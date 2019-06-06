Криштиану забил Швейцарии три мяча. 53-й хет-трик в карьере

Источник: РИА "Новости"

Португальцы обыграли Швейцарию (3:1) и вышли в полуфинал Лиги наций. Все три гола чемпионов Европы забил Криштиану Роналду — причем один со штрафного.

• Криштиану забил со штрафного впервые в сезоне-2018/19. Последний раз он так забивал еще на чемпионате мира в России, когда пробил со стандарта Давида Де Хеа.

• Это 7-й хет-трик Роналду в матчах за национальную сборную. Первый он сделал в сентябре 2013-го, в матче с Северной Ирландией, а самый известный — в уже упомянутой игре с Испанией на ЧМ-2018. В истории сборной Португалии было всего 23 хет-трика — получается, что Криштиану сделал 30%.

Всего за карьеру он сделал уже 53-й хет-трик.

• Рон укрепил лидерство в списке самых результативных игроков сборной Португалии. Сегодня он забил 86-й, 87-й и 88-й голы за сборную. Второй — Паулета, но он уже давно остался позади (47 мячей). У Криштиану есть шансы догнать лучшего бомбардира в истории футбола сборных — иранца Али Даеи (109 голов).

Если что — у Месси 65 голов за сборную. А у игроков сборной Швейцарии, заявленных на Лигу Наций — 88 мячей за национальную команду на всех.

• Криштиану лучший в истории сборной Португалии не только по количеству голов, но и по количеству игр. Сегодня был 157-й матч Роналду за сборную. На втором месте Луиш Фигу — всего лишь 127 игр.

• Трудно представить, что Криштиану не станет самым возрастным игроком, когда-либо забивавшим за Португалию. Сейчас рекорд у Рикарду Карвалью — он забил в марте 2015-го сербам в возрасте 36 лет 10 месяцев и 11 дней. Кришу сейчас 34 года и 4 месяца — время есть.

• «Мы давно к этому привыкли. Роналду годами вытворяет такое. Это ни для кого не сюрприз. Он сделал хет-трик — для него ничего особенного. Он часто решает исход матчей», — сказал после игры Бернарду Силва из «Манчестер Сити», отдавший Рону голевую передачу в моменте со вторым голом.

Силву легко можно назвать второй звездой матча: он чаще всех в команде отбирал мяч (5), отдал больше всех передач под удар (4) и чаще всех обыгрывал один-в-один (4).

• Во взрослой сборной Португалии дебютировал «новый Роналду» — 19-летний форвард «Бенфики» Жоау Феликс, вышедший сразу в основе. Под конец первого тайма Роналду отдал прекрасную передачу на Феликса, тот упал в единоборстве в штрафной площади. Арбитр даже видеоповтор посмотрел, но ничего не увидел.

• Португальцы вышли в финал Лиги наций, где сыграют либо с Англией, либо с Голландией.