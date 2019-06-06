Петкович: Команда Португалии была решительнее и взяла концовку

«Мои поздравления сборной Португалии. Они были решительнее и взяли концовку. Это решило исход матча. Четыре удара — три гола, — цитирует Петковича сайт УЕФА. — Нам противостоял очень сильный соперник, но мы показали, что можем оказывать сопротивление топовым командам. Сегодня последние 10 минут были похожи на те 10 минут, которые мы провели в конце матча с датчанами. Мы старались забить, у нас был шанс, но мы им не воспользовались. Мы остались в меньшинстве в обороне и пропустили. Лидер португальцев решил исход этого матча».