Стойлов назвал причину поражения Грузии и рассказал о проблемах в сборной

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Встреча первой группы дивизиона D прошла 19 ноября в Тбилиси и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

— Думаю, сегодня был хороший матч. Обе команды старались. Грузия победила заслуженно. У нас в первом тайме игроки хорошо прикрывали зоны. Был стопроцентный момент, который мы не забили. Во втором тайме не сумели справиться с игроком под № 10 (Гиорги Чакветадзе), который создал нам большие проблемы. Я думаю, что этот футболист выиграл обе игры с нашей сборной.

— В первом матче важнейший гол на счету Чакветадзе. Сегодня он игру, можно сказать, сделал — «гол+пас». Не было ли задачи играть против него персонально?

— Верно подмечено, что № 10 грузинской сборной решил исход обеих игр. Хорошие голы и хороший футболист. Наши крайние защитники не сумели справиться в обороне.

— Нет ли у Вас претензий к игрокам в плане мотивации?

— Скорее не хватало больше класса и уверенности, нежели мотивации. У нас не приняли сегодня участие игроки более опытные, которые могли дольше удерживать мяч под своим контролем.

— Как Вы оцените игру дебютантов?

— Сегодня мы должны были посмотреть несколько игроков, которые ранее не играли в основном составе. Они стараются и у них есть будущее. Но видно, что еще многому нужно учиться и есть над чем работать. Наша атакующая линия сегодня не показала себя должным образом. Был стопроцентный момент, который нужно было реализовывать.

— Казалось, что фортуна была на стороне Грузии, которая забила Казахстану четыре гола в двух встречах, а в ответ получила один. Сказывается разница в классе?

— Еще вчера на пресс-конференции я говорил, что первое место в группе Грузия заняла заслуженно. У них уверенные футболисты. У нас имеются определенные проблемы в обороне, над которыми мы работаем. Не всегда получается хорошо комбинировать и осуществлять точные пасы. Также есть некоторые сложности в линии атаки, что сказывается на завершении создаваемых моментов. К тому же, что немаловажно для многих футболистов — на протяжении всего турнира было недостаточно везения, действительно.

— Вчера Вы говорили, что рады полному стадиону и не боитесь этого. Что Вы скажете сегодня?

— Мы извлекли из этого нужный нам опыт. Была хорошая атмосфера. Я всегда рад ей. Люди пришли смотреть футбол и команды его показали. Думаю, что на таких матчах со столь серьезным противником, наша сборная будет расти.