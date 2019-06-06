Криштиану великолепный. Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

Лига наций. Дивизион A. ½ финала

Португалия — Швейцария — 3:1 (1:0)

Голы: Криштиану Роналду, 25 (1:0). Родригес, 57 — с пенальти (1:1). Криштиану Роналду, 88 (2:1). Криштиану Роналду, 90 (3:1).

Португалия: Руй Патрисиу, Семеду, Рубен Диаш, Пепе (Жозе Фонти, 63), Рафаэл Геррейру, Бруну Фернандеш (Жоау Моутинью, 90+1), Виллиам Карвалью, Невеш, Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Жоау Феликс (Гонсалу Гедеш, 70).

Швейцария: Зоммер, Мбабу, Шер, Аканджи, Родригес, Закария (Фернандес, 71), Джака, Фройлер (Дрмич, 89), Шачири, Цубер (Штеффен, 83), Сеферович.

Предупреждения: Джака, 66. Шер, 68. Шачири, 85.

Судья: Брих (Германия).

5 июня. Порту. Стадион «Драгау»

Уже не полигон для молодых

Изначально отношение к Лиге наций было настороженным и сводилось к следующей формуле: это уже не изжившие себя товарищеские матчи, но и не полноценные официальные игры. О получивших шанс на попадание в финальный турнир Евро-2020 футбольных карликах всерьез не рассуждали, считая данную тему незначительной. Зато скептиков смущало прохладное отношение к Лиге наций ряда топ-сборных. Кто-то, как ставшие чемпионами мира французы, не рвал жилы, а Хорватия, похоже, все эмоции оставила на турнире в России.

Но все же соревновательный азарт и разделение команд на сопоставимые по силам дивизионы сыграли свою роль, и плюсов оказалось гораздо больше, чем минусов. Прошлая осень подарила массу увлекательных матчей и невероятных сюжетов, вроде пяти голов Швейцарии в ворота возглавляющих рейтинг ФИФА и имевших преимущество в два мяча бельгийцев (5:2). И если тогда главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш называл Лигу наций турниром для молодых, то к домашнему «Финалу четырех» собрались все лучшие, включая Криштиану Роналду.

Читайте также Саутгейт назвал окончательный состав сборной Англии на матчи Лиги наций

Гол через год

На бумаге Португалия выглядела фаворитом. Тем более, Сантуш нашел место на поле тем, кого хотела видеть в старте вся страна. Речь о самом результативном полузащитники завершившегося клубного сезона Бруну Фернандеше (32 гола) и 19-летнем вундеркинде Жоау Феликсе. Впрочем, первый португальский момент стал заслугой старожилов сборной — Бернарду Силвы, который перехватил авантюрную передачу Аканджи, и не попавшего в створ с линии штрафной Роналду.

Но если хозяева атаковали чаще, то Швейцария делала это острее, да и в целом гости выглядели более цельной командой. Ближе всех к голу оказался выскочивший один на один Шачири, которого остановил Руй Патрисиу. А на правом фланге здорово смотрелся Мбабу, чьи подачи искали в штрафной лучшего снайпера чемпионата Португалии Сеферовича. Однажды партнер Феликса по золотому составу «Бенфики» даже пробил в перекладину, но случилось это уже после того, как королем эпизода показал себя Роналду.

Не забивавший за сборную с ЧМ-2018 Криштиану пошел на обострение, заставив сбить себя с ног на подступах к штрафной, после чего Зоммер на разгадал замысел пятикратного обладателя «Золотого мяча». Голкипер сделал шаг за «стенку», а мяч полетел ему в противоход. Так капитан португальцев продолжил традицию забивать на всех турнирах сборных, начиная с домашнего Евро-2004.

Тогда лучший снайпер Европы на уровне национальных команд только открыл свой лицевой счет, причем самый первый из его 88 голов был забит на этом же стадионе «Драгау»!

ВАР? Роналду!

Вторая половина игры началась под знаком ВАР. Феликс Брих четко видел, что закружившего головы защитникам Бернарду Силву сбил с ног Шер. Опытным судьям повтор в таких ситуациях не требуется, однако немецкий арбитр пошел изучать не этот момент, а эпизод, с которого началась португальская атака. Брих долго крутил видео и в итоге решил, что Семеду все же нарушил правила на Цубере, и Португалия вместо возможности удвоить преимущество получила пенальти в свои ворота. Руй Патрисиу угадал направление удара Родригеса, но остановить мяч не смог. Это был 100-й гол швейцарцев в эпоху Владимира Петковича.

Все началось заново, и историей с 11-метровыми неприятности хозяев не ограничились. Пепе так отчаянно вел борьбу в чужой штрафной, что, нарушив правила, умудрился сам повредить локоть, после чего уступил место на поле Жозе Фонти. Однако Фернанду Сантушу требовалось усиливать нападение, и вскоре немного смазавшего дебют Феликса сменил Гонсалу Гедеш. В концовке Португалия чуть не пропустила, однако соперник банально не попал по мячу из центра штрафной, а хозяева решили судьбу игры образцовой атакой для футбольного учебника. Тиагу Невес выдал диагональ Бернарду Силве, и тот исполнил не менее идеальный пас не упустившему свой шанс Роналду. А когда швейцарцы помчались отыгрываться, Криштиану отправил их в нокаут каскадом финтом и обводящим ударом под дальнюю штангу. Его команда не была настолько сильнее, но большие мастера делают разницу.