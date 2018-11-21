«Уже не та сборная с ЧМ»: Россию не пустили в элиту футбола

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Чуда не произошло. Сборная России, лишенная из-за травм почти всех ключевых футболистов (не хватало, например, Александра Головина, Алана Дзагоева, Дениса Черышева, Романа Зобнина, Марио Фернандеса — и это далеко не полный список) не смогла показать содержательный футбол в гостях у команды Швеции и уступила в Стокгольме со счетом 0:2.

Первым отличился игрок «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф: после навеса с углового защитник подкараулил удачный отскок мяча и отправил его в угол ворот.

Футбол Лига наций B 2018/2019 20.11.2018, 22:45 Швеция 2 Россия 0

Этот гол был ожидаемым: шведы весь первый тайм устраивали осаду российской штрафной, осыпая ее навесами и передачами с фланга.

А затем точку в матче поставил Маркус Берг: нападающий добил мяч в пустые ворота после того, как Андрей Лунев сумел парировать удар с близкого расстояния в исполнении Себастьяна Ларссона и казалось, что опасность уже позади.

Из-за этого поражения отечественная дружина опустилась на второе место в группе Лиги наций, и финальное положение команд выглядит так: Швеция — семь очков, Россия — семь очков (уступает скандинавам по личным встречам), Турция — три очка.

Подопечным Черчесова было достаточно сыграть вничью, чтобы занять первое место в группе и подняться в высший дивизион Лиги наций, где играют сильнейшие европейские команды.

Однако теперь сборная России останется в Лиге В на второй год. Впрочем, есть и небольшой повод для позитива: во второй дивизион вылетели Германия, Исландия, Польша и Хорватия, так что в сезоне-2020/21, когда начнется следующий розыгрыш турнира, у сборной России будут весьма интересные конкуренты. Правда, как бы с таким набором соперников не оказаться потом в Лиге С.

Главный тренер команды Станислав Черчесов полностью признал поражение своих подопечных и посетовал на недостаток хорошей подготовки.

Мы проиграли не обидно, а заслуженно. Шведы действовали качественнее. Хотя мы первые создали свой момент — не реализовали выход один на один, но в целом не были полностью сбалансированы по какой-то причине. Станислав Черчесов

«Мы проиграли не обидно, а заслуженно. Шведы действовали качественнее. Хотя мы первые создали свой момент — не реализовали выход один на один, но в целом не были полностью сбалансированы по какой-то причине. Подводя итоги этого года для сборной, я бы отметил, что мы провели хороший чемпионат мира и неплохо показали себя в Лиге наций — поделили очки с первым местом. Но, так как турнирное положение определяют личные встречи, в этот раз сборной Швеции повезло немного больше. Однако все наши встречи мы провели на хорошем уровне. С серьезными командами — такими как Германия, Швеция — без хорошей подготовки играть сложно. Тем более у нас не было нескольких важных футболистов. А у шведов все ключевые игроки находились в строю с первого матча».

Черчесову задали и вопрос о том, почему он не дал сыграть лучшему бомбардиру Российской премьер-лиги Федору Чалову.

В первом тайме мы не случайно поставили в состав нападающего Дмитрия Полоза. Рассчитывали, что шведы сразу пойдут в атаку, потому что они провели последний матч три дня назад и им важно было выдать сильный стартовый отрезок, ведь силы небезграничны. Станислав Черчесов

«Это молодой футболист, который только обживается в коллективе. Мы даем ему время привыкнуть, а потом начнем выпускать в матчах. В первом тайме мы не случайно поставили в состав нападающего Дмитрия Полоза. Рассчитывали, что шведы сразу пойдут в атаку, потому что они провели последний матч три дня назад и им важно было выдать сильный стартовый отрезок, ведь силы небезграничны. А вот во втором тайме мы хотели действовать спокойно, не раскрываться, несмотря на то что проигрывали. Счет 0:1 ни о чем не говорил, ведь нас устраивала и ничья 1:1. Думаю, второй тайм нам удался лучше. Любой гол мог решить все в обе стороны».

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Капитан сборной России Артем Дзюба после встречи выразил надежду, что болельщики не отвернутся от команды из-за неудачного результата в Лиге наций.

«Я часто общаюсь часто с фанатами, и мне очень приятно, что вся страна развернулась к футболу после чемпионата мира. Мы очень это ценим. Жаль, что мы проиграли сегодня, но это было по делу. Не отвернется ли страна от нас после этих поражений? Во-первых, какого-то безразличия в команде я не заметил. А, во-вторых, у нас ведь не хватало четырех-пяти ключевых футболистов. Забери у команды столько важных игроков, она не будет играть так, как обычно. А шведы очень организованны, хороши с флангов и стандартов», — отметил нападающий.

Также Дзюба опроверг предположения о том, что сборная стала чрезмерно зависеть от него в атаке и не может создать ничего опасного без участия габаритного форварда.

«Я не считаю, что команда стала дзюбозависимой. У нас нет задачи бить на меня. Иногда злоупотребляем этим, но это из-за того, что нужно играть смелее, наглее, спокойнее и расчетливее. Думаю, проблема заключалась в том, что было мало креатива: не хватило Головина, Зобнина, который является мотором команды, Марио Фернандеса, очень грамотного и умного футболиста, Черышева, который несется вперед. Мы пытались вытащить матч за счет командного духа, определенной агрессии, но не получилось. Теряли мячи на ровном месте», — отметил форвард.

Легенда петербургского «Зенита» и бывший игрок сборной России Владислав Радимов объяснил поражение от шведов усталостью и отметил, что подопечные Черчесова не смогли удержать планку, которую задали на чемпионате мира.

Дзюба очень уставший, Далер Кузяев… Да и все остальные. Нельзя сказать, что наши не хотели играть. Они играли, как могли. Но могли они немного. Владислав Радимов

«Дзюба очень уставший, Далер Кузяев… Да и все остальные. Нельзя сказать, что наши не хотели играть. Они играли, как могли. Но могли они немного. По сравнению с чемпионатом мира это две совершенно разные команды в плане физической и эмоциональной готовности. Светлое пятно — это то, что никто из наших футболистов не бросил играть. Они отдали все свои силы. Просто на ноябрь они уже могли показать совсем немного… Очень уставшая команда. Сборная подпортила впечатление от великолепного чемпионата мира? Нет, конечно! Эта сборная заслужила только добрых слов. Доставила нам много положительных эмоций. Игроки сделали все, что могли. Просто такие матчи случаются у всех», — приводит слова Радимова «СЭ».

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что команде просто не повезло.

«Сегодня мы оказались слабее. Естественно, были нацелены на победу в этой игре, ставили задачу занять первое место в группе. Поражение очень обидное. Считаю, что по ходу всего турнира мы заслуживали победу в группе, но, к сожалению, нам не повезло», — приводит слова Алаева ТАСС.