Держи кошелек шире, или насколько футболисты казахстанских клубов получают больше соперников по Лиге наций
Как мы сообщали ранее, сайт Sporting Intelligence обнародовал данные по средним заработным платам в мировом футболе за 2018 год.
Как мы сообщали ранее, сайт Sporting Intelligence обнародовал данные по средним заработным платам в мировом футболе за 2018 год.
По этому показателю казахстанская
Для сравнения, игроки чемпионата Грузии — эта лига находится в списке лишь на 50-м месте — получает в среднем 15 607 долларов в год. Впрочем, это не помешало сборной Грузии опередить Казахстан на десять очков, занять первое место в группе Лиги наций и пробиться в
Что касается других сборных, с которыми казахстанские футболисты играли в группе Лиги наций, то в их национальных чемпионатах ситуация со средними зарплатами такова: Латвия — 8 300 долларов в год (57-е место), Андорра — 6 265 долларов в год (64-е место).
Топ-10 лиг с самой высокой средней зарплатой по версии Sporting Intelligence выглядит так:
1. АПЛ (Англия) — 3,93 миллиона долларов;.
2. Ла Лига (Испания) — 2,89;.
3. Серия А (Италия) — 1,99;.
4. Бундеслига (Германия) — 1,83;.
5. Лига 1 (Франция) — 1,3;.
6. Суперлига (Китай) — 1,05;.
7. РПЛ (Россия) — 877 тысяч долларов;.
8. Суперлига (Турция) — 864;.
9. Серия А (Бразилия) — 670;.
10. МЛС (Канада, 3 клуба) — 519.