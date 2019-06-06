Криштиану великолепный. Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
Великий португалец провел очередной прекрасный матч.
Великий португалец провел очередной прекрасный матч.
Лига наций. Дивизион A. ½ финала
Португалия — Швейцария — 3:1 (1:0)
Голы: Криштиану Роналду, 25 (1:0). Родригес, 57 — с пенальти (1:1). Криштиану Роналду, 88 (2:1). Криштиану Роналду, 90 (3:1).
Португалия: Руй Патрисиу, Семеду, Рубен Диаш, Пепе (Жозе Фонти, 63), Рафаэл Геррейру, Бруну Фернандеш (Жоау Моутинью, 90+1), Виллиам Карвалью, Невеш, Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Жоау Феликс (Гонсалу Гедеш, 70).
Швейцария: Зоммер, Мбабу, Шер, Аканджи, Родригес, Закария (Фернандес, 71), Джака, Фройлер (Дрмич, 89), Шачири, Цубер (Штеффен, 83), Сеферович.
Предупреждения: Джака, 66. Шер, 68. Шачири, 85.
Судья: Брих (Германия).
5 июня. Порту. Стадион «Драгау»
Изначально отношение к Лиге наций было настороженным и сводилось к следующей формуле: это уже не изжившие себя товарищеские матчи, но и не полноценные официальные игры. О получивших шанс на попадание в финальный турнир Евро-2020 футбольных карликах всерьез не рассуждали, считая данную тему незначительной. Зато скептиков смущало прохладное отношение к Лиге наций ряда
Но все же соревновательный азарт и разделение команд на сопоставимые по силам дивизионы сыграли свою роль, и плюсов оказалось гораздо больше, чем минусов. Прошлая осень подарила массу увлекательных матчей и невероятных сюжетов, вроде пяти голов Швейцарии в ворота возглавляющих рейтинг ФИФА и имевших преимущество в два мяча бельгийцев (5:2). И если тогда главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш называл Лигу наций турниром для молодых, то к домашнему «Финалу четырех» собрались все лучшие, включая Криштиану Роналду.
На бумаге Португалия выглядела фаворитом. Тем более, Сантуш нашел место на поле тем, кого хотела видеть в старте вся страна. Речь о самом результативном полузащитники завершившегося клубного сезона Бруну Фернандеше (32 гола) и 19-летнем вундеркинде Жоау Феликсе. Впрочем, первый португальский момент стал заслугой старожилов сборной — Бернарду Силвы, который перехватил авантюрную передачу Аканджи, и не попавшего в створ с линии штрафной Роналду.
Но если хозяева атаковали чаще, то Швейцария делала это острее, да и в целом гости выглядели более цельной командой. Ближе всех к голу оказался выскочивший один на один Шачири, которого остановил Руй Патрисиу. А на правом фланге здорово смотрелся Мбабу, чьи подачи искали в штрафной лучшего снайпера чемпионата Португалии Сеферовича. Однажды партнер Феликса по золотому составу «Бенфики» даже пробил в перекладину, но случилось это уже после того, как королем эпизода показал себя Роналду.
Тогда лучший снайпер Европы на уровне национальных команд только открыл свой лицевой счет, причем самый первый из его 88 голов был забит на этом же стадионе «Драгау»!
Вторая половина игры началась под знаком ВАР. Феликс Брих четко видел, что закружившего головы защитникам Бернарду Силву сбил с ног Шер. Опытным судьям повтор в таких ситуациях не требуется, однако немецкий арбитр пошел изучать не этот момент, а эпизод, с которого началась португальская атака. Брих долго крутил видео и в итоге решил, что Семеду все же нарушил правила на Цубере, и Португалия вместо возможности удвоить преимущество получила пенальти в свои ворота. Руй Патрисиу угадал направление удара Родригеса, но остановить мяч не смог. Это был 100-й гол швейцарцев в эпоху Владимира Петковича.
Все началось заново, и историей с 11-метровыми неприятности хозяев не ограничились. Пепе так отчаянно вел борьбу в чужой штрафной, что, нарушив правила, умудрился сам повредить локоть, после чего уступил место на поле Жозе Фонти. Однако Фернанду Сантушу требовалось усиливать нападение, и вскоре немного смазавшего дебют Феликса сменил Гонсалу Гедеш. В концовке Португалия чуть не пропустила, однако соперник банально не попал по мячу из центра штрафной, а хозяева решили судьбу игры образцовой атакой для футбольного учебника. Тиагу Невес выдал диагональ Бернарду Силве, и тот исполнил не менее идеальный пас не упустившему свой шанс Роналду. А когда швейцарцы помчались отыгрываться, Криштиану отправил их в нокаут каскадом финтом и обводящим ударом под дальнюю штангу. Его команда не была настолько сильнее, но большие мастера делают разницу.
Андрей КУЗИЧЕВ
|Фернанду Сантуш
|Владимир Петкович
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Феликс Брих(Германия)