Бернарду Силва о хет-трике Роналду: Мы давно к этому привыкли
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Полузащитник сборной Португалии по футболу Бернарду Силва заявил, что партнеры по команде давно привыкли к результативной игре Криштиану Роналду.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Полузащитник сборной Португалии по футболу Бернарду Силва заявил, что партнеры по команде давно привыкли к результативной игре Криштиану Роналду.
Португальцы в среду благодаря
«Мы давно к этому привыкли. Роналду годами вытворяет такое. Это ни для кого не сюрприз. Он сделал
Соперник португальцев по финалу определится в четверг в матче сборных Нидерландов и Англии.