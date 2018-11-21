Определился состав всех дивизионов следующего розыгрыша Лиги наций
ТАСС, 21 ноября. Определены все
ТАСС, 21 ноября. Определены все
В лиге А состоялась одна встреча, которая не имела турнирного значения. Сборные Португалии и Польши, выступающие в третьей группе, сыграли вничью со счетом 1:1. Португальцы остались на первом месте в группе и выступят в
Из лиги B в высший дивизион пробились сборные Украины, Швеции, Боснии и Герцеговины и Дании. Команды Словакии, Турции, Северной Ирландии и Ирландии заняли последние места в группах и теперь будут выступать в лиге C. Сборная России во вторник уступила шведам со счетом 0:2 и опустилась на второе место в группе 2, не сумев пробиться в лигу A. Вместе с россиянами вторые места в своих квартетах заняли команды Чехии, Австрии и Уэльса.
В лиге С в заключительный день группового этапа Лиги наций состоялись три встречи. Шотландцы обыграли израильтян (3:2), что позволило им занять первое место в группе 1 и пробиться в лигу B, куда также завоевали путевки команды Финляндии, Норвегии и Сербии, во вторник обыгравшие литовцев со счетом 4:1. Сборные Албании, Эстонии, Словении и Литвы заняли последние места в группах и вылетели в лигу D. Команды Израиля, Венгрии, Греции, Болгарии, Кипра, а также Румынии и Черногории, которые во вторник провели очный матч (1:0 в пользу румынских футболистов), сохранили прописку в лиге С.
Победителями лиги D стали сборные Грузии, Белоруссии, Косова (во вторник обыграли команду Азербайджана со счетом 4:0) и Македонии. Эти команды в следующем розыгрыше Лиги наций будут выступать в лиге С. Сборные Казахстана, Латвии, Андорры, Люксембурга, Молдавии,
Финальная стадия Лиги наций, в которой сыграют
Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), призванный заменить товарищеские матчи, команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга. Победители групп в лиге А выходят в полуфинал и борются за главный трофей турнира. Победители групп остальных лиг будут повышены в классе, команды, занявшие последние места, — понижены, также участники Лиги наций разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года.