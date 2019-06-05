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5 июня, источник: ТАСС

Хет-трик Криштиану Роналду помог сборной Португалии выйти в финал футбольной Лиги наций

ТАСС, 5 июня. Футболисты сборной Португалии со счетом 3:1 обыграли команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира. Встреча состоялась в Порту на стадионе «Драгау».

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В составе победителей все голы забил Криштиану Роналду (25, 88 и 90-я минуты). У проигравших с пенальти отличился Рикардо Родригес (57).

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Главный арбитр матча немец Феликс Брых назначил пенальти в ворота португальцев после помощи системы видеоассистента рефери (VAR), причем игра была остановлена после падения полузащитника сборной Португалии Бернарду Силвы в штрафной площади швейцарцев. В этом матче система VAR была использована впервые в истории Лиги наций.

Сборная Португалии продлила беспроигрышную серию до девяти матчей. 34-летний Криштиану Роналду забил за национальную команду впервые за пять встреч. Родригес реализовал все пять пенальти, выступая за сборную Швейцарии.

Будущий соперник португальской команды определится 6 июня во втором полуфинале, где встретятся сборные Англии и Нидерландов. Финал состоится в Порту в воскресенье.

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Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), призванный заменить товарищеские матчи, команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). Турнир проходит с интервалом в два года, в каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга, победители групп в лиге А выходят в полуфинал и борются за главный трофей. Победители групп остальных лиг получают повышение в классе, команды, занявшие последние места, — понижение. Кроме того, победители групп дивизионов текущей Лиги наций получат возможность побороться за участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года в случае неудачи в отборочной кампании, для них будет организован отдельный квалификационный турнир.

Сборная России, которая в первом розыгрыше турнира была определена в лигу В, заняла второе место в своей группе и не смогла пробиться в элитный дивизион.

Португалия
3:1
Первый тайм: 0:0
Швейцария
Футбол, Лига наций А, 1/2 финала5.06.2019, 21:45 (МСК UTC+3)do Dragao
Главные тренеры
Фернанду СантушВладимир Петкович
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяФеликс Брих(Германия)
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  • Двойная замена
  • Желтая карточка
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