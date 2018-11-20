Голландское чудо носит фамилию Кумана

Источник: AFP 2018

Когда после жеребьевки Лиги наций выяснилось, что в соперники голландцам достались французы и немцы, подавляющее большинство трезвомыслящих поклонников оранжевых мысленно отправили команду во второй дивизион. И тяжело вздохнули, жалея нового тренера — Роналда Кумана.

Вряд ли многие рассчитывали, что терпевшая бедствие сборная сумеет выжить в одной тройке с такими футбольными «монстрами». Пропустили чемпионаты мира и Европы — переживем и это падение. Ничего страшного.

Но команда Голландии не только выжила и сохранила место в дивизионе А. Она пробилась в финал четырех, заодно выбив давних соперников из соседней Германии во второй эшелон.

Футбол Лига наций А 2018/2019 13.10.2018, 21:45 Нидерланды 3 Германия 0

В 10 матчах 2018 года голландцы победили Португалию, Перу, Францию и Германию. Сыграли вничью со Словакией, Италией, Бельгией и Германией. И уступили только Англии и Франции. Сильные соперники, хорошие результаты. Или вы не согласны?

И это чудо носит фамилию Кумана. После того, что сделали с ним Гус Хиддинк и Королевский футбольный союз страны, не перестаю относиться к Роналду с огромным уважением. Он повел себя как настоящий мужчина и доказал, что он — настоящий тренер.

В 2014-м он должен был стать преемником Луи ван Гала, принять у него после чемпионата мира бронзовую сборную и провести реформы и реорганизацию. Об этом говорилось не один месяц, это подразумевалось, к этому все шло.

Но. Те, кто должен был вот-вот назначить Кумана, вдруг перевели свои взгляды на Хиддинка. И отдали должность ему. Дальше были месяцы и годы неудач и обманутых надежд. Хиддинк, Данни Блинд, Дик Адвокат… Ни один из них нужный результат не дал — на первенство Европы и планеты голландцы ездили только туристами. Их команды там не было.

19 ноября. Гельзенкирхен. Германия — Голландия — 2:2. Мемфис Депай против Лероя Сане | Источник: AFP 2018

Ушли те, кто обманул Кумана. Возобладал здравый смысл. В феврале этого года один из двух знаменитых братьев все-таки возглавил сборную своей страны.

И привел ее к первому громкому успеху.

В товарищеских матчах Куман проверил схему 5−3−2, поигрался с ней — не пошло. В Лиге наций чаще полагался на 4−2−3−1. С разыгравшимся Депаем на острие. Говорят, в Манчестер уже кусают локти и разрабатывают планы, как вернуть игрока, от которого не так давно отказались. Хороший у Мемфиса год — что в сборной, что в «Лионе».

Футбол Лига наций А 2018/2019 16.11.2018, 22:45 Нидерланды 2 Франция 0

В атаке в национальной команде его неплохо поддерживали Бабел и Бергвайн, а также закадычный друг Промес. Хорош был Вайналдум. И, конечно, одна из главных звезд «Аякса» — 21-летний Френки де Йонг, который во многом ведет игру сборной.

А еще ниже, ближе к своим воротам, действовали два классных центральных защитника — высоченный ван Дейк, в заключительной игре отправленный в центр нападения и сравнявший счет, и еще один звездный аяксоид, 19-летний де Лигт.

Повезло Куману, что Силлессен, несмотря на отсутствие игровой практики в «Барселоне», сохранил хорошую форму и помог сборной, сыграв очень надежно.

У оранжевых очень симпатичная команда и хорошие перспективы. Их наверняка улучшит талантливый Клайверт-младший, который придет из молодежки. Кроме него на подходе есть еще несколько игроков.

19 ноября. Гельзенкирхен. Германия - Голландия - 2:2. Виргил ван Дейк и Френки де Йонг | Источник: AFP 2018

Многое, конечно, зависит от того, как сложится дальнейшая карьера Френки де Йонга и де Лигта. В «Аяксе» не скрывают, что это последний сезон амстердамских талантов на родине. В первую очередь будущее обоих связывают с «Барселоной». Но далеко не факт, что каталонцам удастся выдержать гонку кошельков и конкуренцию с «Манчестер Сити». Пеп Гвардьола не прочь забрать к себе одного из аяксовского дуэта.

На де Лигта, говорят, поглядывает и «Ювентус». Парень проявляет необычный для его возраста уровень футбола, хотя и остается земным футболистам, допуская такие ошибки, как в последнем матче с немцами. Он хорош в отборе и в верховых единоборствах. И здорово читает игру. Любимец фанатов «Аякса».

Де Йонга сравнивают с Бускетсом. У него классный пас и хороший дриблинг. И вся карьера впереди. Хотя он уже играет, как мудрый и опытный ветеран.