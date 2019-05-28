Саутгейт назвал окончательный состав сборной Англии на матчи Лиги наций
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал окончательный список из 23 футболистов, которые вызваны для подготовки к финальному этапу Лиги наций.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал окончательный список из 23 футболистов, которые вызваны для подготовки к финальному этапу Лиги наций.
Об этом сообщает официальный «твиттер» английской национальной команды.
Вратари: Батлэнд («Сток Сити»), Пикфорд («Эвертон»), Хитон («Бернли»).
Защитники: Трент
Полузащитники: Алли, Дайер (оба — «Тоттенхэм Хотспур»), Баркли («Челси»), Райс («Вест Хэм»), Хендерсон («Ливерпуль»).
Нападающие: Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Лингард, Рашфорд (оба — «Манчестер Юнайтед»), Санчо («Боруссия» Дортмунд), Стерлинг («Манчестер Сити»), Уилсон («Борнмут»).
6 июня Англия в полуфинале сыграют с Нидерландами. 9 июня состоятся финал и матч за 3-е место.