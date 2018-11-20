Страшнее Ибрагимовича. Кто создаст Черчесову проблемы
Шведский журналист Андерс Валлин из агентства TT объясняет, чем хороша команда Янне Андерссона и почему Россия должна проиграть.
Шведский журналист Андерс Валлин из агентства TT объясняет, чем хороша команда Янне Андерссона и почему Россия должна проиграть.
Мы скучаем по Златану, но после его ухода стало лучше. Янне Андерссон наладил игру в обороне, нашел баланс в атаке («баланс» — вообще его любимое слово), и пазл вдруг сложился. Раньше Швеция умела красиво проигрывать и восхищать этим весь мир, теперь она умеет скучно побеждать. Возможно, в этой команде нет ярких звезд, но точно есть лидеры. Вот три человека, которые определяют нашу игру. И которые для вас, ребята, могут стать страшнее Ибрагимовича.
Робин Ульсен, вратарь
Отлично сыграл на чемпионате мира, перешел в «Рому», вообще он в расцвете. На мой взгляд, сильнейший шведский вратарь за много лет. Превосходит Исакссона в игре ногами — способен выполнять роль либеро, как современный кипер. Наш Нойер.
Андреас Гранквист, защитник
Наш капитан, главный по обороне и лидер раздевалки. Швеция сейчас очень сосредоточена на надежной обороне. Атаки мы готовим долго, только если уверены, что сзади все окей. Спокойствие обеспечивает Гранквист.
Маркус Берг, форвард
Немного прямолинейный, но очень настойчивый нападающий. Дает огромный объем работы. Может отскочить назад, обыграться с партнерами, потом вернуть в штрафную и там найти свой шанс. Он сейчас очень голодный и злой — в 16 матчах не может забить ни одного гола, постоянно транжирит моменты. На эту тему уже шутят, но ему нормально, он сам смеется, потому что у Маркуса хороший характер. И контракт тоже.
Вот эти трое должны тащить во вторник вечером. Вместе с остальными создадут вашим проблемы.
Как видите, в каждой линии у нас есть лидер. Назвал бы и Форсберга, но он не сыграет. Вам наверняка интересно
Слабые места? Они, конечно, есть у всех. Наша слабость — медленная оборона. Против Турции в первом матче это привело к поражению — турки играли быстро, находил разрывы между линиями. Плюс мы очень не любим, когда соперник убегает в контратаки. Такое случается, когда увлечемся впереди. А Гранквист, бедный, не успевает вернуться — уже не молод.
Но увлекаться не должны, хотя и нужна победа. Швеция сделает ставку на один гол — а шанс точно появится. У Берга или
Андерс Валлин, специально для «СЭ». Записал Дмитрий Зеленов
Швеция — Россия
20 ноября. Стокгольм. Стадион «Френдс Арена». 22.45 (Первый — 22.35).
Судья: Бастьен (Франция).