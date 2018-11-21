Дзюба обратился к болельщикам после матча со Швецией

Источник: РИА "Новости"

Сборная России во вторник проиграла команде Швеции (0:2) и не сумела выйти в высший дивизион (лигу А) Лиги наций.

«Спасибо вам огромное, что вы в нас поверили, вы нас полюбили и нас всегда поддерживали — по всей России и по всему миру. Много россиян живет в других странах, и всегда приходят и поддерживают, если мы приезжаем в эти города, в эти страны. Всем-всем огромное спасибо за то, что вы нас поддерживаете, здоровье свое тратите, нервы, время», — сказал Дзюба, обращение которого опубликовано в официальном микроблоге сборной России в Twitter.