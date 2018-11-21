Сборная России проиграла шведам и не смогла пробиться в высший дивизион Лиги наций

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Голы забили Виктор Линделёф (41-я минута) и Маркус Берг (72). Лучшими игроками встречи были признаны нападающий российской сборной Артем Дзюба и полузащитник команды Швеции Кристоффер Ульссон.

За сборную России со шведами из-за травм не смогли сыграть многие ключевые игроки, среди которых полузащитники Алан Дзагоев, Александр Головин, Денис Черышев, Роман Зобнин, а также защитники Константин Рауш, Марио Фернандес и Федор Кудряшов.

Второй матч за российскую сборную провел получивший ранее гражданство РФ бразильский нападающий Ари, вышедший на поле на 77-й минуте вместо Александра Ерохина.

Национальные команды России и Швеции дошли до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года, шведы на данной стадии уступили англичанам, россияне по пенальти проиграли финалисту турнира сборной Хорватии.

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Сборная России не вышла в элитный дивизион турнира

Российская команда заняла второе место в группе с 7 очками, в элитный дивизион Лиги наций вышла сборная Швеции, опередившая россиян по дополнительным показателям. Сборная России в следующем розыгрыше Лиги наций вновь будет играть в лиге B — втором по силе дивизионе. Третье место в группе 2 заняла сборная Турции, которая опустилась в лигу C. Первые места в других группах лиги В заняли сборные Боснии и Герцеговины, Дании и Украины.

В финальном турнире Лиги наций сыграют победители групп лиги А — сборные Португалии, Англии, Швейцарии и Голландии. Финальная стадия турнира состоится в Португалии, жеребьевка полуфинальных пар пройдет 3 декабря. Полуфиналы запланированы на 5 и 6 июня 2019 года, матч за третье место и финал состоятся 9 июня.

Лига наций — новый турнир УЕФА, призванный заменить товарищеские матчи, команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). Турнир проходит с интервалом в два года, в каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга. Победители групп в лиге А выходят в полуфинал и борются за главный трофей. Победители групп остальных лиг получают повышение в классе, команды, занявшие последние места, — понижение.