Грузинский журналист объяснил, при каких условиях Казахстан мог победить в группе Лиги наций

«Сборная Грузии уверенно и заслуженно выиграла эту группу. Последний матч с Казахстаном стал ярким тому доказательством. Я думаю, что в преимуществе хозяев сложно было усомниться. Мне понравились отдельные игроки казахстанцев, но они недостаточно сыграны. Уверен, что в дальнейших турнирах ваша команда будет прогрессировать. Попади Казахстан в другую группу, то вполне могли бы побороться за выход из нее. Нельзя сказать, что Казахстан очень слабый. Просто в этот раз грузинские футболисты были наголову сильнее их. Я думаю, что данная команда одна из фаворитов в борьбе за место на Евро, — отметил Бокучава.