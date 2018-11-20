Россия — Швеция: каковы шансы команды Черчесова на победу?
Матч пройдет в Сольне. На поле выйдет Дзюба: его восстановление пришлось форсировать
Матч пройдет в Сольне. На поле выйдет Дзюба: его восстановление пришлось форсировать
Последняя игра сборной в 2018 году: футболисты завершают сезон встречей в Лиге Наций. В 22:45 в пригороде Стокгольма — Сольне — начнется матч Швеция — Россия. Букмекеры склоняются к хозяевам поля: по их данным, шансы подопечных Станислава Черчесова на то чтобы не проиграть, равны шансам на поражение.
Все просто: генеральный партнер РПЛ «Лига ставок» дает на скандинавов 1,9 и столько же — на выбор Х2, то есть, что Россия возьмет очки. Это значит, что наши шансы на первое место в группе, 50%. А хозяев устроит только победа, в связи с чем совсем некстати травма их лучшего футболиста. 24-летний центрбек «МЮ» Виктор Линделёф повредил бедро в субботнем матче Лиги наций с турками, и его выход на поле под вопросом.
У гостей все на порядок страшнее, недаром стокгольмская Sportbladet написала:
У русских почти не осталось игроков, которые сделали результат на чемпионате мира.
К ушедшим Акинфееву, Жиркову, Самедову и Игнашевичу присоединились травмированные Головин, Мариу Фернандес, Черышев и Зобнин,
Фрагмент интервью Дзюбы
Понятно, что у нас очень много футболистов травмированных. И это проблема для любой сборной мира. Но я думаю, что это шанс для других ребят. Нужно сплотиться и выстоять. Потому что со Швецией будет непросто, по крайней мере, в первые 15−20 минут точно. А дальше нужно будет гнуть свою линию. На ничью
играть-тоточно нельзя, потому что это очень опасно для нас будет. Я благодарен медицинскому штабу сборной, что занимались мною — делали все возможное, чтобы я вернулся в строй. И я рад, что вернулся. Надеюсь, чем смогу — помогу сборной. Поэтому сейчас не до шуток, давайте обыграем Швецию, и потом я вам любые байки расскажу.
В последнем туре Артем повредил левое колено. Правое у него давно воспалено и никак не лечится. С немцами Дзюбу заменил натурализованный бразилец Ари, а после игры в лазарет отправились ещё и Рауш с Кудряшовым. Экстренно вызвали армейца Щенникова. Не забывайте и задействованных, но тут же травмированных Петрова и Ахметова. В итоге — минус девять человек.
Активизировались критики Черчесова, ведь главный тренер не пригласил на сбор спартаковца Кутепова, зенитовцев Смольникова и Шатова, а еще Дмитрия Комбарова, Граната, Смолова и Дзагоева. Также осуждается ставка Станислава Саламовича в матче с Германией на схему с четырьмя защитниками. Говорят, сегодня у нас выйдет три центрбека, только вот кому без Рауша и Фернандеса разгонять фланги?
Оптимистов бодрит статистика: якобы вторые матчи сборная всегда играет лучше первых. Немцам уступили 0:3, теперь будет по другому. Так ли это? Реплика обозревателя «Российской газеты» Артема Локалова:
«Многие эксперты отмечают, что в спаренных матчах вторые игры сборной России удаются лучше, но мне кажется, это не показатель, потому что матч с Германией товарищеский, а встреча со Швецией официальная. И вновь вспомнилось впервые после чемпионата мира, что сборной России противопоказаны товарищеские, контрольные, выставочные матчи, ведь с Германией это была первая товарищеская игра после чемпионата мира, и сразу мы увидели такой результат. Наша сборная
Если россияне не проиграют, решат все, что нужно, на «отлично». Кроме Лиги А, получат еще и преимущества на жеребьевке «Евро» 2 декабря в Дублине. В воротах снова будет Лунёв, а погода на сей раз холоднее — всего три градуса выше нуля. Соперник организованный, но без ярких звезд и с медленной обороной. Все в наших руках.