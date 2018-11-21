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01:36 (мск), источник: ТАСС

Определился состав всех дивизионов следующего розыгрыша Лиги наций

ТАСС, 21 ноября. Определены все команды-участницы дивизионов следующего розыгрыша Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Заключительные матчи группового этапа турнира прошли во вторник.

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Источник: AFP 2018

В лиге А состоялась одна встреча, которая не имела турнирного значения. Сборные Португалии и Польши, выступающие в третьей группе, сыграли вничью со счетом 1:1. Португальцы остались на первом месте в группе и выступят в плей-офф турнира, поляки заняли последнее место и вылетели в лигу B. Прописку в лиге А на следующий розыгрыш Лиги наций сохранили сборные Нидерландов, Франции, Швейцарии, Бельгии, Португалии, Италии, Англии и Испании, а команды Германии, Исландии, Польши и Хорватии заняли последние места в группах и вылетели в лигу B.

Футбол
Лига наций А 2018/2019
20.11.2018, 22:45
Португалия
1Польша1

Из лиги B в высший дивизион пробились сборные Украины, Швеции, Боснии и Герцеговины и Дании. Команды Словакии, Турции, Северной Ирландии и Ирландии заняли последние места в группах и теперь будут выступать в лиге C. Сборная России во вторник уступила шведам со счетом 0:2 и опустилась на второе место в группе 2, не сумев пробиться в лигу A. Вместе с россиянами вторые места в своих квартетах заняли команды Чехии, Австрии и Уэльса.

В лиге С в заключительный день группового этапа Лиги наций состоялись три встречи. Шотландцы обыграли израильтян (3:2), что позволило им занять первое место в группе 1 и пробиться в лигу B, куда также завоевали путевки команды Финляндии, Норвегии и Сербии, во вторник обыгравшие литовцев со счетом 4:1. Сборные Албании, Эстонии, Словении и Литвы заняли последние места в группах и вылетели в лигу D. Команды Израиля, Венгрии, Греции, Болгарии, Кипра, а также Румынии и Черногории, которые во вторник провели очный матч (1:0 в пользу румынских футболистов), сохранили прописку в лиге С.

Победителями лиги D стали сборные Грузии, Белоруссии, Косова (во вторник обыграли команду Азербайджана со счетом 4:0) и Македонии. Эти команды в следующем розыгрыше Лиги наций будут выступать в лиге С. Сборные Казахстана, Латвии, Андорры, Люксембурга, Молдавии, Сан-Марино, Азербайджана, Фарерских островов и Мальты, во вторник сыгравшие вничью (1:1), а также команды Армении, Гибралтара и Лихтенштейна продолжат выступать в лиге D.

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Финальная стадия Лиги наций, в которой сыграют команды-победительницы лиги А, состоится в Португалии. Жеребьевка полуфинальных пар пройдет 3 декабря. Полуфиналы запланированы на 5 и 6 июня 2019 года, матч за третье место и финал — 9 июня.

О турнире

Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), призванный заменить товарищеские матчи, команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга. Победители групп в лиге А выходят в полуфинал и борются за главный трофей турнира. Победители групп остальных лиг будут повышены в классе, команды, занявшие последние места, — понижены, также участники Лиги наций разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года.

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