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9Россия проиграла Швеции и не смогла выйти в элитный дивизион Лиги наций
10Печальный Неаполь. Мальдини отправил Игнатьева в отставку
07:50 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу поблагодарила болельщиков за поддержку после поражения от шведов

СТОКГОЛЬМ, 21 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу поблагодарила болельщиков за поддержку после поражения в заключительном матче группового этапа Лиги наций со шведами. Обращение к болельщикам опубликовано на официальной странице национальной команды в Twitter.

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Во вторник российские футболисты на выезде уступили команде Швеции со счетом 0:2. Это поражение лишило сборную России первого места во второй группе лиги B. Шведы заняли итоговое первое место и вышли в лигу А, россияне в следующем розыгрыше турнира снова будут выступать в лиге B.

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«Друзья, мы очень расстроены из-за результата и из-за того, что нам не удалось сегодня вас порадовать, — говорится в сообщении. — Надеемся, что отбор на чемпионат Европы окажется успешным! Верим, что мы все вместе преодолеем трудности и в следующем году добьемся новых важных побед. Спасибо вам, вы — лучшие болельщики!».

Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), призванный заменить товарищеские матчи, команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга. Победители групп в лиге А выходят в полуфинал и борются за главный трофей турнира. Победители групп остальных лиг получают повышение в классе, команды, занявшие последние места, — понижение, также участники Лиги наций разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года.

Швеция 2:0
Первый тайм: 1:0
Россия
20.11.2018, 22:45 Групповой этап: Группа 2 Friends Arena
Главные тренеры
Янне Андерссон Станислав Черчесов
Голы
41′ Виктор Линделеф (М. Лустиг, Л. Аугустинссон)  
72′ Маркус Берг  
Составы
Робин Ольсен 1
Микаэль Лустиг 2
Людвиг Аугустинссон 6
Виктор Линделеф 3
Андреас Гранквист (к) 4
Себастьян Ларссон 7
Маркус Берг 9
Якоб Юханссон 10
70′ Мартин Ольссон 5
Исаак Телин 22
80′ Виктор Классон 17
Густав Свенссон 13
89′ Кристоффер Ольссон 20
Йон Гвидетти 11
12 Андрей Лунев
2 Владислав Игнатьев
17 Кирилл Набабкин
3 Роман Нойштедтер
14 Георгий Джикия 43′
22 Артем Дзюба (к)
7 Далер Кузяев
8 Юрий Газинский
20 Алексей Ионов 69′
9 Антон Заболотный
21 Александр Ерохин 77′
6 Арикленес да Силва Ари
23 Дмитрий Полоз 46′
10 Руслан Камболов
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
13 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 3
4 Угловые 0
10 Фолы 7
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Бенуа Бастьен (Франция)
Боковой судья Хишам Закрани (Франция)
Боковой судья Фредерик Акетт (Франция)
За воротами Жером Мигельгорри (Франция)
За воротами Франсуа Летексье (Франция)
Обозначения
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