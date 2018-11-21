Призеры ЧМ-2018 не сумели выйти в финальную стадию Лиги наций УЕФА

Источник: РИА "Новости"

УЕФА учредил этот турнир для частичной замены товарищеских матчей, к которым уже давно пропал интерес у многих национальных сборных. Все 55 европейских команд были распределены по четырем лигам (A, B, C, D) в соответствии с их рейтингом на конец отборочного турнира чемпионата мира — 2018 в Европе. В каждой из лиг по четыре группы, при этом в лигах А и В они были составлены из трех команд, а в остальных дивизионах — преимущественно из четырех сборных.

Худшие команды групп в лигах A, B и C вылетали в низшие дивизионы, а победители групп в лигах B, C и D зарабатывали повышение в классе. Четыре же лучшие команды в лиге А должны поспорить за победу в Лиге наций в рамках плей-офф в Португалии.

Жеребьевка полуфинальных пар пройдет 3 декабря. Полуфиналы турнира запланированы на 5 и 6 июня 2019 года, матч за третье место и финал состоятся 9 июня.

Победители всех групп в дополнительном отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года разыграют четыре путевки в финальную стадию соревнований.

Футбол Лига наций А 2018/2019 19.11.2018, 22:45 Германия 2 Нидерланды 2

Взлет голландцев и неудача финалистов ЧМ

По итогам жеребьевки группового турнира Лиги наций, которая прошла 24 января 2018 года, лига А получила одну «группу смерти», куда попали сборные Нидерландов, Франции и Германии. Здесь блеснули голландцы, которых после невыхода на чемпионат мира возглавил Рональд Куман. Специалист обновил команду в плане состава и игры. Сборная начала с поражения от команды Франции (1:2), а затем одержала две победы над немцами (3:0) и теми же французами (2:0).

Победитель группы 1 определялся в Гельзенкирхене в матче между сборными Германии и Нидерландов. Немецкая команда к тому моменту уже вылетела из лиги сильнейших, набрав всего очко, а подопечные Кумана выигрывали группу в случае своей победы или ничьей, обходя команду Франции по личным встречам (1:2, 2:0). Голландцы, проигрывая 0:2 практически весь матч, отыгрались за пять с лишним минут до конца второго тайма и заняли первое место.

Футбол Лига наций А 2018/2019 18.11.2018, 22:45 Швейцария 5 Бельгия 2

Вышли в финальную часть Лиги наций и швейцарцы, сумевшие благодаря успеху в личных встречах опередить в группе 2 бронзовых призеров чемпионата мира бельгийцев.

Невероятной по сюжету выдалась заключительная очная игра обеих команд — сборная Бельгии, ведя 2:0, пропустила пять мячей подряд — 2:5. Блестяще же проведшие отборочный турнир к чемпионату мира исландцы, видимо, исчерпали свой игровой ресурс и вылетели в лигу В с нулем очков и разницей мячей «-12».

Победителями группы 3 стали португальцы, проведшие групповой этап без Криштиану Роналду, который взял паузу в выступлениях за сборную.

Первое место они обеспечили себе еще после побед над командами Италии (1:0), Польши (3:2) и ничьей с теми же итальянцами (0:0). Вылетели же из лиги сильнейших поляки, набрав одно очко.

Футбол Лига наций А 2018/2019 18.11.2018, 17:00 Англия 2 Хорватия 1

Группу 4 уже после чемпионата мира тоже можно было называть «группой смерти», так как она собрала статусные сборные Англии и Испании, а также финалистов мирового первенства хорватов.

Хорватская команда смогла преодолеть последствия разгромного поражения от испанцев на старте турнира (0:6) — в ноябре она взяла реванш у соперника, вырвав победу на третьей добавленной минуте поединка (3:2).

Но в ключевой игре на «Уэмбли» хорваты проиграли англичанам, которые благодаря этой победе обошли испанцев на одно очко.

Серебряные призеры чемпионата мира отправились в лигу В.

Футбол Лига наций B 2018/2019 20.11.2018, 22:45 Швеция 2 Россия 0

Промежуточный успех шотландцев

Сборная России в лиге В до последнего претендовала на выход в элиту — подопечные Станислава Черчесова благодаря двум победам над турками (2:1, 2:0) и ничьей в домашнем матче со шведами (0:0) могли выйти в высший дивизион еще до своего последнего матча. Однако шведы на прошлой неделе сумели одержать первую победу в турнире, одолев турок (1:0). Во вторник они подошли к матчу с россиянами в хорошей готовности и реализовали два голевых момента, выиграв 2:0. Турки же вылетели в лигу C.

В лигу сильнейших вышла сборная Украины, оставив позади в группе 1 команды Чехии и Словакии. Подопечные Андрея Шевченко обеспечили себе место в элите еще в октябре, одержав победы в первых трех встречах. В лигу ниже отправились словаки, уступив чехам (0:1) в решающей для себя игре.

Футбол Лига наций B 2018/2019 16.11.2018, 22:45 Уэльс 1 Дания 2

Вышли в лигу А сборные Боснии и Герцеговины, а также Дании. Балканская команда, как и украинцы, обеспечили себе путевку в элиту после первых трех побед. Неудачниками стали две островные команды — сборные Ирландии и Северной Ирландии.

Североирландцы при этом не набрали ни одного очка, сохранили же прописку в лиге В команды Австрии и Уэльса.

В единственной группе из трех команд лиги С победу одержала сборная Шотландии. Благодаря этому шотландцы впервые за долгое время приблизились к попаданию в финальную стадию Евро в случае, если они не выйдут туда напрямую. Рангом ниже опустилась сборная Албании.

Футбол Лига наций D 2018/2019 20.11.2018, 22:45 Косово 4 Азербайджан 0

Прорыв сборной Косова

В группе 2 лиги С победу праздновала команда Финляндии, одержавшая победы в первых четырех матчах и уступившая в двух последних грекам и венграм. В лигу D же опустилась команда Эстонии. В группе 3 до конца турнира за первое место спорили между собой сборные Норвегии и Болгарии. В заключительном туре в ноябре скандинавы обыграли киприотов (2:0) и обошли болгар, которые дома не сумели переиграть покинувших лигу С словенцев (1:1).

В четвертой группе этой же лиги победу одержали сербы. Участники чемпионата мира и преследовавшие их румыны не проиграли ни одного матча, по личным встречам преимущество имели румыны. Но при этом сербы, в отличие от соперника, не теряли очков в матчах с черногорцами. Во вторник сборная Сербии добилась победы дома над командой Литвы, в результате чего успех сборной Румынии в столице Черногории оказался бесполезным, литовцы же покинули лигу С.

Футбол Лига наций D 2018/2019 19.11.2018, 20:00 Грузия 2 Казахстан 1

В самом последнем дивизионе Лиги наций блеснула сборная Грузии, оказавшаяся наголову сильнее соперников из Казахстана, Латвии и Андорры в своей группе. В другой подгруппе первенствовали белорусы, опередившие команды Люксембурга, Молдавии и Сан-Марино. Примечательно, что одним из лучших бомбардиров Лиги наций с пятью мячами стал белорусский полузащитник Станислав Драгун, ранее выступавший в чемпионате России за «Крылья Советов», «Динамо» и «Оренбург».

По итогам турнира в лиге D получили повышение и победители групп 3 и 4 — сборные Косова и Македонии. Косовары набрали 14 очков из 18 возможных, ни разу не проиграв и пропустив всего два мяча при 15 забитых. Македонцы преодолели групповой этап не менее уверенно, выиграв пять матчей из шести.

Таким образом, в следующем розыгрыше Лиги наций футболисты сборной России выступят в лиге В с командами Чехии, Словакии, Австрии, Уэльса, пришедшими из лиги А соперниками из Германии, Исландии, Польши и Хорватии, а также вышедшими из лиги С сборными Шотландии, Финляндии, Норвегии и Сербии.