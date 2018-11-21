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13Кто не сыграет за Россию в Швеции. Это целая команда
10Печальный Неаполь. Мальдини отправил Игнатьева в отставку
00:58 (мск), источник: Sport24

Россия проиграла Швеции и осталась в дивизионе B Лиги наций

Без шансов в Стокгольме — 0:2.

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Сборную России в Стокгольме устраивало все, кроме поражения. Главная проблема — играть пришлось суперэкспериментальным составом (опять).

Только один игрок из этого состава вышел против Саудовской Аравии на ЧМ-2018 в основе — Юрий Газинский. Двое играли с первых минут с Хорватией в четвертьфинале — Кузяев и Дзюба. Артем пропустил товарищескую игру с Германией (0:3), но вернулся к Швеции и вышел с капитанской повязкой.

Стартовая схема — 4−2−3−1. Вратарь — Лунев. Четыре защитника: Игнатьев, Нойштедтер, Джикия, Набабкин. Два опорных: Кузяев-Газинский. Под Дзюбой: Ерохин-Полоз-Ионов.

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Первый тайм — тотальное преимущество Швеции: они быстрее, свежее и сыграннее.

  • Владение мячом — 68% у Швеции против 32% у России
  • Удары — тоже провал (10:3)
  • Передачи — катастрофа: 351−138 в пользу шведов
  • Угловые — 4:0.

Виктор Линделеф забил именно после корнера.

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В перерыве Черчесов убрал Полоза (вышел Камболов) и только после этого усилили атаку: причем сначала вышел Заболотный, а потом — Ари. К появлению бразильца сборная уже горела 0:2.

Это первый гол Маркуса Берга за 16 матчей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Плохие новости для «Краснодара» — Виктор Классон подвернул голеностоп и заменился.

0:2 — шведы занимают первое место в группе (у нас с ними по 7 очков, но у шведов лучше статистика личных встреч) и поднимаются в дивизион А. Россия не добилась повышения в Лиге наций и остается в дивизионе В.

Швеция 2:0
Первый тайм: 1:0
Россия
20.11.2018, 22:45 Групповой этап: Группа 2 Friends Arena
Главные тренеры
Янне Андерссон Станислав Черчесов
Голы
41′ Виктор Линделеф (М. Лустиг, Л. Аугустинссон)  
72′ Маркус Берг  
Составы
Робин Ольсен 1
Микаэль Лустиг 2
Людвиг Аугустинссон 6
Виктор Линделеф 3
Андреас Гранквист (к) 4
Себастьян Ларссон 7
Маркус Берг 9
Якоб Юханссон 10
70′ Мартин Ольссон 5
Исаак Телин 22
80′ Виктор Классон 17
Густав Свенссон 13
89′ Кристоффер Ольссон 20
Йон Гвидетти 11
12 Андрей Лунев
2 Владислав Игнатьев
17 Кирилл Набабкин
3 Роман Нойштедтер
14 Георгий Джикия 43′
22 Артем Дзюба (к)
7 Далер Кузяев
8 Юрий Газинский
20 Алексей Ионов 69′
9 Антон Заболотный
21 Александр Ерохин 77′
6 Арикленес да Силва Ари
23 Дмитрий Полоз 46′
10 Руслан Камболов
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
13 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 3
4 Угловые 0
10 Фолы 7
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Бенуа Бастьен (Франция)
Боковой судья Хишам Закрани (Франция)
Боковой судья Фредерик Акетт (Франция)
За воротами Жером Мигельгорри (Франция)
За воротами Франсуа Летексье (Франция)
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