10,5 миллиона евро победителю. Что нужно знать о финале Лиги наций

Где пройдет финальный турнир

Матчи состоятся в двух португальских городах: Порту и Гимарайнше.

Первый полуфинал Португалия — Швейцария будет сыгран 5 июня в Порту на стадионе «Драгау» (21.45 мск). Встреча Голландия — Англия состоится 6 июня в Гимарайнше на стадионе «Афонсу Энрикеш» (21.45 мск).

Лига наций А 2018/2019 1/2 финала, 5.06.2019, 21:45 Португалия - Швейцария -

Интересно, что на 1 июня на матч сборной Португалии еще оставались билеты и их можно было приобрести с 50-процентной скидкой.

Матч за третье место и финал пройдут 9 июня. Первый — в Гимарайнше (16.00 мск), второй — в Порту (21.45 мск).

Лига наций А 2018/2019 1/2 финала, 6.06.2019, 21:45 Нидерланды - Англия -

За что борются сборные

Сама по себе победа в Лиге наций не дает больших привилегий. Однако это шанс войти в историю, став первым обладателем нового трофея. При этом выход в финал четырех позволил Португалии, Швейцарии, Голландии и Англии участвовать в плей-офф отбора на Евро-2020, если, конечно, они не попадут туда напрямую через основной групповой раунд.

Сколько заработают финалисты Лиги наций

Победитель — 6 миллионов евро.

2 место — 4,5 миллиона евро.

3 место — 3,5 миллиона евро.

4 место — 2,5 миллиона евро.

Участие — 4,5 миллионов евро.

То есть победитель Лиги наций-2019 всего получит 10,5 миллиона.

Команды

Португалия. Главный тренер Фернанду Сантуш слегка обновил состав по сравнению с чемпионатом мира в России. Например, в Лиге наций сыграет 19-летний Жоау Феликс, за которого европейские гранды уже сейчас готовы платить свыше 100 миллионов евро. Есть в списке и 29-летний натурализованный бразилец Диегу Соуза. Его попадание в окончательную заявку в Португалии обсуждают ничуть не меньше, чем вызов Ари или Гильерме в сборную России.

Из тех, кто остался за бортом, особенное внимание к форварду Андре Силве. В последнее время 23-летний футболист был главным партнером Криштиану Роналду в атаке сборной. Но из-за травмы Силва не сыграет на турнире. Примечательно, что главный тренер «Севильи» Хоакин Капаррос (Силва выступал за испанский клуб на правах аренды в сезоне-2018/19) обвинял игрока в том, что он симулирует повреждение. Сантуш же заметил, что форварда осмотрели врачи сборной и сообщили, что тот не успеет восстановиться в нужный срок.

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду | Источник: Reuters

Нет в команде и Жоау Мариу, причины ясны: отсутствие игровой практики в «Интере» и высокая конкуренция в полузащите сборной Португалии.

Интересно, что больше всего представителей в команду-хозяйку турнира отправили «Бенфика» и… «Вулверхэмптон» — по четыре. Как известно, в английском клубе огромную роль играет португальский агент Жорже Мендеш, компания которого теперь представляет еще и интересы Артема Дзюбы.

Вопросов по составу два: кто сыграет в паре с Роналду? И можно ли встроить в схему лучшего полузащитника Европы по забитым мячам Бруну Фернандеша из «Спортинга» (32 гола в сезоне-2018/19).

Ответ на первый вопрос попроще — в зависимости от схемы либо Жоау Феликс при 4−4−2, либо Гонсалу Гедеш и Бернарду Силва при 4−3−3. Фернандеш же впишется только при одном условии — если команда сыграет 4−3−3, которая может трансформироваться 4−2−3−1 с Карвалью и Моутинью в опорной зоне и Фернандешем ближе к атаке. Хотя, возможно, Фернанду Сантуш преподнесет сюрприз.

Пока же португальцы преподнесли сюрприз болельщикам, выпустив ретро-форму. Моделями стали Бернарду Силва, Фернандеш и Данилу.

Швейцария. Накануне отъезда на турнир главный тренер швейцарцев Владимир Петкович заявил, что его команда — фаворит в матче с Португалией.

Мы — фавориты. У нас хватает по-настоящему талантливых игроков. Так что мы должны мыслить масштабно. Этот турнир позволит сыграть с большими сборными. Раньше это не часто получалось организовать. Владимир Петкович

Последним к команде присоединится Джердан Шачири, который на днях выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов. Зато вне заявки сборной остался Штефан Лихтштайнер, капитан команды. Защитник на данный момент занимает третье место по числу проведенных матчей за Швейцарию — 105. Но все равно это не скандал. По словам Петковича, раз из-за травмы Лихтштайнер не мог принять участие в групповом этапе, то будет лучше сыграть без него и в финале, проверить сменщиков.

Одной из главных звезд этой команды можно назвать форварда Хариса Сеферовича. Он хорошо знаком со всеми португальскими футболистами, так как выступает за «Бенфику». Еще год назад он не забивал ни за клуб, ни за национальную команду и слышал только свист в свой адрес. Но в какой-то момент Сеферович резко прибавил и наколотил 27 мячей за «Бенфику». В Лиге наций тоже был результативен — 5 мячей в 4 встречах.

Голландия. Меньше чем за год главный тренер голландцев Роналд Куман совершил революцию и теперь попробует выиграть титул.

Голландцы будто развернулись на 180 градусов после шокирующего непопадания на ЧМ-2018. В ноябре 2017 года Дик Адвокат в последний раз руководил сборной, после чего за дело взялся Куман и довольно быстро вернул команде ее традиционный стиль.

Интересно, что дебют Кумана состоялся как раз против соперника по полуфиналу Лиги наций Англии. Тогда голландцы проиграли 0:1. Впрочем, в последующий год с небольшим команда уступила лишь дважды. Голландия удивила всех, когда выиграла «группу смерти» Лиги наций, в которой были Франция и Германия. В чем прорыв Кумана? В перестановках в стартовом составе, то есть в ставке на других футболистов. Он стал опираться на молодых игроков, выступающих в Голландии, вроде де Лигта и де Йонга из «Аякса», Дюмфриса и Бергвейна из ПСВ. Плюс добавил опыта за счет ливерпульцев ван Дейка и Вайналдума, а также футболистов «Аталанты» и «Лиона» де Рона и Депая. Результат не заставил ждать.

Англия. Сборная переживает лучший период за долгое время. Команда Гарета Саутгейта мощно провела ЧМ-2018, где чуть было не вышла в финал. В чем секрет? Здесь, в отличие от голландцев, дело не только в тренерской руке. Англичане поменяли систему подготовки молодых футболистов, новая действует уже 10 лет. И вдохновились сразу несколькими примерами: Германии, Португалии, Франции и Испании. Фокус был сделан не только на подготовку игроков, но и качественных тренеров, которые соответствовали бы стандартам той же премьер-лиги.

Теперь претендентов в сборную столько, что Саутгейту пришлось не включить в окончательную заявку Кирана Триппьера и Харри Уинкса — игроков «Тоттенхэма», который дошел до финала Лиги чемпионов.