Названы основные причины поражения сборной Казахстана в последнем матче Лиги наций с Грузией

«Я думаю, что Стойлов сделал все для того, чтобы набрать очки. У нас не хватило креативного игрока, который повел бы команду вперед. Такой игрок оказался у сборной Грузии. Игра была неплохой, но без креатива игру сложно выиграть. Конечно, был шанс у Муртазаева, но он не воспользовался им. После этого эпизода он поник, хотя должен был разозлиться и идти дальше. В целом преимущество Грузии сказывалось. Они четко играли в обороне и впереди они сделали акцент на индивидуальное мастерство игроков. Результат является закономерным. У нас группа атаки не сыграла на должном уровне, к тому же не было особой поддержки в середине поля. Также неудовлетворительно сыграли крайние защитники. Уровень мастерства и понимание, мышление выше у грузин. Эта игра была схожа с матчем в Астане. Обе команды действовали у себя дома первым номером. Содержание игр было схожим. Тем не менее, игра была очень зрелищной. Зрителям и специалистам было интересно посмотреть такой матч. Впереди будет много матчей, и будем верить в команду. Игра команды постепенно улучшается, — отметил Есмагамбетов.