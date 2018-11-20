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15:39 (мск), источник: Vesti.kz

Грузинский журналист объяснил, при каких условиях Казахстан мог победить в группе Лиги наций

Обозреватель грузинского спортивного портала Sportall.ge Левкан Бокучава в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился своими впечатлениями от поражения сборной Казахстана по футболу в последнем матче группового раунда Лиги наций против Грузии.

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Встреча первой группы дивизиона D прошла накануне в Тбилиси и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Футбол
Лига наций D 2018/2019
19.11.2018, 20:00
Грузия
2Казахстан1

«Сборная Грузии уверенно и заслуженно выиграла эту группу. Последний матч с Казахстаном стал ярким тому доказательством. Я думаю, что в преимуществе хозяев сложно было усомниться. Мне понравились отдельные игроки казахстанцев, но они недостаточно сыграны. Уверен, что в дальнейших турнирах ваша команда будет прогрессировать. Попади Казахстан в другую группу, то вполне могли бы побороться за выход из нее. Нельзя сказать, что Казахстан очень слабый. Просто в этот раз грузинские футболисты были наголову сильнее их. Я думаю, что данная команда одна из фаворитов в борьбе за место на Евро, — отметил Бокучава.

После матча наставник казахстанцев Станимир Стойлов рассказал о проблемах в сборной, а ветеран отечественного футбола Болат Есмагамбетов раскрыл причины поражения от грузин.

Напомним, Грузия с 16 очками заняла первое место и переходит в дивизион С, а заодно получит шанс побороться за путевку на Евро-2020. Вторым стал Казахстан (6), а Латвия (4) завершила турнир третьей, опередив Андорру (4) по разнице мячей.

Бакытжан Нурпеисов

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