Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Япония1
Киргизия0
Футбол. Сборные
1-й тайм
Узбекистан0
Южная Корея2
Футбол. Сборные
11:30
Австралия3
Ливан0
Футбол. Сборные
18:00
Иран
Венесуэла
Футбол. Сборные
18:00
Нигерия
Уганда
Футбол. Сборные
20:00
Тунис
Марокко
Футбол. Сборные
20:00
ЮАР
Парагвай
Футбол. Сборные
20:30
Турция
Украина
Футбол. Сборные
22:00
Албания
Уэльс
Футбол. Сборные
22:30
Бразилия
Камерун
Футбол. Лига наций
22:45
Португалия
Польша
Футбол. Лига наций
22:45
Швеция
Россия
Футбол. Лига наций
22:45
Шотландия
Израиль
Футбол. Лига наций
22:45
Сербия
Литва
Футбол. Лига наций
22:45
Черногория
Румыния
Футбол. Лига наций
22:45
Косово
Азербайджан
Футбол. Лига наций
22:45
Мальта
Фарерские острова
Футбол. Сборные
22:45
Италия
США
Футбол. Сборные
23:00
Франция
Уругвай
Все события
Фоторепортажи
10Золото Алины Загитовой в Москве
10Печальный Неаполь. Мальдини отправил Игнатьева в отставку
12:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Страшнее Ибрагимовича. Кто создаст Черчесову проблемы

Шведский журналист Андерс Валлин из агентства TT объясняет, чем хороша команда Янне Андерссона и почему Россия должна проиграть.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Мы скучаем по Златану, но после его ухода стало лучше. Янне Андерссон наладил игру в обороне, нашел баланс в атаке («баланс» — вообще его любимое слово), и пазл вдруг сложился. Раньше Швеция умела красиво проигрывать и восхищать этим весь мир, теперь она умеет скучно побеждать. Возможно, в этой команде нет ярких звезд, но точно есть лидеры. Вот три человека, которые определяют нашу игру. И которые для вас, ребята, могут стать страшнее Ибрагимовича.

Футбол
Лига наций B 2018/2019
20.11.2018, 22:45
Швеция
-Россия-

Робин Ульсен, вратарь

Отлично сыграл на чемпионате мира, перешел в «Рому», вообще он в расцвете. На мой взгляд, сильнейший шведский вратарь за много лет. Превосходит Исакссона в игре ногами — способен выполнять роль либеро, как современный кипер. Наш Нойер.

Андреас Гранквист, защитник

Наш капитан, главный по обороне и лидер раздевалки. Швеция сейчас очень сосредоточена на надежной обороне. Атаки мы готовим долго, только если уверены, что сзади все окей. Спокойствие обеспечивает Гранквист.

Маркус Берг, форвард

Немного прямолинейный, но очень настойчивый нападающий. Дает огромный объем работы. Может отскочить назад, обыграться с партнерами, потом вернуть в штрафную и там найти свой шанс. Он сейчас очень голодный и злой — в 16 матчах не может забить ни одного гола, постоянно транжирит моменты. На эту тему уже шутят, но ему нормально, он сам смеется, потому что у Маркуса хороший характер. И контракт тоже.

Играет в Эмиратах, так как не смог отказаться от жирного контракта. Тоже повод для шуток. Но думаю, русским защитникам будет вечером не смешно. Берг может затерзать кого угодно. Матч чрезвычайно важен лично для него, пора прерывать серию. Моменты-то есть.

Вот эти трое должны тащить во вторник вечером. Вместе с остальными создадут вашим проблемы.

Как видите, в каждой линии у нас есть лидер. Назвал бы и Форсберга, но он не сыграет. Вам наверняка интересно что-то услышать о Викторе Классоне — он тоже играет важную роль, но здесь его заставляют отрабатывать в обороне, действовать аккуратно. Может, поэтому он выглядит не так ярко.

Читайте также
Россия — Швеция: каковы шансы команды Черчесова на победу?

Слабые места? Они, конечно, есть у всех. Наша слабость — медленная оборона. Против Турции в первом матче это привело к поражению — турки играли быстро, находил разрывы между линиями. Плюс мы очень не любим, когда соперник убегает в контратаки. Такое случается, когда увлечемся впереди. А Гранквист, бедный, не успевает вернуться — уже не молод.

Но увлекаться не должны, хотя и нужна победа. Швеция сделает ставку на один гол — а шанс точно появится. У Берга или кого-то еще. Победа 1:0 — вот мой прогноз. Извините!

Андерс Валлин, специально для «СЭ». Записал Дмитрий Зеленов

Швеция — Россия
20 ноября. Стокгольм. Стадион «Френдс Арена». 22.45 (Первый — 22.35).
Судья: Бастьен (Франция).

Лига Наций УЕФА: Россия сыграет против Швеции
Во время загрузки произошла ошибка.
10:42 (мск)© Ньюстюб
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Швеция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига наций А
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций B
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций C
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций D
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Клуб РПЛ может сняться с чемпионата
"Курица без головы". Как играл Глушаков в последних матчах
«Очень подавлена»: Орсер откровенно рассказал о Медведевой
Неймар назвал главное условие перехода в «Реал»
Интриги дня КХЛ: «Сибирь» на кураже, но «Салават» ей не по зубам
Овечкин вышел на второе место в списке бомбардиров НХЛ (видео)
«Милан» приступил к возвращению Ибрагимовича
Что скрывает скип? Анна Сидорова разрушает мифы о себе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь