Сборная России по футболу поблагодарила болельщиков за поддержку после поражения от шведов

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Во вторник российские футболисты на выезде уступили команде Швеции со счетом 0:2. Это поражение лишило сборную России первого места во второй группе лиги B. Шведы заняли итоговое первое место и вышли в лигу А, россияне в следующем розыгрыше турнира снова будут выступать в лиге B.

«Друзья, мы очень расстроены из-за результата и из-за того, что нам не удалось сегодня вас порадовать, — говорится в сообщении. — Надеемся, что отбор на чемпионат Европы окажется успешным! Верим, что мы все вместе преодолеем трудности и в следующем году добьемся новых важных побед. Спасибо вам, вы — лучшие болельщики!».