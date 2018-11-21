Текущие события
Футбол. Сборные
04:00
Панама1
Эквадор2
Футбол. Сборные
04:00
Сальвадор1
Гаити0
Футбол. Сборные
03:30
Перу2
Коста-Рика3
Футбол. Сборные
03:15
Чили4
Гондурас1
Футбол. Сборные
03:00
Аргентина2
Мексика0
Футбол. Сборные
20.11
Франция1
Уругвай0
Футбол. Лига наций
20.11
Португалия1
Польша1
Футбол. Лига наций
20.11
Швеция2
Россия0
Футбол. Лига наций
20.11
Шотландия3
Израиль2
Футбол. Лига наций
20.11
Сербия4
Литва1
Футбол. Лига наций
20.11
Черногория0
Румыния1
Футбол. Лига наций
20.11
Косово4
Азербайджан0
Футбол. Лига наций
20.11
Мальта1
Фарерские острова1
Футбол. Сборные
20.11
Италия1
США0
Футбол. Сборные
20.11
Бразилия1
Камерун0
Футбол. Сборные
20.11
Албания1
Уэльс0
Футбол. Сборные
20.11
Турция0
Украина0
Футбол. Сборные
20.11
Тунис0
Марокко1
Футбол. Сборные
20.11
ЮАР1
Парагвай1
Все события
Фоторепортажи
9Россия проиграла Швеции и не смогла выйти в элитный дивизион Лиги наций
10Печальный Неаполь. Мальдини отправил Игнатьева в отставку
08:04 (мск), источник: ТАСС

Призеры ЧМ-2018 не сумели выйти в финальную стадию Лиги наций УЕФА

ТАСС, 21 ноября. Групповая стадия Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завершилась тем, что ни один из призеров чемпионата мира — 2018, который летом проходил в России, не вышел в финальную стадию турнира. Последние матчи группового этапа прошли во вторник.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

УЕФА учредил этот турнир для частичной замены товарищеских матчей, к которым уже давно пропал интерес у многих национальных сборных. Все 55 европейских команд были распределены по четырем лигам (A, B, C, D) в соответствии с их рейтингом на конец отборочного турнира чемпионата мира — 2018 в Европе. В каждой из лиг по четыре группы, при этом в лигах А и В они были составлены из трех команд, а в остальных дивизионах — преимущественно из четырех сборных.

Худшие команды групп в лигах A, B и C вылетали в низшие дивизионы, а победители групп в лигах B, C и D зарабатывали повышение в классе. Четыре же лучшие команды в лиге А должны поспорить за победу в Лиге наций в рамках плей-офф в Португалии.

Жеребьевка полуфинальных пар пройдет 3 декабря. Полуфиналы турнира запланированы на 5 и 6 июня 2019 года, матч за третье место и финал состоятся 9 июня.

Победители всех групп в дополнительном отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года разыграют четыре путевки в финальную стадию соревнований.

Футбол
Лига наций А 2018/2019
19.11.2018, 22:45
Германия
2Нидерланды2

Взлет голландцев и неудача финалистов ЧМ

По итогам жеребьевки группового турнира Лиги наций, которая прошла 24 января 2018 года, лига А получила одну «группу смерти», куда попали сборные Нидерландов, Франции и Германии. Здесь блеснули голландцы, которых после невыхода на чемпионат мира возглавил Рональд Куман. Специалист обновил команду в плане состава и игры. Сборная начала с поражения от команды Франции (1:2), а затем одержала две победы над немцами (3:0) и теми же французами (2:0).

Победитель группы 1 определялся в Гельзенкирхене в матче между сборными Германии и Нидерландов. Немецкая команда к тому моменту уже вылетела из лиги сильнейших, набрав всего очко, а подопечные Кумана выигрывали группу в случае своей победы или ничьей, обходя команду Франции по личным встречам (1:2, 2:0). Голландцы, проигрывая 0:2 практически весь матч, отыгрались за пять с лишним минут до конца второго тайма и заняли первое место.

Футбол
Лига наций А 2018/2019
18.11.2018, 22:45
Швейцария
5Бельгия2

Вышли в финальную часть Лиги наций и швейцарцы, сумевшие благодаря успеху в личных встречах опередить в группе 2 бронзовых призеров чемпионата мира бельгийцев.

Невероятной по сюжету выдалась заключительная очная игра обеих команд — сборная Бельгии, ведя 2:0, пропустила пять мячей подряд — 2:5. Блестяще же проведшие отборочный турнир к чемпионату мира исландцы, видимо, исчерпали свой игровой ресурс и вылетели в лигу В с нулем очков и разницей мячей «-12».

Победителями группы 3 стали португальцы, проведшие групповой этап без Криштиану Роналду, который взял паузу в выступлениях за сборную.

Первое место они обеспечили себе еще после побед над командами Италии (1:0), Польши (3:2) и ничьей с теми же итальянцами (0:0). Вылетели же из лиги сильнейших поляки, набрав одно очко.

Футбол
Лига наций А 2018/2019
18.11.2018, 17:00
Англия
2Хорватия1

Группу 4 уже после чемпионата мира тоже можно было называть «группой смерти», так как она собрала статусные сборные Англии и Испании, а также финалистов мирового первенства хорватов.

Хорватская команда смогла преодолеть последствия разгромного поражения от испанцев на старте турнира (0:6) — в ноябре она взяла реванш у соперника, вырвав победу на третьей добавленной минуте поединка (3:2).

Но в ключевой игре на «Уэмбли» хорваты проиграли англичанам, которые благодаря этой победе обошли испанцев на одно очко.

Серебряные призеры чемпионата мира отправились в лигу В.

Футбол
Лига наций B 2018/2019
20.11.2018, 22:45
Швеция
2Россия0

Промежуточный успех шотландцев

Сборная России в лиге В до последнего претендовала на выход в элиту — подопечные Станислава Черчесова благодаря двум победам над турками (2:1, 2:0) и ничьей в домашнем матче со шведами (0:0) могли выйти в высший дивизион еще до своего последнего матча. Однако шведы на прошлой неделе сумели одержать первую победу в турнире, одолев турок (1:0). Во вторник они подошли к матчу с россиянами в хорошей готовности и реализовали два голевых момента, выиграв 2:0. Турки же вылетели в лигу C.

В лигу сильнейших вышла сборная Украины, оставив позади в группе 1 команды Чехии и Словакии. Подопечные Андрея Шевченко обеспечили себе место в элите еще в октябре, одержав победы в первых трех встречах. В лигу ниже отправились словаки, уступив чехам (0:1) в решающей для себя игре.

Футбол
Лига наций B 2018/2019
16.11.2018, 22:45
Уэльс
1Дания2

Вышли в лигу А сборные Боснии и Герцеговины, а также Дании. Балканская команда, как и украинцы, обеспечили себе путевку в элиту после первых трех побед. Неудачниками стали две островные команды — сборные Ирландии и Северной Ирландии.

Североирландцы при этом не набрали ни одного очка, сохранили же прописку в лиге В команды Австрии и Уэльса.

В единственной группе из трех команд лиги С победу одержала сборная Шотландии. Благодаря этому шотландцы впервые за долгое время приблизились к попаданию в финальную стадию Евро в случае, если они не выйдут туда напрямую. Рангом ниже опустилась сборная Албании.

Футбол
Лига наций D 2018/2019
20.11.2018, 22:45
Косово
4Азербайджан0

Прорыв сборной Косова

В группе 2 лиги С победу праздновала команда Финляндии, одержавшая победы в первых четырех матчах и уступившая в двух последних грекам и венграм. В лигу D же опустилась команда Эстонии. В группе 3 до конца турнира за первое место спорили между собой сборные Норвегии и Болгарии. В заключительном туре в ноябре скандинавы обыграли киприотов (2:0) и обошли болгар, которые дома не сумели переиграть покинувших лигу С словенцев (1:1).

В четвертой группе этой же лиги победу одержали сербы. Участники чемпионата мира и преследовавшие их румыны не проиграли ни одного матча, по личным встречам преимущество имели румыны. Но при этом сербы, в отличие от соперника, не теряли очков в матчах с черногорцами. Во вторник сборная Сербии добилась победы дома над командой Литвы, в результате чего успех сборной Румынии в столице Черногории оказался бесполезным, литовцы же покинули лигу С.

Футбол
Лига наций D 2018/2019
19.11.2018, 20:00
Грузия
2Казахстан1

В самом последнем дивизионе Лиги наций блеснула сборная Грузии, оказавшаяся наголову сильнее соперников из Казахстана, Латвии и Андорры в своей группе. В другой подгруппе первенствовали белорусы, опередившие команды Люксембурга, Молдавии и Сан-Марино. Примечательно, что одним из лучших бомбардиров Лиги наций с пятью мячами стал белорусский полузащитник Станислав Драгун, ранее выступавший в чемпионате России за «Крылья Советов», «Динамо» и «Оренбург».

По итогам турнира в лиге D получили повышение и победители групп 3 и 4 — сборные Косова и Македонии. Косовары набрали 14 очков из 18 возможных, ни разу не проиграв и пропустив всего два мяча при 15 забитых. Македонцы преодолели групповой этап не менее уверенно, выиграв пять матчей из шести.

Таким образом, в следующем розыгрыше Лиги наций футболисты сборной России выступят в лиге В с командами Чехии, Словакии, Австрии, Уэльса, пришедшими из лиги А соперниками из Германии, Исландии, Польши и Хорватии, а также вышедшими из лиги С сборными Шотландии, Финляндии, Норвегии и Сербии.

Подопечные Станислава Черчесова могут рассчитывать и на попадание в плей-офф отборочного турнира чемпионата Европы, если шведы выйдут на Евро-2020 напрямую. По регламенту в таком случае право на участие в дополнительной квалификации переходит к команде, занявшей в группе второе место.

Франция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бельгия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Хорватия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига наций А
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций B
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций C
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций D
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чемпион сочинской Олимпиады вышел на соревнования пьяным
Что грозит Аленичеву за отказ от медосвидетельствования
Сборная Швеции не пустила команду России в элиту Лиги наций
Россия попадет во вторую корзину при жеребьевке отбора Евро-2020
Туктамышева готова сняться в фотосессии для журнала Playboy
Бразилия обыграла Камерун, Неймар был заменен на 8-й минуте
Полузащитник «Рубина» попал в сферу интересов «Зенита»
«Автомобилист» потерпел 3-е поражение в четырех последних матчах
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь