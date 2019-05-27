Промес вошел в состав сборной Голландии на финальный этап Лиги наций

В состав вошел экс-игрок «Спартака», а ныне хавбек «Севильи» Квинси Промес​.

6 июня в полуфинале турнира сборная Голландии сыграет с командой Англии. Днем ранее Португалия встретится со Швейцарией​. 9 июня пройдут финал и матч за третье место.