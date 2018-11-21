Россия проиграла Швеции и осталась в дивизионе B Лиги наций

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Сборную России в Стокгольме устраивало все, кроме поражения. Главная проблема — играть пришлось суперэкспериментальным составом (опять).

Только один игрок из этого состава вышел против Саудовской Аравии на ЧМ-2018 в основе — Юрий Газинский. Двое играли с первых минут с Хорватией в четвертьфинале — Кузяев и Дзюба. Артем пропустил товарищескую игру с Германией (0:3), но вернулся к Швеции и вышел с капитанской повязкой.

Стартовая схема — 4−2−3−1. Вратарь — Лунев. Четыре защитника: Игнатьев, Нойштедтер, Джикия, Набабкин. Два опорных: Кузяев-Газинский. Под Дзюбой: Ерохин-Полоз-Ионов.

Первый тайм — тотальное преимущество Швеции: они быстрее, свежее и сыграннее.

Владение мячом — 68% у Швеции против 32% у России

Удары — тоже провал (10:3)

Передачи — катастрофа: 351−138 в пользу шведов

Угловые — 4:0.

Виктор Линделеф забил именно после корнера.

В перерыве Черчесов убрал Полоза (вышел Камболов) и только после этого усилили атаку: причем сначала вышел Заболотный, а потом — Ари. К появлению бразильца сборная уже горела 0:2.

Это первый гол Маркуса Берга за 16 матчей.

Плохие новости для «Краснодара» — Виктор Классон подвернул голеностоп и заменился.