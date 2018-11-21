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16:29 (мск), источник: Sport24

Голландия потрясла, Исландия «убила». Все самое важное о Лиге наций за пять минут

Короли и неудачники этой осени.

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Источник: Reuters

Лучший бомбардир

Александар Митрович, которого в Сербии считают одним из самых талантливых представителей поколения, разошелся. Раньше молодому форварду мешали проблемы с дисциплиной, но сейчас он повзрослел и стал главной звездой сборной. Шесть голов в шести играх, в том числе два дубля в матчах с Румынией и Черногорией, которые принесли Сербии четыре очка — и перед нами лучший бомбардир группового этапа. Немного не хватило до Митровича бывшим игрокам РПЛ — белорусу Станиславу Драгуну и армянину Юре Мовсисяну.

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Топ-форвардов здесь нет, потому что сильные сборные играли в группах по три команды, тогда как в Лигах С и D их по четыре. А значит, матчей вдвое больше.

Лучшие ассистенты

Таких трое. Марко Асенсио сделал три из четырех ассистов в матче с Хорватией, закончившимся со счетом 6:0. Генрих Мхитарян оформил по две передачи в играх с Македонией и Гибралтаром. Четыре голевых паса и у правого защитника сборной Болгарии Страхила Попова.

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Лучшая атака

Больше всех на групповом этапе забила сборная Косово — 15 голов в шести играх. Но по КПД впереди сборная Швейцарии: 14 мячей в четырех матчах. Все из-за разгрома Исландии в первом туре 6:0 и Бельгии в последнем 5:2. Пять из этих 14 мячей забил Харис Сеферович.

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Меньше всех забила команда Сан-Марино — гордый ноль в шести играх. А еще разочаровали сборные Албании, Ирландии и Исландии — всего по одному голу за весь групповой этап.

Лучшая оборона

Сборная Белоруссии — единственная команда на групповом этапе, которая не пропустила ни одного мяча за весь этап. Системообразующим игроков в обороне стал защитник «Краснодара» Александр Мартынович. Капитан белорусов сыграл во всех шести матчах с первой до последней минуты.

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Хуже всех в защите играл все тот же Сан-Марино — 16 пропущенных мячей в 6 играх. Ну и отметим кошмар Исландии. 13 пропущенных в четырех матчах — жуть. Защитник «Ростова» Сверрир Ингасон вряд ли возвращался в Россию в хорошем настроении. Как и армеец Хердур Магнуссон и одноклубник Мартыновича Йон Фьолусон — они играли не всегда, но тоже не особо надежно.

Открытие

Рональд Куман и его сборная Голландии вернулась с того света после многолетней череды неудач. Первое место в группе с Францией и Германией — это мощь. У «оранье», наконец, появилась убедительная оборона во главе с ван Дейком (Вирджил еще и забил решающий гол немцам) и молодым де Лигтом, а также умелая полузащита с гениальным Френки де Йонгом. В атаке зажигают уже позабытые многими Мемфис Депай и Райан Бабел.

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Разочарование

Германия провалила весь год, но спокойно пробьется на Евро через отбор. Куда обиднее за сборную Исландии, которая влюбила в себя на Евро-2016 — она переживает совсем трудные времена. После ЧМ в России команду покинул главный тренер-стоматолог Хеймир Хадльгримссон. Его сменил опытный Эрик Хамрен, до этого семь лет работавший в сборной Швеции. Результат катастрофический: ноль побед на групповом этапе Лиги наций с разницей мячей 1:13.

Лучшие голы

Главная красота группового этапа — ниже.

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Кто сыграет в плей-офф?

Согласно регламенту турнира, плей-офф будет разбит на четыре Лиги, в которых сыграют 16 победителей групп. Путевку на Евро в Лиге А (а заодно и сам трофей Лиги наций) уже в июне 2019-го разыграют Голландия, Швейцария, Португалия и Англия.

В Лиге В лучшего выявят Украина, Швеция, Босния и Дания.

В Лиге С — Шотландия, Финляндия, Норвегия и Сербия.

Наконец, в лиге D — Косово, Белоруссия, Грузия и Македония.

Определился состав всех дивизионов следующего розыгрыша Лиги наций УЕФА
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10:13 (мск)© Ньюстюб
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