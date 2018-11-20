Страшнее Ибрагимовича. Кто создаст Черчесову проблемы

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Мы скучаем по Златану, но после его ухода стало лучше. Янне Андерссон наладил игру в обороне, нашел баланс в атаке («баланс» — вообще его любимое слово), и пазл вдруг сложился. Раньше Швеция умела красиво проигрывать и восхищать этим весь мир, теперь она умеет скучно побеждать. Возможно, в этой команде нет ярких звезд, но точно есть лидеры. Вот три человека, которые определяют нашу игру. И которые для вас, ребята, могут стать страшнее Ибрагимовича.

Футбол Лига наций B 2018/2019 20.11.2018, 22:45 Швеция - Россия -

Робин Ульсен, вратарь

Отлично сыграл на чемпионате мира, перешел в «Рому», вообще он в расцвете. На мой взгляд, сильнейший шведский вратарь за много лет. Превосходит Исакссона в игре ногами — способен выполнять роль либеро, как современный кипер. Наш Нойер.

Андреас Гранквист, защитник

Наш капитан, главный по обороне и лидер раздевалки. Швеция сейчас очень сосредоточена на надежной обороне. Атаки мы готовим долго, только если уверены, что сзади все окей. Спокойствие обеспечивает Гранквист.

Маркус Берг, форвард

Немного прямолинейный, но очень настойчивый нападающий. Дает огромный объем работы. Может отскочить назад, обыграться с партнерами, потом вернуть в штрафную и там найти свой шанс. Он сейчас очень голодный и злой — в 16 матчах не может забить ни одного гола, постоянно транжирит моменты. На эту тему уже шутят, но ему нормально, он сам смеется, потому что у Маркуса хороший характер. И контракт тоже.

Играет в Эмиратах, так как не смог отказаться от жирного контракта. Тоже повод для шуток. Но думаю, русским защитникам будет вечером не смешно. Берг может затерзать кого угодно. Матч чрезвычайно важен лично для него, пора прерывать серию. Моменты-то есть.

Вот эти трое должны тащить во вторник вечером. Вместе с остальными создадут вашим проблемы.

Как видите, в каждой линии у нас есть лидер. Назвал бы и Форсберга, но он не сыграет. Вам наверняка интересно что-то услышать о Викторе Классоне — он тоже играет важную роль, но здесь его заставляют отрабатывать в обороне, действовать аккуратно. Может, поэтому он выглядит не так ярко.

Слабые места? Они, конечно, есть у всех. Наша слабость — медленная оборона. Против Турции в первом матче это привело к поражению — турки играли быстро, находил разрывы между линиями. Плюс мы очень не любим, когда соперник убегает в контратаки. Такое случается, когда увлечемся впереди. А Гранквист, бедный, не успевает вернуться — уже не молод.

Но увлекаться не должны, хотя и нужна победа. Швеция сделает ставку на один гол — а шанс точно появится. У Берга или кого-то еще. Победа 1:0 — вот мой прогноз. Извините!

Андерс Валлин, специально для «СЭ». Записал Дмитрий Зеленов