Голландия потрясла, Исландия «убила». Все самое важное о Лиге наций за пять минут
Короли и неудачники этой осени.
Короли и неудачники этой осени.
Александар Митрович, которого в Сербии считают одним из самых талантливых представителей поколения, разошелся. Раньше молодому форварду мешали проблемы с дисциплиной, но сейчас он повзрослел и стал главной звездой сборной. Шесть голов в шести играх, в том числе два дубля в матчах с Румынией и Черногорией, которые принесли Сербии четыре очка — и перед нами лучший бомбардир группового этапа. Немного не хватило до Митровича бывшим игрокам РПЛ — белорусу Станиславу Драгуну и армянину Юре Мовсисяну.
Таких трое. Марко Асенсио сделал три из четырех ассистов в матче с Хорватией, закончившимся со счетом 6:0. Генрих Мхитарян оформил по две передачи в играх с Македонией и Гибралтаром. Четыре голевых паса и у правого защитника сборной Болгарии Страхила Попова.
Больше всех на групповом этапе забила сборная Косово — 15 голов в шести играх. Но по КПД впереди сборная Швейцарии: 14 мячей в четырех матчах. Все
Меньше всех забила команда
Сборная Белоруссии — единственная команда на групповом этапе, которая не пропустила ни одного мяча за весь этап. Системообразующим игроков в обороне стал защитник «Краснодара» Александр Мартынович. Капитан белорусов сыграл во всех шести матчах с первой до последней минуты.
Хуже всех в защите играл все тот же
Рональд Куман и его сборная Голландии вернулась с того света после многолетней череды неудач. Первое место в группе с Францией и Германией — это мощь. У «оранье», наконец, появилась убедительная оборона во главе с ван Дейком (Вирджил еще и забил решающий гол немцам) и молодым де Лигтом, а также умелая полузащита с гениальным Френки де Йонгом. В атаке зажигают уже позабытые многими Мемфис Депай и Райан Бабел.
Германия провалила весь год, но спокойно пробьется на Евро через отбор. Куда обиднее за сборную Исландии, которая влюбила в себя на Евро-2016 — она переживает совсем трудные времена. После ЧМ в России команду покинул главный
Главная красота группового этапа — ниже.
Согласно регламенту турнира,
В Лиге В лучшего выявят Украина, Швеция, Босния и Дания.
В Лиге С — Шотландия, Финляндия, Норвегия и Сербия.
Наконец, в лиге D — Косово, Белоруссия, Грузия и Македония.