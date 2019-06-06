Бернарду Силва о хет-трике Роналду: Мы давно к этому привыкли

«Мы давно к этому привыкли. Роналду годами вытворяет такое. Это ни для кого не сюрприз. Он сделал хет-трик. Ничего особенного для него. Он часто решает исход матчей. Сейчас нам нужно хорошенько отдохнуть», — сказал Бернарду Силва, слова которого приводятся на официальном сайте УЕФА.