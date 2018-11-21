Россия проиграла Швеции и осталась в дивизионе B Лиги наций
Без шансов в Стокгольме — 0:2.
Без шансов в Стокгольме — 0:2.
Сборную России в Стокгольме устраивало все, кроме поражения. Главная проблема — играть пришлось суперэкспериментальным составом (опять).
Только один игрок из этого состава вышел против Саудовской Аравии на ЧМ-2018 в основе — Юрий Газинский. Двое играли с первых минут с Хорватией в четвертьфинале — Кузяев и Дзюба. Артем пропустил товарищескую игру с Германией (0:3), но вернулся к Швеции и вышел с капитанской повязкой.
Стартовая схема — 4−2−3−1. Вратарь — Лунев. Четыре защитника: Игнатьев, Нойштедтер, Джикия, Набабкин. Два опорных:
Первый тайм — тотальное преимущество Швеции: они быстрее, свежее и сыграннее.
Виктор Линделеф забил именно после корнера.
В перерыве Черчесов убрал Полоза (вышел Камболов) и только после этого усилили атаку: причем сначала вышел Заболотный, а потом — Ари. К появлению бразильца сборная уже горела 0:2.
Это первый гол Маркуса Берга за 16 матчей.
Плохие новости для «Краснодара» — Виктор Классон подвернул голеностоп и заменился.
0:2 — шведы занимают первое место в группе (у нас с ними по 7 очков, но у шведов лучше статистика личных встреч) и поднимаются в дивизион А. Россия не добилась повышения в Лиге наций и остается в дивизионе В.
|Янне Андерссон
|Станислав Черчесов
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|13
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|3
|4
|Угловые
|0
|10
|Фолы
|7
|5
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Бенуа Бастьен (Франция)
|Боковой судья
|Хишам Закрани (Франция)
|Боковой судья
|Фредерик Акетт (Франция)
|За воротами
|Жером Мигельгорри (Франция)
|За воротами
|Франсуа Летексье (Франция)