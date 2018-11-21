Сборная Швеции в Стокгольме не пустила команду России в элитный дивизион Лиги наций

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Матч между сборными России и Швеции стал восьмым в новейшей истории противостояния двух сборных. Первая встреча команд состоялся в июне 1994 года в рамках финальной части чемпионата мира в США. Российские футболисты потерпели поражение от будущих призеров первенства со счетом 1:3. В августе 1998 года россияне вновь проиграли шведам — на этот раз в товарищеском матче, уступив со счетом 0:1.

В августе 2002 года в очередной контрольной встрече команды России и Швеции в Москве сыграли вничью — 1:1. Следующая игра между соперниками состоялась в заключительном туре групповой стадии чемпионата Европы — 2008. Российские футболисты выиграли (2:0) и вышли в четвертьфинал турнира. Также сборные встречались в отборочном цикле к чемпионату Европы — 2016, россияне тогда смогли набрать четыре очка в двух матчах (1:1 — на выезде и 1:0 — в Москве).

К предстоящей встрече национальная команда России подошла с серьезными потерями. Из-за травм различного характера в матче против шведов не смогли сыграть многие ключевые игроки. Среди них полузащитники Алан Дзагоев, Александр Головин, Денис Черышев, Роман Зобнин, а также защитники Константин Рауш, Марио Фернандес, Сегрей Петров и Федор Кудряшов.

Тотальное доминирование

Практически с первых минут встречи футболисты сборной Швеции начали активный прессинг на половине поля российской национальной команды. Под активную поддержку трибун, которая сопровождала каждую опасную атаку шведской сборной, свои моменты не смогли реализовать нападающий Маркус Берг и бывший защитник «Краснодара» Андреас Гранквист. Счет в матче был открыт на 41-й минуте, после подачи Микаэля Лустига первый мяч в ворота сборной России забил Виктор Линделёф.

Второй тайм футболисты сборной России начали с атак, которые не привели к голу. Соперник смог создать первый опасный момент лишь на 63-й минуте, когда после дальнего удара Кристоффера Ульссона мяч прошел в считанных сантиметрах от штанги ворот российского голкипера Андрея Лунева. Спустя девять минут итоговую точку в матче поставил Маркус Берг, забив второй мяч в ворота сборной России. В концовке встречи шведские футболисты избрали защитный стиль и под аплодисменты публики довели матч до победы.

Комментируя итог встречи, защитник шведской сборной Виктор Линделёф отметил, что команда Швеции в матче против россиян доминировала на всех участках поля. «Первый тайм мы провели просто превосходно, доминировали на всех участках поля и не давали сборной России создавать какие-либо моменты. Во втором тайме мы сбавили обороты, но продолжили контролировать игру и дождались, когда русские полностью раскроются и пойдут в атаку, после чего забили второй мяч. Мне кажется, что сегодня мы победили за счет единства на поле», — сказал Линделёф.

Со шведским защитником согласился и нападающий российской команды Артем Дзюба, подчеркнув, что футболисты сборной России по футболу позволяли шведам создавать слишком много голевых моментов. «Мы должны были играть собраннее, организованнее и наглее. Недопустимо играть так, как мы провели сегодняшний матч, позволив шведам создать слишком много моментов. За первый тайм они сделали 17−18 передач с флангов, а мы — одну, также много проигрывали в единоборствах», — сказал Дзюба.

Заслуженное поражение

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, резюмируя исход встречи, назвал заслуженным поражение в матче против команды Швеции. «Нельзя назвать поражение обидным, так как оно заслуженное. Шведы играли более качественно. Не надо искать того, чего нет, нам просто не хватило баланса», — сказал Черчесов.

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев в беседе с ТАСС отметил, что, несмотря на поражение, национальная команда России заслуживала занять первое место в группе. «Сегодня мы оказались слабее, — сказал Алаев. — Естественно, были нацелены на победу в этой игре, ставили задачу занять первое место в группе. Поражение очень обидное, считаю, что по ходу всего турнира мы заслуживали победу в группе, но, к сожалению, нам не повезло».

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон, комментируя победу над россиянами, заявил, что его команда доказала, что умеет играть не только на контратаках. «Мы догадывались, что россияне будут играть низко, так как им была нужна ничья, они отошли к своим воротам. Сегодня мы доказали, что можем играть в атакующий футбол и не только на контратаках. В матче против россиян мы показали свои лучшие качества», — сказал Андерссон.

Скандинавский антураж

Атмосферу футбольного праздника можно было почувствовать уже за три часа до стартового свистка. На площади перед стадионом «Френдс-Арена» организовали интерактивные стенды, подготовленные официальными спонсорами Лиги наций, а также Шведским футбольным союзом. Кроме того, большой популярностью среди фанатов пользовалась точка по выдаче глинтвейна, которым мог согреться любой желающий.

Как пояснили ТАСС в оргкомитете матча, данное мероприятие стало давней традицией матчей национальной сборной. «Мы организовали бесплатную выдачу глинтвейна для всех желающих, чтобы каждый болельщик мог согреться (в Стокгольме перед матчем было три градуса мороза — прим. ТАСС). Данное мероприятие уже стало традицией для ноябрьских матчей национальной сборной. Надеемся, что российские болельщики оценят наше скандинавское гостеприимство», — сообщили представители оргкомитета.

Несмотря на дружественную атмосферу, примерно за полтора часа до начала матча, в российских СМИ начали появляться сообщения о массовом досмотре болельщиков из России в метрополитене столицы Швеции. Позже в РФС пояснили ТАСС, что данная информация не соответствует действительности и жалоб от российских болельщиков не поступало.

Слегка ухудшила впечатление ошибка в предматчевой программке. Под составом сборной России организаторы поместили фото бывшего главного тренера команды Словакии Яна Козака, назвав его Черчесовым, также приведя список тех клубов, за которые российский специалист играл, и тех, которые тренировал.

Практически сразу после обнаружения ошибки Шведский футбольный союз принес извинения сборной России, пообещав провести разъяснительную беседу с редактором издания. «Шведский футбольный союз приносит глубочайшие извинения сборной России за ошибку в предматчевой программке. Мы по ошибке поместили фото бывшего главного тренера сборной Словакии. Обещаем, что проведем разъяснительную беседу с главным редактором издания», — сообщили в пресс-службе организации.

Подводя итог турнира

Российская команда заняла второе место в группе с 7 очками, в элитный же дивизион Лиги наций вышла сборная Швеции, опередившая россиян за счет лучшего результата в очных встречах. Сборная России в следующем розыгрыше Лиги наций вновь будет играть в лиге B — втором по силе дивизионе. Третье место в группе 2 заняла сборная Турции, которая опустилась в лигу C.

Первые места в других группах лиги В заняли сборные Боснии и Герцеговины, Дании и Украины. В следующем розыгрыше Лиги наций в дивизионе B сыграют сборная России, а также выбывшие из высшего дивизиона команды Германии, Исландии, Польши и Хорватии, занявшие вторые места в лиге В сборные Чехии, Австрии и Уэльса и победители групп лиги С — команды Шотландии, Финляндии, Норвегии и Сербии.

В финальном турнире Лиги наций сыграют победители групп лиги А — сборные Португалии, Англии, Швейцарии и Нидерландов. Финальная стадия турнира состоится в Португалии, жеребьевка полуфинальных пар пройдет 3 декабря. Полуфиналы запланированы на 5 и 6 июня 2019 года, матч за третье место и финал состоятся 9 июня.

Победители групп дивизионов Лиги наций получают возможность побороться за участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года в случае неудачи в отборочном турнире. Если сборная — победитель группы квалифицируется на европейское первенство через матчи отбора, право на участие в дополнительном отборочном турнире переходит к команде, занявшей в той же группе второе место. Таким образом, если сборная России не сможет завоевать путевку на чемпионат Европы в ходе отборочной кампании, а команда Швеции пробьется на турнир, подопечные Станислава Черчесова займут ее место в стыковых матчах. Всего в ходе дополнительного отборочного турнира для принимавших участие в Лиге наций команд будет разыграно четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы — по одной для каждого дивизиона.

Жеребьевка отборочного турнира европейского первенства 2020 года пройдет 2 декабря в Дублине. Первый тур отборочной кампании запланирован на 21—23 марта 2019 года, стыковые матчи для участников Лиги наций пройдут в марте 2020 года.