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18:32 (мск), источник: Р-Спорт

Дзюба обратился к болельщикам после матча со Швецией

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба после матча Лиги наций с командой Швеции обратился к российским болельщикам, поблагодарив их за поддержку и пообещав, что игроки национальной команды будут стараться как можно чаще радовать своих фанатов.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная России во вторник проиграла команде Швеции (0:2) и не сумела выйти в высший дивизион (лигу А) Лиги наций.

«Спасибо вам огромное, что вы в нас поверили, вы нас полюбили и нас всегда поддерживали — по всей России и по всему миру. Много россиян живет в других странах, и всегда приходят и поддерживают, если мы приезжаем в эти города, в эти страны. Всем-всем огромное спасибо за то, что вы нас поддерживаете, здоровье свое тратите, нервы, время», — сказал Дзюба, обращение которого опубликовано в официальном микроблоге сборной России в Twitter.

«Мы вас всегда стараемся радовать, и очень тепло было на чемпионате мира, потому что мы все вместе объединились. Нам безумно приятно смотреть, как вся страна веселится, гуляет, переживает. Простите нас, если мы не показываем те результаты, которые вы от нас ожидаете. Но мы сейчас искренне стараемся, искренне сражаемся. Не всегда получается, но безразличных нет, а это главное. Давайте друг друга больше уважать, друг другу больше верить. А мы будем стараться вас как можно чаще радовать», — добавил Дзюба.

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