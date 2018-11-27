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10:13 (мск), источник: Vesti.kz

Держи кошелек шире, или насколько футболисты казахстанских клубов получают больше соперников по Лиге наций

Как мы сообщали ранее, сайт Sporting Intelligence обнародовал данные по средним заработным платам в мировом футболе за 2018 год.

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По этому показателю казахстанская премьер-лига (КПЛ) оказалась на 25-м месте. Так, футболисты основного состава клубов КПЛ в среднем получают 148 тысяч долларов в год (55 миллионов тенге).

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Для сравнения, игроки чемпионата Грузии — эта лига находится в списке лишь на 50-м месте — получает в среднем 15 607 долларов в год. Впрочем, это не помешало сборной Грузии опередить Казахстан на десять очков, занять первое место в группе Лиги наций и пробиться в плей-офф турнира.

Что касается других сборных, с которыми казахстанские футболисты играли в группе Лиги наций, то в их национальных чемпионатах ситуация со средними зарплатами такова: Латвия — 8 300 долларов в год (57-е место), Андорра — 6 265 долларов в год (64-е место).

Топ-10 лиг с самой высокой средней зарплатой по версии Sporting Intelligence выглядит так:

1. АПЛ (Англия) — 3,93 миллиона долларов;.

2. Ла Лига (Испания) — 2,89;.

3. Серия А (Италия) — 1,99;.

4. Бундеслига (Германия) — 1,83;.

5. Лига 1 (Франция) — 1,3;.

6. Суперлига (Китай) — 1,05;.

7. РПЛ (Россия) — 877 тысяч долларов;.

8. Суперлига (Турция) — 864;.

9. Серия А (Бразилия) — 670;.

10. МЛС (Канада, 3 клуба) — 519.

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