Голландское чудо носит фамилию Кумана
Обозреватель «СЭ» — об одном из участников финала четырех Лиги наций.
Обозреватель «СЭ» — об одном из участников финала четырех Лиги наций.
Когда после жеребьевки Лиги наций выяснилось, что в соперники голландцам достались французы и немцы, подавляющее большинство трезвомыслящих поклонников оранжевых мысленно отправили команду во второй дивизион. И тяжело вздохнули, жалея нового тренера — Роналда Кумана.
Вряд ли многие рассчитывали, что терпевшая бедствие сборная сумеет выжить в одной тройке с такими футбольными «монстрами». Пропустили чемпионаты мира и Европы — переживем и это падение. Ничего страшного.
Но команда Голландии не только выжила и сохранила место в дивизионе А. Она пробилась в финал четырех, заодно выбив давних соперников из соседней Германии во второй эшелон.
В 10 матчах 2018 года голландцы победили Португалию, Перу, Францию и Германию. Сыграли вничью со Словакией, Италией, Бельгией и Германией. И уступили только Англии и Франции. Сильные соперники, хорошие результаты. Или вы не согласны?
И это чудо носит фамилию Кумана. После того, что сделали с ним Гус Хиддинк и Королевский футбольный союз страны, не перестаю относиться к Роналду с огромным уважением. Он повел себя как настоящий мужчина и доказал, что он — настоящий тренер.
В 2014-м он должен был стать преемником Луи ван Гала, принять у него после чемпионата мира бронзовую сборную и провести реформы и реорганизацию. Об этом говорилось не один месяц, это подразумевалось, к этому все шло.
Но. Те, кто должен был
Ушли те, кто обманул Кумана. Возобладал здравый смысл. В феврале этого года один из двух знаменитых братьев
И привел ее к первому громкому успеху.
В товарищеских матчах Куман проверил схему 5−3−2, поигрался с ней — не пошло. В Лиге наций чаще полагался на 4−2−3−1. С разыгравшимся Депаем на острие. Говорят, в Манчестер уже кусают локти и разрабатывают планы, как вернуть игрока, от которого не так давно отказались. Хороший у Мемфиса год — что в сборной, что в «Лионе».
В атаке в национальной команде его неплохо поддерживали Бабел и Бергвайн, а также закадычный друг Промес. Хорош был Вайналдум. И, конечно, одна из главных звезд «Аякса» — 21-летний Френки де Йонг, который во многом ведет игру сборной.
А еще ниже, ближе к своим воротам, действовали два классных центральных защитника — высоченный ван Дейк, в заключительной игре отправленный в центр нападения и сравнявший счет, и еще один звездный аяксоид, 19-летний де Лигт.
Повезло Куману, что Силлессен, несмотря на отсутствие игровой практики в «Барселоне», сохранил хорошую форму и помог сборной, сыграв очень надежно.
У оранжевых очень симпатичная команда и хорошие перспективы. Их наверняка улучшит талантливый
Многое, конечно, зависит от того, как сложится дальнейшая карьера Френки де Йонга и де Лигта. В «Аяксе» не скрывают, что это последний сезон амстердамских талантов на родине. В первую очередь будущее обоих связывают с «Барселоной». Но далеко не факт, что каталонцам удастся выдержать гонку кошельков и конкуренцию с «Манчестер Сити». Пеп Гвардьола не прочь забрать к себе одного из аяксовского дуэта.
На де Лигта, говорят, поглядывает и «Ювентус». Парень проявляет необычный для его возраста уровень футбола, хотя и остается земным футболистам, допуская такие ошибки, как в последнем матче с немцами. Он хорош в отборе и в верховых единоборствах. И здорово читает игру. Любимец фанатов «Аякса».
Де Йонга сравнивают с Бускетсом. У него классный пас и хороший дриблинг. И вся карьера впереди. Хотя он уже играет, как мудрый и опытный ветеран.
Впервые за долгие месяцы в Голландии праздник. Болельщики надеются, что он не закончится как минимум еще четыре года. Контракт с Куманом действует до середины 2022-го.
|Германия
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2:2
Первый тайм: 2:0
|Нидерланды
|Йоахим Лев
|Роналд Куман
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|4
|5
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)