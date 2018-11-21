Дзюба назвал справедливым поражение сборной России в матче со шведами

Во вторник российские футболисты на выезде уступили команде Швеции со счетом 0:2. Это поражение лишило сборную России первого места во второй группе лиги B. Шведы заняли итоговое первое место и вышли в лигу А, россияне в следующем розыгрыше турнира снова будут выступать в лиге B.

О чем говорили, то и получили. Нельзя было проигрывать шведам борьбу, но давали им возможность делать подборы. Надо признать, что проиграли справедливо, шведы были лучше нас. Конечно, не хватало многих футболистов.

Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), призванный заменить товарищеские матчи, команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга. Победители групп в лиге А выходят в полуфинал и борются за главный трофей турнира. Победители групп остальных лиг получают повышение в классе, команды, занявшие последние места, — понижение, также участники Лиги наций разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года.