Рабочий день Золушки. Что значит для сборной России поражение от Швеции
Главная проблема сборной на примере известной сказки.
Главная проблема сборной на примере известной сказки.
Не думаю, что после поражения от Швеции сборную России нужно критиковать за ошибки. Поводов для критики достаточно, но перевешивает другое: произнесите вслух вчерашний состав сборной. Кто из игроков, вышедших в старте, пригодился бы в матче с Испанией? А с Хорватией? Попытайтесь вспомнить, когда и где в мире тренер сборной собирал на крупный турнир новую команду, а через четыре месяца оказывался вообще без команды. Было вообще такое?
Нет, я не вижу повода критиковать сборную, оказавшуюся в такой ситуации. Даже несмотря на явные странности вроде несвоевременных замен и жуткой обороны при стандартах. Эти ошибки — как хромота у мыши, которой нужно забираться на гору. Мешает, но глобально проблема не в хромоте.
Но если ругаться и не нужно, то погрустить
Вспомните сказку про Золушку. Неважно, чью именно версию сказки: сойдут и братья Гримм, и Шарль Перро, и даже опера Россини. Везде, в каждом варианте, речь идёт о девушке, которая выделяется среди остальных своей красотой. У неё есть и другие качества: скромность, доброта, но, по условиям сказки, именно красота Золушки — её уникальное свойство, практически
Только оказавшись на балу, Золушка может воспользоваться тем, что она красива, и очаровать принца (и остальных гостей заодно). Ну и хорошо провести время, само собой.
Так вот, у сборной России, среди прочих качеств, есть одно уникальное, которое описывает команду так же полно, как красота описывает Золушку. Это качество я бы сформулировал так: умение героически отбиваться. В этом наше всё. Да, есть
Героически отбиваться можно всегда, но лучше всего нам это удаётся, когда соперник любит владеть мячом, имеет звёзд в составе и смотрит на нас со вполне объяснимым высокомерием. Именно в такой ситуации героические свойства средней по классу, но самоотверженной сборной России важнее всего. Когда у вас — «Золотой мяч», а мы в золе. И некуда отступать. Другими словами, главное качество сборной России востребованнее всего против
Нужно играть в лиге А, потому что даже лига В — не то.
Главное качество сборной России оказалось невостребовано, и на первый план вышли другие, чисто футбольные качества. Оказалось, что в футбол мы тоже умеем играть, но так себе. Получше Турции, похуже Швеции. Скучно. Нет места сказке.
В лиге с Францией, Англией, Испанией, Португалией всё было бы
Важно дополнение: в сказке о Золушке есть одна деталь, которую нужно помнить. Сюжет заканчивается на том, что она вышла замуж за принца — как будто дальше всё автоматически складывается хорошо.
Сборная России должна была сделать то же самое. Но не смогла. В нашем случае Золушка после бала вернулась на кухню. Впереди полно дел: надо подмести, вымыть посуду, развесить бельё. Всё это наша Золушка умеет, но хотелось другого. Хотелось сказки и чтобы было место подвигу, а не вот это всё.
Кирилл Хаит
|Янне Андерссон
|Станислав Черчесов
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|13
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|3
|4
|Угловые
|0
|10
|Фолы
|7
|5
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Бенуа Бастьен (Франция)
|Боковой судья
|Хишам Закрани (Франция)
|Боковой судья
|Фредерик Акетт (Франция)
|За воротами
|Жером Мигельгорри (Франция)
|За воротами
|Франсуа Летексье (Франция)