Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Япония2
Киргизия0
Футбол. Сборные
1-й тайм
Узбекистан0
Южная Корея2
Футбол. Сборные
11:30
Австралия3
Ливан0
Футбол. Сборные
18:00
Иран
Венесуэла
Футбол. Сборные
18:00
Нигерия
Уганда
Футбол. Сборные
20:00
Тунис
Марокко
Футбол. Сборные
20:00
ЮАР
Парагвай
Футбол. Сборные
20:30
Турция
Украина
Футбол. Сборные
22:00
Албания
Уэльс
Футбол. Сборные
22:30
Бразилия
Камерун
Футбол. Лига наций
22:45
Португалия
Польша
Футбол. Лига наций
22:45
Швеция
Россия
Футбол. Лига наций
22:45
Шотландия
Израиль
Футбол. Лига наций
22:45
Сербия
Литва
Футбол. Лига наций
22:45
Черногория
Румыния
Футбол. Лига наций
22:45
Косово
Азербайджан
Футбол. Лига наций
22:45
Мальта
Фарерские острова
Футбол. Сборные
22:45
Италия
США
Футбол. Сборные
23:00
Франция
Уругвай
Все события
Фоторепортажи
10Золото Алины Загитовой в Москве
10Печальный Неаполь. Мальдини отправил Игнатьева в отставку
13:32 (мск), источник: Vesti.kz

Названы основные причины поражения сборной Казахстана в последнем матче Лиги наций с Грузией

Ветеран казахстанского футбола и обладатель тренерской лицензии PRO UEFA Булат Есмагамбетов в беседе с корреспондентом Vesti.kz назвал причины поражения сборной Казахстана от команды Грузии в последнем матче группового раунда Лиги наций.

Наверх

Встреча первой группы дивизиона D прошла накануне в Тбилиси и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Футбол
Лига наций D 2018/2019
19.11.2018, 20:00
Грузия
2Казахстан1

«Я думаю, что Стойлов сделал все для того, чтобы набрать очки. У нас не хватило креативного игрока, который повел бы команду вперед. Такой игрок оказался у сборной Грузии. Игра была неплохой, но без креатива игру сложно выиграть. Конечно, был шанс у Муртазаева, но он не воспользовался им. После этого эпизода он поник, хотя должен был разозлиться и идти дальше. В целом преимущество Грузии сказывалось. Они четко играли в обороне и впереди они сделали акцент на индивидуальное мастерство игроков. Результат является закономерным. У нас группа атаки не сыграла на должном уровне, к тому же не было особой поддержки в середине поля. Также неудовлетворительно сыграли крайние защитники. Уровень мастерства и понимание, мышление выше у грузин. Эта игра была схожа с матчем в Астане. Обе команды действовали у себя дома первым номером. Содержание игр было схожим. Тем не менее, игра была очень зрелищной. Зрителям и специалистам было интересно посмотреть такой матч. Впереди будет много матчей, и будем верить в команду. Игра команды постепенно улучшается, — отметил Есмагамбетов.

Грузия с 16 очками заняла первое место и переходит в дивизион С, а заодно получит шанс побороться за путевку на Евро-2020. Вторым стал Казахстан (6), а Латвия (4) финишировала третьей, опередив Андорру (4) по разнице мячей.

Бакытжан Нурпеисов

Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Грузия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига наций А
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций B
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций C
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций D
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Выходить и биться". 19-летний игрок "Барыса" рассказал о желании стать лидером команды
Страшнее Ибрагимовича. Кто создаст Черчесову проблемы
«Очень подавлена»: Орсер откровенно рассказал о Медведевой
Неймар назвал главное условие перехода в «Реал»
Интриги дня КХЛ: «Сибирь» на кураже, но «Салават» ей не по зубам
Овечкин вышел на второе место в списке бомбардиров НХЛ (видео)
«Милан» приступил к возвращению Ибрагимовича
Что скрывает скип? Анна Сидорова разрушает мифы о себе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь