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9Россия проиграла Швеции и не смогла выйти в элитный дивизион Лиги наций
00:38 (мск), источник: ТАСС

Сборная России проиграла шведам и не смогла пробиться в высший дивизион Лиги наций

СТОКГОЛЬМ, 21 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу уступила команде Швеции со счетом 0:2 в заключительном матче группы 2 лиги В Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Встреча прошла в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» в присутствии 20 223 зрителей.

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Голы забили Виктор Линделёф (41-я минута) и Маркус Берг (72). Лучшими игроками встречи были признаны нападающий российской сборной Артем Дзюба и полузащитник команды Швеции Кристоффер Ульссон.

За сборную России со шведами из-за травм не смогли сыграть многие ключевые игроки, среди которых полузащитники Алан Дзагоев, Александр Головин, Денис Черышев, Роман Зобнин, а также защитники Константин Рауш, Марио Фернандес и Федор Кудряшов.

Второй матч за российскую сборную провел получивший ранее гражданство РФ бразильский нападающий Ари, вышедший на поле на 77-й минуте вместо Александра Ерохина.

Национальные команды России и Швеции дошли до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года, шведы на данной стадии уступили англичанам, россияне по пенальти проиграли финалисту турнира сборной Хорватии.

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Сборная России не вышла в элитный дивизион турнира

Российская команда заняла второе место в группе с 7 очками, в элитный дивизион Лиги наций вышла сборная Швеции, опередившая россиян по дополнительным показателям. Сборная России в следующем розыгрыше Лиги наций вновь будет играть в лиге B — втором по силе дивизионе. Третье место в группе 2 заняла сборная Турции, которая опустилась в лигу C. Первые места в других группах лиги В заняли сборные Боснии и Герцеговины, Дании и Украины.

В финальном турнире Лиги наций сыграют победители групп лиги А — сборные Португалии, Англии, Швейцарии и Голландии. Финальная стадия турнира состоится в Португалии, жеребьевка полуфинальных пар пройдет 3 декабря. Полуфиналы запланированы на 5 и 6 июня 2019 года, матч за третье место и финал состоятся 9 июня.

Лига наций — новый турнир УЕФА, призванный заменить товарищеские матчи, команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). Турнир проходит с интервалом в два года, в каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга. Победители групп в лиге А выходят в полуфинал и борются за главный трофей. Победители групп остальных лиг получают повышение в классе, команды, занявшие последние места, — понижение.

Также участники Лиги наций разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года.

Швеция 2:0
Первый тайм: 1:0
Россия
20.11.2018, 22:45 Групповой этап: Группа 2 Friends Arena
Главные тренеры
Янне Андерссон Станислав Черчесов
Голы
41′ Виктор Линделеф (М. Лустиг, Л. Аугустинссон)  
72′ Маркус Берг  
Составы
Робин Ольсен 1
Микаэль Лустиг 2
Людвиг Аугустинссон 6
Виктор Линделеф 3
Андреас Гранквист (к) 4
Себастьян Ларссон 7
Маркус Берг 9
Якоб Юханссон 10
70′ Мартин Ольссон 5
Исаак Телин 22
80′ Виктор Классон 17
Густав Свенссон 13
89′ Кристоффер Ольссон 20
Йон Гвидетти 11
12 Андрей Лунев
2 Владислав Игнатьев
17 Кирилл Набабкин
3 Роман Нойштедтер
14 Георгий Джикия 43′
22 Артем Дзюба (к)
7 Далер Кузяев
8 Юрий Газинский
20 Алексей Ионов 69′
9 Антон Заболотный
21 Александр Ерохин 77′
6 Арикленес да Силва Ари
23 Дмитрий Полоз 46′
10 Руслан Камболов
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
13 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 3
4 Угловые 0
10 Фолы 7
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Бенуа Бастьен (Франция)
Боковой судья Хишам Закрани (Франция)
Боковой судья Фредерик Акетт (Франция)
За воротами Жером Мигельгорри (Франция)
За воротами Франсуа Летексье (Франция)
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