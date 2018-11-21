Сборная России по футболу поблагодарила болельщиков за поддержку после поражения от шведов

Во вторник российские футболисты на выезде уступили команде Швеции со счетом 0:2. Это поражение лишило сборную России первого места во второй группе лиги B. Шведы заняли итоговое первое место и вышли в лигу А, россияне в следующем розыгрыше турнира снова будут выступать в лиге B.
«Друзья, мы очень расстроены из-за результата и из-за того, что нам не удалось сегодня вас порадовать, — говорится в сообщении. — Надеемся, что отбор на чемпионат Европы окажется успешным! Верим, что мы все вместе преодолеем трудности и в следующем году добьемся новых важных побед. Спасибо вам, вы — лучшие болельщики!».
Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), призванный заменить товарищеские матчи, команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга. Победители групп в лиге А выходят в полуфинал и борются за главный трофей турнира. Победители групп остальных лиг получают повышение в классе, команды, занявшие последние места, — понижение, также участники Лиги наций разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года.