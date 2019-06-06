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01:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бернарду Силва о хет-трике Роналду: Мы давно к этому привыкли

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Полузащитник сборной Португалии по футболу Бернарду Силва заявил, что партнеры по команде давно привыкли к результативной игре Криштиану Роналду.

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Португальцы в среду благодаря хет-трику Роналду обыграли сборную Швейцарии со счетом 3:1 и вышли в финал Лиги наций.

«Мы давно к этому привыкли. Роналду годами вытворяет такое. Это ни для кого не сюрприз. Он сделал хет-трик. Ничего особенного для него. Он часто решает исход матчей. Сейчас нам нужно хорошенько отдохнуть», — сказал Бернарду Силва, слова которого приводятся на официальном сайте УЕФА.

Соперник португальцев по финалу определится в четверг в матче сборных Нидерландов и Англии.

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