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22:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Голландское чудо носит фамилию Кумана

Обозреватель «СЭ» — об одном из участников финала четырех Лиги наций.

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Источник: AFP 2018

Когда после жеребьевки Лиги наций выяснилось, что в соперники голландцам достались французы и немцы, подавляющее большинство трезвомыслящих поклонников оранжевых мысленно отправили команду во второй дивизион. И тяжело вздохнули, жалея нового тренера — Роналда Кумана.

Вряд ли многие рассчитывали, что терпевшая бедствие сборная сумеет выжить в одной тройке с такими футбольными «монстрами». Пропустили чемпионаты мира и Европы — переживем и это падение. Ничего страшного.

Но команда Голландии не только выжила и сохранила место в дивизионе А. Она пробилась в финал четырех, заодно выбив давних соперников из соседней Германии во второй эшелон.

Футбол
Лига наций А 2018/2019
13.10.2018, 21:45
Нидерланды
3Германия0

В 10 матчах 2018 года голландцы победили Португалию, Перу, Францию и Германию. Сыграли вничью со Словакией, Италией, Бельгией и Германией. И уступили только Англии и Франции. Сильные соперники, хорошие результаты. Или вы не согласны?

И это чудо носит фамилию Кумана. После того, что сделали с ним Гус Хиддинк и Королевский футбольный союз страны, не перестаю относиться к Роналду с огромным уважением. Он повел себя как настоящий мужчина и доказал, что он — настоящий тренер.

В 2014-м он должен был стать преемником Луи ван Гала, принять у него после чемпионата мира бронзовую сборную и провести реформы и реорганизацию. Об этом говорилось не один месяц, это подразумевалось, к этому все шло.

Но. Те, кто должен был вот-вот назначить Кумана, вдруг перевели свои взгляды на Хиддинка. И отдали должность ему. Дальше были месяцы и годы неудач и обманутых надежд. Хиддинк, Данни Блинд, Дик Адвокат… Ни один из них нужный результат не дал — на первенство Европы и планеты голландцы ездили только туристами. Их команды там не было.

19 ноября. Гельзенкирхен. Германия — Голландия — 2:2. Мемфис Депай против Лероя Сане | Источник: AFP 2018

Ушли те, кто обманул Кумана. Возобладал здравый смысл. В феврале этого года один из двух знаменитых братьев все-таки возглавил сборную своей страны.

И привел ее к первому громкому успеху.

В товарищеских матчах Куман проверил схему 5−3−2, поигрался с ней — не пошло. В Лиге наций чаще полагался на 4−2−3−1. С разыгравшимся Депаем на острие. Говорят, в Манчестер уже кусают локти и разрабатывают планы, как вернуть игрока, от которого не так давно отказались. Хороший у Мемфиса год — что в сборной, что в «Лионе».

Футбол
Лига наций А 2018/2019
16.11.2018, 22:45
Нидерланды
2Франция0

В атаке в национальной команде его неплохо поддерживали Бабел и Бергвайн, а также закадычный друг Промес. Хорош был Вайналдум. И, конечно, одна из главных звезд «Аякса» — 21-летний Френки де Йонг, который во многом ведет игру сборной.

А еще ниже, ближе к своим воротам, действовали два классных центральных защитника — высоченный ван Дейк, в заключительной игре отправленный в центр нападения и сравнявший счет, и еще один звездный аяксоид, 19-летний де Лигт.

Повезло Куману, что Силлессен, несмотря на отсутствие игровой практики в «Барселоне», сохранил хорошую форму и помог сборной, сыграв очень надежно.

У оранжевых очень симпатичная команда и хорошие перспективы. Их наверняка улучшит талантливый Клайверт-младший, который придет из молодежки. Кроме него на подходе есть еще несколько игроков.

19 ноября. Гельзенкирхен. Германия - Голландия - 2:2. Виргил ван Дейк и Френки де Йонг | Источник: AFP 2018

Многое, конечно, зависит от того, как сложится дальнейшая карьера Френки де Йонга и де Лигта. В «Аяксе» не скрывают, что это последний сезон амстердамских талантов на родине. В первую очередь будущее обоих связывают с «Барселоной». Но далеко не факт, что каталонцам удастся выдержать гонку кошельков и конкуренцию с «Манчестер Сити». Пеп Гвардьола не прочь забрать к себе одного из аяксовского дуэта.

На де Лигта, говорят, поглядывает и «Ювентус». Парень проявляет необычный для его возраста уровень футбола, хотя и остается земным футболистам, допуская такие ошибки, как в последнем матче с немцами. Он хорош в отборе и в верховых единоборствах. И здорово читает игру. Любимец фанатов «Аякса».

Де Йонга сравнивают с Бускетсом. У него классный пас и хороший дриблинг. И вся карьера впереди. Хотя он уже играет, как мудрый и опытный ветеран.

Впервые за долгие месяцы в Голландии праздник. Болельщики надеются, что он не закончится как минимум еще четыре года. Контракт с Куманом действует до середины 2022-го.

Германия 2:2
Первый тайм: 2:0
Нидерланды
19.11.2018, 22:45 Групповой этап: Группа 1 Veltins-Arena (Arena AufSchalke)
Главные тренеры
Йоахим Лев Роналд Куман
Голы
9′ Тимо Вернер  
20′ Лерой Сане  
  Квинси Промес 85′
  Виргил ван Дейк 90+1′
Составы
Мануэль Нойер (к) 1
14′ Матс Хуммельс 5
Никлас Зюле 15
Антонио Рюдигер 16
Тило Керер 2
Нико Шульц 14
52′ Тони Кроос 8
68′ Джошуа Киммих 18
80′ Лерой Сане 19
Леон Горецка 6
66′ Серж Гнабри 20
Томас Мюллер 13
63′ Тимо Вернер 9
Марко Ройс 11
1 Яспер Силлессен
2 Кенни Тете
5 Дэйли Блинд
3 Маттейс де Лигт
4 Виргил ван Дейк (к)
6 Мартен де Рон
7 Френки де Йонг
10 Мемфис Депай
9 Квинси Промес
8 Джорджиньо Вайналдум 60′ 38′
21 Тонни Вилхена
11 Райан Бабел 45′
20 Явайро Дилросюн 66′
19 Люк де Йонг
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 4
5 Угловые 4
14 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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