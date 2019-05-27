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23:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Промес вошел в состав сборной Голландии на финальный этап Лиги наций

Сборная Голландии объявила футболистов, вызванных для подготовки к финальному этапу Лиги наций.

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Источник: AP 2019

В состав вошел экс-игрок «Спартака», а ныне хавбек «Севильи» Квинси Промес​.

6 июня в полуфинале турнира сборная Голландии сыграет с командой Англии. Днем ранее Португалия встретится со Швейцарией​. 9 июня пройдут финал и матч за третье место.

Состав сборной Голландии:

​Вратари: Кеннет Фермер («Фейеноорд»), Яспер Силлессен («Барселона», Испания), Марко Бизот (АЗ);.

Защитники: Виргил ван Дейк («Ливерпуль», Англия), Маттейс де Лигт, Дэйли Блинд (оба — «Аякс»), Патрик ван Анхолт («Кристал Пэлас», Англия), Стефан де Фрай («Интер», Италия), Натан Аке («Борнмут», Англия), Дензел Дюмфрис (ПСВ), Ханс Хатебур («Аталанта», Италия);.

Полузащитники: Джорджиньо Вайналдум («Ливерпуль», Англия), Стевен Бергвайн (ПСВ), Тонни Вилхена («Фейеноорд»), Мартен де Рон («Аталанта», Италия), Дэйви Преппер («Брайтон», Англия), Кевин Стротман («Марсель», Франция), Френки де Йонг, Донни ван де Бек (оба — «Аякс»);.

Нападающие: Райан Бабел («Фулхэм», Англия), Мемфис Депай («Лион», Франция), Квинси Промес («Севилья», Испания), Люк де Йонг (ПСВ).

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