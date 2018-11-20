«За смену паспорта можно платить только Месси»: Стойлов — о натурализации для сборной, Меркеле и Евро-2020

«Больших замечаний по игре нет. Ожидал больше по результату. Если мы забили свои моменты с Грузией, то выиграли. Мы держим инициативу. Результат меня не устраивает, но путь сборной мне нравится. Гораздо проще будет играть против более сильной команды. В Андорре все было нормально, но завершение моментов хромало.

Я думаю, что лучше, что мы не выиграли группу. Ведь в следующей Лиге наций мы будем в этой же корзине. И я уверен, что нынешняя команда выиграет ее. Мы не можем сразу все выиграть. Победа над Андоррой стала первой в официальных играх за последние три года, — отметил Стойлов.

О наличии в сборной лишь игроков «Астаны» и «Кайрата»:

«Мне нужны игроки, которые понимают европейские требования. Кроме “Кайрата” и “Астаны” никто не соответствует требованиям. Я спрашиваю мнения тренеров их команд. Они советуют мне ребят, которые хорошо действуют. Многие тренеры говорили о том, что в их командах нет игроков. Я четыре раза разговаривал с Тунгышбаевым. Он не меняется. Ни хуже, не лучше».

О Меркеле:

«Я часто вижу игру Меркеля. У него нет казахстанского паспорта. Он заявлен с немецким паспортом (на официальном сайте чемпионата Голландии Меркель указан как гражданин Казахстана — прим.Vesti.kz). Объясните мне, как он играл за сборную. По законодательству у Казахстана может быть один паспорт.

Я лично в марте попросил администратора позвонить ему, однако Меркель трубку не поднял. Мне в Федерации сказали, что у него нет паспорта. Я согласен, что это будет хорошее усиление. Если у него будет паспорт, то я с радостью возьму. В Германии нашли нескольких игроков, но им необходимо отказаться от европейского гражданства. Платить им за смену гражданства? Если бы это был Месси, то я бы платил. Если Меркель, то нет.

О предстоящей жеребьевке Евро:

«В предстоящей жеребьевке отборочного турнира чемпионаты Европы у меня нет особых пожеланий. Разницы нет, какие команды нам попадутся. Если мы займем второе или третье место, то для нас это будет как победа на чемпионате мира. Главная задача — поднять уровень игры и уровень чемпионата».