с 16 очками заняла первое место и переходит в дивизион С, а заодно получит шанс побороться за путевку на Евро-2020. Вторым стал Казахстан (6), а Латвия (4) финишировала третьей, опередив Андорру (4) по разнице мячей.